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Star Citizen gratis: paso a paso para jugarlo sin comprarlo por varios días

El popular simulador espacial abre un acceso temporal sin costo para nuevos jugadores, quienes podrán probar todas sus mecánicas y cinco naves durante varios días

Star Citizen estará disponible de manera gratuita durante varios días.
Star Citizen estará disponible de manera gratuita durante varios días. (Star Citizen)
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Los aficionados a los videojuegos espaciales tienen una oportunidad limitada para probar Star Citizen sin pagar. Cloud Imperium Games abrió un nuevo período de acceso gratuito, conocido como Free Fly, que permite a cualquier jugador explorar el universo del título desde el 29 de julio hasta el 10 de agosto, sin necesidad de comprar un paquete de acceso.

La iniciativa forma parte del Festival de la Fundación, un evento anual pensado para recibir a nuevos usuarios y fortalecer la comunidad del juego. Durante estos días, cualquier persona con una computadora compatible podrá crear una cuenta, descargar el cliente oficial y acceder a una de las experiencias de simulación espacial más ambiciosas de la industria.

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Además, los jugadores tendrán disponibles cinco naves sin costo para recorrer el universo, completar misiones y conocer las principales mecánicas del juego.

Star Citizen, de Cloud Imperium Games.
Star Citizen, de Cloud Imperium Games.

Cómo jugar Star Citizen gratis

El proceso para acceder al período gratuito es sencillo y no requiere realizar ningún pago.

El primer paso consiste en crear una cuenta en el sitio oficial de Roberts Space Industries, estudio responsable del desarrollo del videojuego. Una vez registrado, el usuario debe descargar el launcher oficial para PC, instalar el cliente y posteriormente descargar todos los archivos necesarios para ejecutar el juego.

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Tras completar la instalación, será posible ingresar al universo de Star Citizen y disfrutar del contenido disponible durante el evento Free Fly. No existe una limitación de funciones para quienes participen en esta prueba, por lo que la experiencia es muy similar a la de quienes ya poseen una copia del juego.

Eso sí, el título solo está disponible para computadoras y no cuenta con versiones para consolas.

Star Citizen, de Cloud Imperium Games.
Star Citizen, de Cloud Imperium Games.

Qué ofrece el evento Free Fly

La edición actual del Free Fly coincide con el Festival de la Fundación, una celebración organizada por Cloud Imperium Games para fomentar la colaboración entre jugadores experimentados y quienes llegan por primera vez.

Además del acceso gratuito, el estudio renovó el Centro de Bienvenida, mejoró el sistema de guías para nuevos pilotos e incorporó recompensas destinadas a quienes ayuden a otros usuarios a aprender las mecánicas del juego.

El evento también incluye campañas promocionales como recompensas mediante Twitch Drops para quienes sigan transmisiones oficiales relacionadas con Star Citizen.

Star Citizen, de Cloud Imperium Games.
Star Citizen, de Cloud Imperium Games.

Las cinco naves disponibles sin costo

Durante el evento, todos los participantes pueden utilizar cinco naves diferentes, cada una orientada a distintos estilos de juego.

Las aeronaves disponibles son:

  • RSI Aurora Mk II, considerada la nave inicial estándar.
  • Drake Cutter, enfocada en la exploración y el transporte.
  • Drake Golem, especializada en actividades de minería.
  • Crusader Intrepid, diseñada para tareas multipropósito.
  • RSI Salvation, otra opción disponible durante el evento.

Estas naves permiten experimentar diferentes actividades dentro del universo del juego sin necesidad de adquirir vehículos con dinero real.

Star Citizen
Star Citizen | Cloud Imperium Games

Un simulador espacial diferente al resto

Aunque existen numerosos videojuegos ambientados en el espacio, como No Man’s Sky, EVE Online, Mass Effect, Dead Space o Kerbal Space Program, Star Citizen destaca por su enorme nivel de simulación.

El proyecto comenzó hace más de una década y todavía continúa en desarrollo, convirtiéndose en uno de los videojuegos con mayor financiación de la historia.

Su propuesta apuesta por un universo persistente donde los jugadores pueden desplazarse sin pantallas de carga entre planetas, estaciones espaciales y lunas. Cada viaje requiere planificación, ya que las distancias son enormes y muchas acciones, como despegar o aterrizar una nave, forman parte de la simulación.

El jugador puede elegir diferentes formas de ganarse la vida, ya sea realizando misiones de transporte, minería, exploración, comercio, combate o incluso piratería.

Star Citizen, de Cloud Imperium Games.
Star Citizen, de Cloud Imperium Games.

Un proyecto tan ambicioso como polémico

La enorme escala de Star Citizen también ha estado acompañada de críticas durante años.

El desarrollo se ha prolongado mucho más de lo previsto y el estudio continúa incorporando nuevas funciones mientras trabaja paralelamente en Squadron 42, la campaña para un solo jugador ambientada en el mismo universo.

Otra fuente frecuente de polémica son las naves que pueden adquirirse con dinero real. Algunas alcanzan precios elevados, aunque la mayoría también pueden conseguirse jugando y acumulando recursos dentro del propio universo.

A pesar de ello, Star Citizen mantiene una comunidad muy activa que participa regularmente en eventos como el Free Fly para atraer nuevos jugadores.

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