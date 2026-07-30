Balances clave en Wall Street: se dispararon 15% las acciones Microsoft y se hundieron las de Meta

La temporada de balances trimestrales marca el pulso de los negocios en Wall Street.

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Los negocios de este jueves en Wall Street evolucionan pendientes de la presentación de resultados corporativos de grandes protagonistas del recinto bursátil: los gigantes tecnológicos Microsoft y Meta.

La compañía de Bill Gates salió triunfal del balance correspondiente al segundo trimestre de 2026, nada menos que con ingresos por USD 133.749 millones que están disparando la cotización un 15 por ciento. En contraste, el holding de Marck Zuckerberg pierde 9%, pues decepcionó a los analistas financieros al no cumplir con las expectativas de ganancias y presentar resultados trimestrales “apenas aceptables”, reflejo de la vara muy alta con la que se miden los números en el mercado.

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Salto exponencial para Microsoft

Microsoft presentó el miércoles unos sólidos resultados trimestrales y el balance del año fiscal 2026, que superaron las expectativas y mostrando un fuerte crecimiento en su plataforma de computación en la nube, así como un aumento en el número de usuarios de IA de pago.

Hay que recordar que el Año Fiscal 2026 (FY26 o Fiscal Year 2026 en inglés) en los EEUU muchas veces no coincide con el año común de enero a diciembre. El año fiscal suele llevar el número del año en el que termina ese ciclo (por ejemplo, de julio de 2025 a junio de 2026).

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Microsoft obtuvo un beneficio neto de USD 133.749 millones al cierre de su último ejercicio fiscal, un 31% más a nivel interanual, impulsada en parte por su plataforma en la nube Azure. La empresa tuvo una facturación total de USD 331.839 millones en los doce meses terminados el 30 de junio, un 18% más.

En concreto, los ingresos de Azure superaron los USD 100.000 millones por primera vez, y Microsoft 365 Copilot, el asistente de inteligencia artificial (IA) de la compañía, alcanzó más de 30 millones de licencias de pago.

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Los inversores de Microsoft buscaban indicios de que Azure y Copilot pudieran generar beneficios, ante la preocupación por el elevado gasto en IA

“Microsoft publicó su balance correspondiente al cuarto trimestre de su año fiscal 2026, reafirmando su liderazgo en la integración de Inteligencia Artificial corporativa. El reporte se destacó por batir ampliamente las estimaciones del mercado en sus métricas clave, respaldado por un ritmo de expansión en su negocio de infraestructura en la nube”, destacaron los expertos de IOL.

“El cierre del FY26 demuestra que la estrategia de Microsoft está consolidando su dominio en el segmento corporativo de la nube. Hacia adelante, la atención de los inversores estará enfocada en monitorear si el agresivo nivel de CapEx (siglas del inglés Capital Expenditures o gastos de capital) logra traducirse en retornos proporcionales a largo plazo",acotaron desde IOL.

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La compañía, con sede en Redmond, Washington, obtuvo ingresos de USD 90.000 millones, o USD 4,81 por acción, en el trimestre de abril a junio. Esto representa un aumento del 18% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los analistas encuestados por FactSet Research esperaban que la compañía obtuviera USD 4,24 por acción sobre unos ingresos de USD 87.620 millones este trimestre.

Copilot es el asistente virtual de IA desarrollado por Microsoft.

Los ingresos de Microsoft Cloud alcanzaron los USD 59.300 millonesen el segundo trimestre, un 27% más que el año anterior. Este crecimiento refleja la demanda en toda la plataforma de computación en la nube Azure de Microsoft, así como en sus aplicaciones y servicios de IA propios. Los ingresos de Azure y otros servicios en la nube aumentaron un 43 por ciento.

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“Este año, los ingresos de Azure superaron los 100.000 millones de dólares por primera vez, y Microsoft 365 Copilot alcanzó más de 30 millones de licencias de pago, lo que refleja la confianza que los clientes depositan en nosotros para impulsar su transformación digital mediante IA”, declaró el CEO Satya Nadella en un comunicado el miércoles.

Azure es la plataforma de computación en la nube de Microsoft.

El crecimiento simultáneo de Azure y Copilot indica que Microsoft está “triunfando en ambos frentes”, afirmó Michael Wolf, fundador y CEO de Activate Consulting, en un comunicado. Microsoft lo logra “proporcionando la infraestructura en la nube para la IA empresarial y, al mismo tiempo, monetizando las herramientas de IA integradas en los productos que los trabajadores utilizan a diario”.

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La directora financiera, Amy Hood, comunicó a los inversores en una conferencia telefónica que las previsiones de inversión y gastos de capital de la compañía se mantienen sin cambios para el año fiscal 2026. Un cambio contable acercará esa previsión a aproximadamente USD 175.000 millones, explicó Hood, pero en la práctica, las expectativas siguen “sin cambios”. Esta decisión marca un punto de inflexión respecto a la competencia, que ha estado incrementando constantemente sus previsiones de gasto.

Meta, el gigante de las redes sociales liderado por Mark Zuckerberg también presentó sus resultados del segundo trimestre tras el cierre del mercado el miércoles, sin alcanzar las previsiones de ganancias por acción, pero superando las expectativas en cuanto a ingresos. La compañía matriz de Instagram, WhatsApp y Facebook también redujo su presupuesto de gastos de capital previsto para 2026.

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En el trimestre, Meta reportó ganancias por acción de USD 6,18 e ingresos de USD 60.800 millones. Los analistas esperaban ganancias por acción de USD 7,14 e ingresos de USD 60.200 millones, según las estimaciones de consenso de Bloomberg. Los ingresos publicitarios de Meta alcanzaron los USD 59.300 millones, frente a las expectativas de 59.070 millones de dólares.

Meta prevé invertir USD 145.000 millones este año, destinando la mayor parte de ese presupuesto a la construcción de su centro de datos

“Es importante destacar que la empresa elevó el límite inferior de sus estimaciones de gastos de capital, aumentándolas de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares a un rango de entre 135.000 y 145.000 millones de dólares. La compañía ha declarado que planea invertir más de USD 145.000 millones este año, destinando la mayor parte de ese presupuesto a la construcción de su centro de datos”, precisó Yahoo Finance.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, advirtió la “cautela ante la nueva estructura de costos. Si bien Meta sostiene que la IA acelera su negocio principal, el nivel de inversión requerido, sumado a gastos legales y reestructuraciones, presionó los márgenes y el flujo de caja libre. El mercado ajusta posiciones ante el miss en las expectativas de ganancias y el aumento del gasto en CapEx para el FY26″.