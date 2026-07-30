Furor en Italia: Roma presentó el goleador argentino Santiago Castro como fichaje estelar

Así presentó Roma a Santiago Castro

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La AS Roma sumó un nuevo refuerzo argentino a su plantel al presentar oficialmente a Santiago Castro, delantero de 21 años, quien firmó contrato hasta 2031 tras una transferencia desde el Bologna FC valuada en 30 millones de euros fijos más 5 millones en variables. El club romano anunció la llegada de Castro este jueves, consolidando así una apuesta fuerte por el joven atacante que eligió la camiseta número 9 y se une a un equipo donde ya militan Paulo Dybala y Matías Soulé.

El club comunicó en su sitio oficial: “La AS Roma se complace en anunciar la llegada de Santiago Tomás Castro procedente del Bologna FC. La operación concluye con la compra definitiva”. El comunicado detalló también que Castro, nacido en 2004, disputó 105 partidos con el equipo rossoblu, anotó 22 goles y se coronó campeón de la Copa de Italia 2024-25.

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Furor en Roma por Santiago Castro

El arribo del delantero generó una alta expectativa entre los aficionados. El joven, en su arribo al aeropuerto de la capital italiana, fue recibido por una multitud de simpatizantes que portaban camisetas del club, varias de ellas ya personalizadas con su nombre. Este recibimiento refleja la expectativa depositada en el futbolista, cuya versatilidad y capacidad goleadora motivaron la apuesta de la institución.

Con este fichaje, la Roma profundiza la presencia argentina en su plantel profesional, que ya contaba con figuras como Dybala y Soulé entre los habituales de Trigoria, el centro de entrenamiento del club. La preferencia de Castro por la entidad romana se evidenció en la rapidez con la que priorizó su llegada a la capital italiana, descartando propuestas de otros equipos como la Fiorentina.

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Santiago Castro lucirá el dorsal 9 en su etapa en Roma

El traspaso incluyó una cláusula mediante la cual el Bologna FC recibirá el 10% de una futura venta del atacante. Este mecanismo refuerza la apuesta a largo plazo de la Roma, que busca consolidar un plantel competitivo de cara a la próxima edición de la Champions League, torneo al que regresará después de siete temporadas. La operación responde al objetivo de fortalecer la ofensiva del equipo dirigido por Gian Piero Gasperini, que afrontará un calendario exigente en Europa y en la Serie A.

“¡Estoy tan feliz por este nuevo comienzo con estos colores! ¡Ahora lo daré todo por esta ciudad! ¡Vamos, Roma!“, escribió el joven en su cuenta de Instagram, acompañado de emojis de un corazón rojo y otro amarillo, los colores de su nueva institución. En el posteo escogió una serie de imágenes en las que aparece firmando su nuevo contrato con la Loba y mostrando su camiseta, que lucirá el dorsal 9.

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Santiago Castro fue presentado oficialmente en Roma

A su llegada al fútbol italiano a comienzos de 2024, Santiago Castro inició un proceso de adaptación que culminó con su consolidación como titular en el Bologna. El acuerdo contractual contempla un salario de 2,2 millones de euros por temporada, el doble de lo que percibía en el Bologna FC. según la prensa italiana.

En otra publicación en su cuenta de la misma red social, Castro también aprovechó la oportunidad para despedirse de la afición de Bologna con un sentido mensaje. “Hoy, después de casi tres años, ha llegado el momento de decir adiós. Todavía recuerdo cuando, con solo 19 años, llegué a esta hermosa ciudad que me abrió sus puertas, me recibió con los brazos abiertos y me hizo sentir como en casa. Desde ese primer día, he vivido momentos inolvidables que atesoraré para siempre. Desde la histórica e inolvidable clasificación para la Liga de Campeones, lograda gracias a un grupo de personas extraordinarias, hasta el privilegio de alcanzar la gloria al levantar ese trofeo tan esperado después de 51 años. Y, por supuesto, nuestra aventura en Europa, donde dejamos nuestra huella y demostramos hasta dónde puede llegar un equipo cuando se mantiene unido”, comenzó su relato.

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“Pero, sobre todo, me llevo conmigo a las personas. Amigos, compañeros de equipo, cuerpo técnico, personal médico, encargados del almacén, nutricionistas y cada persona que trabaja día tras día para hacer de Bolonia uno de los mejores lugares donde un joven puede crecer con seguridad. Gracias a todos los que hicieron que cada entrenamiento, cada partido y cada esfuerzo fueran valiosos. Gracias por enseñarme a no rendirme nunca y a darlo todo por estos colores. Hoy, ese chico de 19 años se despide, y se va un hombre que nunca olvidará todo lo que ha vivido aquí, en esta hermosa ciudad. Espero sinceramente que esto sea solo un adiós y que nuestros caminos se crucen de nuevo algún día. Gracias, Bolonia. ¡Forza Rossoblù siempre!“, concluyó.