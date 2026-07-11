El vacío regulatorio que te permite viajar gratis en Waymo y probar su nuevo robotaxi

Los viajes en el nuevo robotaxi de Waymo en California son gratis y podrían seguir así hasta finales de septiembre. (Reuters)

Los viajes en el nuevo robotaxi de Waymo en California son gratis, y podrían seguir siéndolo hasta finales de septiembre de 2026, no por una decisión comercial de la subsidiaria de Alphabet, sino por un vacío regulatorio que mantiene trabada su solicitud de expansión ante la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC, por sus siglas en inglés).

El vehículo en cuestión es el Ojai, un auto de color azul pálido fabricado por la empresa Zeekr que comenzó a recoger pasajeros en junio.

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Waymo no puede cobrar por los viajes en ese modelo hasta que la CPUC apruebe su solicitud, presentada en enero para ampliar su área de servicio y sumar el Ojai a su flota. Mientras el organismo no se pronuncie, los pasajes son gratuitos.

Waymo no puede cobrar tarifas hasta que la CPUC apruebe su solicitud. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La compañía sí cobra por los viajes en sus robotaxis Jaguar I-Pace, que representan la mayoría de su flota.

Por qué California exige permiso antes de cobrar

A diferencia de otros estados que permiten a las empresas de robotaxis iniciar operaciones de prueba y luego ofrecer servicio público con escasa supervisión, California exige autorización previa en dos instancias.

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Primero, el Departamento de Vehículos Motorizados del estado debe aprobar que los vehículos autónomos circulen por las vías públicas.

Segundo, la CPUC, que regula los servicios de taxi y transporte, debe autorizar expresamente el cobro de tarifas a los pasajeros. Sin ese segundo permiso, operar comercialmente es ilegal.

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La CPUC debe autorizar el cobro de tarifas antes de que cualquier servicio de transporte opere comercialmente. REUTERS/ Mike Blake

Qué frenó la aprobación

El proceso se complicó por una serie de cuestionamientos que la CPUC planteó en mayo.

El organismo solicitó información detallada sobre cómo Waymo gestiona incidentes de emergencia, en referencia al apagón de San Francisco de diciembre pasado, cuando más de 60 vehículos de la compañía quedaron varados en el tráfico.

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También pidió explicaciones sobre los mecanismos para evitar que menores no acompañados viajen solos en sus autos, lo que constituye una violación a la ley estatal.

Esa segunda exigencia surgió tras una queja formal presentada por un sindicato que representa a conductores de plataformas de transporte.

El organismo pidió detalles sobre el protocolo de Waymo ante emergencias. REUTERS/Mario Anzuoni

Como resultado, la División de Protección al Consumidor y Cumplimiento de la CPUC y Waymo acordaron extender el plazo de revisión hasta el 25 de septiembre, según confirmó Terrie Prosper, portavoz del organismo.

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La solicitud “está bajo revisión y los elementos requeridos para la aprobación no han sido autorizados”, señaló Prosper.

Qué dice Waymo sobre cuándo comenzará a cobrar

El portavoz de Waymo, Ethan Teicher, indicó en un comunicado escrito que la compañía no comenzará a cobrar por los viajes en el Ojai hasta que la CPUC apruebe su solicitud, aunque aclaró que la agencia podría hacerlo antes de septiembre.

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El cobro de tarifas en el Ojai quedará suspendido hasta que la CPUC dé luz verde. REUTERS/Brendan McDermid

Teicher agregó que la empresa también espera para activar el cobro “hasta que estemos satisfechos con el progreso alcanzado a través de nuestra disponibilidad de Trusted Tester en California y Arizona”.

Qué es el Ojai y por qué importa

El Ojai es el primer vehículo diseñado desde cero por Waymo para funcionar exclusivamente como taxi sin conductor.

Mantiene volante y pedales de freno, pero incorpora 13 cámaras, seis sistemas de radar y cuatro sensores de lidar que permiten al vehículo orientarse de manera autónoma.

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El Ojai es el primer auto que Waymo construyó específicamente para operar sin conductor. REUTERS/Paresh Dave/File Photo

La carrocería la fabrica la empresa Zeekr, aunque Waymo sostiene que el auto elude la prohibición sobre tecnología automotriz de origen chino —prevista para entrar en vigor el año próximo— porque el fabricante solo produce la estructura del vehículo, mientras que todos sus sistemas conectados se ensamblan en Estados Unidos.

Hasta dónde quiere llegar Waymo en California

La expansión solicitada en enero abarca zonas amplias de ambas costas del estado. En el norte de California, el área propuesta iría desde Sea Ranch y Sacramento, pasando por Berkeley y Oakland, hasta San José.

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En el sur, el servicio se extendería más allá de Los Ángeles hacia Thousand Oaks y Santa Clarita, y llegaría hasta la frontera con Tijuana, al sur de San Diego. Todo ese territorio permanece bloqueado mientras la CPUC no resuelva.