¿Se acabó la fiebre del fútbol en Twitch? La Kings League afronta despidos, cierres y un nuevo formato

Kings League anuncia un ERE en España y prepara una reestructuración tras su expansión global - REUTERS/Juan Medina

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La Kings League, el proyecto de fútbol 7 impulsado por Gerard Piqué que redefinió el entretenimiento deportivo digital en 2023, atraviesa su etapa más compleja desde el lanzamiento.

La empresa ha anunciado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 41 empleados en España, cerca del 50 % de la plantilla en Barcelona, y prepara una reestructuración profunda. La decisión llega tras años de expansión internacional y fuertes inversiones que, a pesar de un aumento de ingresos, no han logrado la rentabilidad esperada.

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El ajuste coincide con la suspensión de la competición en España, que permanecerá en pausa hasta 2027. Además, la organización analiza un nuevo formato de “superliga” europea, mientras frena actividades en Francia y Alemania y ajusta su estructura global para intentar devolver la sostenibilidad al modelo.

La Kings League pausa la competición en España hasta 2027 y estudia una “superliga” europea - REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo

De viralidad récord a crisis de rentabilidad

Aunque la Kings League proyecta una facturación de 66 millones de euros para la temporada 2025-2026, la rentabilidad sigue sin aparecer. El holding Kings Competition registró pérdidas netas de 7,6 millones de euros en el último ejercicio, tras invertir más de 60 millones para su internacionalización. El propio CEO, Djamel Agaoua, reconoció que “se ha quemado dinero” y que la expansión simultánea en varios mercados resultó insostenible.

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Los trabajadores, en un comunicado, han cuestionado la gestión directiva y denunciado jornadas laborales extenuantes, reclamando alternativas a los despidos y una negociación transparente.

Nacimiento de un fenómeno digital

Lanzada en 2022 por Gerard Piqué y Ibai Llanos, la Kings League captó la atención de millones gracias a su propuesta disruptiva: fútbol 7 con reglas especiales, cartas sorpresa y presidentes famosos, retransmitido en Twitch, YouTube y TikTok.

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De fenómeno viral a pérdidas, la Kings League factura 66 millones pero no logra rentabilidad - Kings League/Handout via REUTERS

Desde su primera jornada en enero de 2023, la liga reunió cientos de miles de espectadores y alcanzó picos de más de dos millones de visualizaciones al combinar el canal oficial con los directos de los presidentes de equipo.

El torneo contó con la presencia de nombres muy populares del fútbol y el streaming, como Sergio “Kun” Agüero, Iker Casillas, TheGrefg, Rivers, DjMaRiiO, Juan Guarnizo, Gerard Romero y los hermanos Buyer, entre otros. Con el respaldo de exfutbolistas y la participación de estrellas como Ronaldinho, Pirlo, Totti, Neymar, Kaká, Ibrahimović y James Rodríguez en eventos especiales, la competición se consolidó como uno de los grandes fenómenos digitales del deporte.

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La internacionalización y sus límites

El éxito inicial permitió la expansión de la Kings League a América, México, Brasil, Italia, Francia, Alemania y la región MENA, además de proyectos en Arabia Saudí y planes de llegada a Estados Unidos. Las finales llenaron estadios emblemáticos como el Camp Nou y el BBVA de Monterrey, y las nuevas competiciones internacionales, como la Kings World Cup y la Kings World Cup Nations, reforzaron el crecimiento global.

La crisis expone límites del crecimiento acelerado en plataformas como Twitch, YouTube y TikTok, con presión por monetización, patrocinios y eficiencia, y abre un periodo de renegociación interna para intentar relanzar el proyecto en 2027

Sin embargo, la diversificación de torneos (Queens League, Kings Cup, Prince Cup, Kingdom Cup) y la constante aparición de nuevos formatos fragmentaron la atención del público. Al mismo tiempo, la audiencia en Twitch comenzó a descender: en 2024, las visualizaciones se habían reducido cerca de un 50 % respecto a los primeros meses, aunque seguían superando a la mayoría de los eventos de la plataforma.

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La ambiciosa estrategia de internacionalización derivó en sobrecostos y falta de rentabilidad. El ERE en España, que afecta a casi la mitad de los empleados, ha sido criticado por los trabajadores, quienes también han denunciado la gestión de la directiva y la presión por los resultados inmediatos. Las actividades en Francia y Alemania han quedado suspendidas y el futuro de la competición en otros mercados enfrenta un periodo de revisión.

En respuesta a la crisis, la empresa plantea reformular la Kings League en España, inspirándose en el formato más compacto de la Queens League. La idea es reducir la duración de cada temporada y concentrar los partidos en pocos días, buscando convertir el torneo en un evento más atractivo, flexible y sostenible.

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