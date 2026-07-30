Más de 50 mil familias vulnerables reciben bonos estatales para alimentación y servicios básicos en República Dominicana

Más de 56.000 hogares vulnerables de San Juan recibieron bonos estatales del programa Supérate para cubrir alimentación, educación y servicios básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Más de 50 mil familias dominicanas vulnerables serán beneficiadas a través de bonos estatales para cubrir alimentación, educación y otros servicios básicos. La reciente entrega de ayudas económicas en la provincia de San Juan busca aliviar el impacto de la pobreza en los hogares con menos recursos de la región.

El programa Supérate distribuyó bonos de protección social a familias de los municipios de Bohechío, El Cercado, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana y Vallejuelo. Con estos subsidios, los beneficiarios pueden acceder a productos de la canasta básica, pagar servicios de gas y electricidad, y enfrentar gastos escolares. Según la información oficial, más de 56,000 hogares han recibido el apoyo, lo que convierte a esta iniciativa en una de las intervenciones sociales más amplias del año en la zona.

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Los bonos entregados contemplan ayudas directas como Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz, destinados a garantizar la compra de alimentos, el suministro de gas licuado y el pago de la energía eléctrica para uso doméstico. Además, el programa incluye incentivos para el ámbito educativo, a través de los programas Aprende y Avanza, que alcanzan a más de 6,200 familias con hijos en edad escolar.

El programa Supérate distribuyó bonos de protección social en Bohechío, El Cercado, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana y Vallejuelo. (Foto cortesía Supérate)

La selección de los beneficiarios se basa en estudios socioeconómicos que priorizan a las familias en situación de vulnerabilidad. El proceso de identificación incluye la colaboración de autoridades locales y organizaciones comunitarias, con el objetivo de dirigir los recursos públicos hacia quienes más lo necesitan. Según los registros, este enfoque ha permitido llegar a comunidades rurales y urbanas con altos índices de pobreza.

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En el marco de la entrega, algunos beneficiarios señalaron la importancia de ampliar la cobertura de los programas y aumentar el monto de las ayudas. También manifestaron la necesidad de extender la protección a personas adultas mayores y personas con discapacidad, sectores que enfrentan mayores barreras para acceder a servicios básicos y oportunidades laborales.

Además del apoyo alimentario y energético, el programa Supérate incorpora iniciativas como Supérate Mujer, Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad, que proporcionan respaldo adicional a mujeres jefas de hogar o menores con discapacidad. Estas acciones complementarias buscan reducir brechas sociales ampliando las condiciones de vida en los hogares más expuestos a la exclusión.

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Los bonos Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz permiten a las familias dominicanas comprar alimentos y pagar gas licuado y energía eléctrica. (Foto cortesía Programa Supérate)

Las ayudas económicas se suman a una estrategia nacional de acompañamiento sociofamiliar, cuyo objetivo es contribuir a la superación de la pobreza y fortalecer la protección de derechos fundamentales. La intervención directa en comunidades de San Juan pretende elevar la calidad de vida de los residentes y optimizar el alcance de las políticas sociales, según datos difundidos por las autoridades.

Durante las jornadas de entrega, equipos técnicos orientaron a los beneficiarios sobre el uso de los subsidios y recogieron propuestas para futuras mejoras. Entre las inquietudes destacadas se encuentra la solicitud de mayor acceso a los programas y el incremento de los montos asignados, en respuesta al aumento del costo de vida y a las demandas específicas de los sectores más desfavorecidos.

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El despliegue de los bonos estatales en San Juan representa un esfuerzo por garantizar que miles de familias puedan cubrir necesidades básicas y acceder a oportunidades educativas y sociales, en un contexto de desafíos económicos y sociales persistentes.