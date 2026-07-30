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Celos habrían desencadenado doble crimen dentro de un bus en Honduras

“La tenía planificada”: detenido confiesa asesinato de su expareja y un ayudante de bus en Sonaguera, Colón.

El detenido afirmó que mantuvo una relación sentimental con Leda Hernández durante 11 meses y que la separación ocurrió cinco meses antes del ataque.
El detenido afirmó que mantuvo una relación sentimental con Leda Hernández durante 11 meses y que la separación ocurrió cinco meses antes del ataque.
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Dos personas murieron y un conductor resultó herido en un ataque armado dentro de un autobús que viajaba entre La Ceiba y Trujillo Honduras . El hecho ocurrió en la carretera CA-13, a la altura de la comunidad de Terreros, y luego fue detenido Adonis Orellana, señalado como principal sospechoso.

Las víctimas fueron identificadas como Leda Hernández, cobradora de la unidad de transporte, y un ayudante identificado como Geovanny. Ambos murieron en el autobús,

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Según las autoridades, el detenido confesó su participación en el ataque y dio detalles sobre las circunstancias que, según su versión, lo llevaron a cometer el crimen.

De acuerdo con el relato atribuido al sospechoso, mantenía una relación sentimental con Leda Hernández desde hacía 11 meses. Afirmó que la pareja se había separado cinco meses antes del ataque y que esa situación le generó conflictos emocionales.

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También señaló que actuó por celos y dijo que su expareja lo había cambiado por una persona más joven. Según su declaración, decidió atacar la unidad de transporte y sostuvo que el hecho estaba planificado.

Durante su confesión, indicó además que estaba bajo los efectos de drogas al momento del ataque y expresó arrepentimiento por lo ocurrido. Sobre la muerte del ayudante del autobús, el detenido dijo que disparó porque, según su versión, la víctima lo “observó dentro de la unidad”.

Las víctimas del crimen en el autobús fueron identificadas como Leda Hernández, cobradora de la unidad, y el ayudante Geovanny.(Foto: Referencia)
Las víctimas del crimen en el autobús fueron identificadas como Leda Hernández, cobradora de la unidad, y el ayudante Geovanny.(Foto: Referencia)

Cómo fue el ataque en el autobús

El autobús, de color amarillo, había salido desde La Ceiba con dirección hacia Trujillo cuando ocurrió la agresión armada. En medio del ataque, el conductor recibió varios impactos de bala, pero logró mantener el control del vehículo y continuó la marcha pese a sus heridas.

El motorista avanzó aproximadamente 25 kilómetros hasta llegar al municipio de Sonaguera, donde buscó ayuda médica. Su condición fue reportada como delicada por la gravedad de las lesiones.

Al llegar al centro asistencial, personal médico confirmó que dentro de la unidad permanecían los cuerpos sin vida de la cobradora y el ayudante.

Agentes de la Policía Nacional acudieron después al lugar para realizar las primeras diligencias investigativas, recopilar indicios y establecer la forma en que ocurrió el ataque.

El avance de la investigación

Aunque el detenido brindó una confesión sobre el crimen, las autoridades continúan con el proceso investigativo para recopilar pruebas, determinar responsabilidades y presentar el caso ante los órganos judiciales correspondientes.

El caso en Colón reavivó la preocupación por la violencia contra las mujeres y la inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte público. (imagen ilustrativa)
El caso en Colón reavivó la preocupación por la violencia contra las mujeres y la inseguridad que enfrentan los trabajadores del transporte público. (imagen ilustrativa)

El caso generó conmoción en el departamento de Colón, en especial entre trabajadores del transporte público, porque la agresión ocurrió dentro de una unidad que trasladaba pasajeros en una ruta utilizada diariamente por cientos de personas.

El asesinato de Leda Hernández vuelve a poner en primer plano la violencia contra las mujeres, en especial cuando los agresores son personas con quienes las víctimas mantuvieron vínculos sentimentales.

Organizaciones de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones que los celos, las amenazas y las conductas de control dentro de relaciones de pareja pueden convertirse en señales de riesgo que requieren atención temprana.

Los trabajadores del transporte también continúan enfrentando escenarios de inseguridad, ya que conductores, ayudantes y cobradores realizan sus labores en rutas donde históricamente se han registrado ataques armados, extorsiones y otros hechos violentos.

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