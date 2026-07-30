El Gobierno de Guatemala mantiene 71 búsquedas activas de migrantes desaparecidos en 2026

Un edificio del Instituto de Migración, una pila de archivos y un mapa con una ruta migratoria y siluetas de personas representan los desafíos de la migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Instituto Guatemalteco de Migración mantiene activos 71 reportes de búsqueda de personas migrantes desaparecidas en lo que va de 2026, un dato que expone la continuidad de una crisis marcada por las rutas hacia México y Estados Unidos y que llevó al organismo a reforzar su mecanismo de localización y coordinación interinstitucional.

La dimensión del problema también se mide en el cierre del año anterior: 2025 terminó con 136 denuncias por migrantes desaparecidos, un alza de 15.25% frente a las 118 registradas en 2024, de acuerdo con el IGM. Entre ambos años, la institución dio seguimiento a 150 reportes y localizó a 52 personas; tres de ellas habían fallecido en 2024 y nueve en 2025.

PUBLICIDAD

El dato central es que Guatemala ya acumula decenas de búsquedas abiertas apenas transcurridos los primeros meses de 2026. El mecanismo activado por el IGM se aplica a personas reportadas como desaparecidas a causa de la migración y articula tareas de búsqueda, localización e identificación.

A mediados de julio de 2025, el entonces director del IGM Danilo Rivera había informado que el organismo contabilizaba 70 reportes ese año. De esos casos, 40 correspondían a guatemaltecos que dieron señales de vida por última vez en territorio mexicano, 24 en suelo estadounidense y seis dentro de Guatemala.

Los departamentos de Quiché, Guatemala y Huehuetenango concentraban la mayor parte de esos expedientes. Esa distribución territorial se repite en un fenómeno que afecta tanto a las comunidades de origen como a las familias que quedan sin información sobre el trayecto de sus parientes.

PUBLICIDAD

El Instituto Guatemalteco de Migración procesa expedientes mientras los migrantes guatemaltecos avanzan hacia la frontera entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo se actualizó para coordinar búsqueda, identificación y atención familiar

Para responder a ese escenario, el IGM realizó el 21 de julio una jornada de capacitación dirigida a las instituciones que integran el Consejo de Atención y Protección.

La actividad se centró en la actualización del Protocolo Interinstitucional, que establece los procedimientos para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, además de la coordinación entre las entidades encargadas de aplicarlo.

En un comunicado oficial, el organismo explicó: “El protocolo establece los procedimientos para la búsqueda, localización e identificación, así como la coordinación entre las instituciones responsables de su implementación”.

Durante esa jornada, el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó, por medio de la Dirección General de Asuntos Consulares y Migratorios, el trabajo que realizan los consulados guatemaltecos en el exterior para localizar a connacionales reportados como desaparecidos.

PUBLICIDAD

La cartera también detalló los mecanismos de intercambio de información con autoridades competentes y la coordinación de los procesos de repatriación cuando los casos lo requieren.

La capacitación incluyó además el componente de atención a los familiares. El IGM expuso su esquema de atención psicosocial para personas que buscan a un ser querido, mientras que el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala explicó los mecanismos de asistencia y acompañamiento institucional disponibles durante el proceso.

El instituto resumió el objetivo de ese refuerzo operativo en otra comunicación oficial: “El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional permite brindar una respuesta coordinada, oportuna y con enfoque humano a las personas migrantes desaparecidas y sus familias”.

PUBLICIDAD

La ruta entre México y Estados Unidos concentra la mayor letalidad del continente

La presión sobre estos mecanismos nacionales se entiende a la luz del contexto regional. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 más de 11,400 personas murieron o permanecen desaparecidas en las rutas migratorias de América, y la frontera entre México y Estados Unidos concentra el tramo más letal, con 6,655 casos registrados.

En ese corredor desaparecen, en promedio, tres personas de distintas nacionalidades cada 48 horas. El Equipo Argentino de Antropología Forense suma 2.529 reportes de migrantes no localizados en la ruta centroamericana hacia Estados Unidos desde 2010, de los cuales 84 corresponden a guatemaltecos identificados.

A escala nacional, la Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala acumulaba 55 casos denunciados desde 1998, con una concentración marcada en el departamento de Quiché. El Ministerio de Relaciones Exteriores registraba hasta mayo de 2025 un total de 876 guatemaltecos desaparecidos en casi tres décadas de migración irregular.

PUBLICIDAD

El IGM habilitó para las familias el número 2411-2412, destinado a recibir reportes y orientar sobre los procesos de búsqueda.