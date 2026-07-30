Los tres referentes que excluyó, los cuatro jóvenes que serán líderes y el cambio de arquero: Ancelotti dio detalles de la reforma en la selección de Brasil

Ancelotti habló del futuro de los referentes de Brasil

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La eliminación de la selección de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega marcó un punto de inflexión para la Verdeamarela. En una entrevista exclusiva con ge de Brasil, Carlo Ancelotti repasó su primer año al frente del equipo nacional, abordó el final del ciclo de referentes históricos, definió el perfil de los nuevos líderes jóvenes y explicó los cambios en la portería luego de un torneo que dejó sensaciones amargas.

Según informó ge, Ancelotti reconoció que la derrota ante Noruega tuvo un impacto personal profundo y diferente respecto a otras experiencias: “Tuvo un impacto enorme a nivel personal. En mi carrera he ganado mucho, pero también he sufrido muchas derrotas. Más derrotas que victorias. Esta es diferente porque no tienes tiempo para pensar y reaccionar. En un club, pierdes un partido, pero después de 15 días o un mes, tienes esa posibilidad. Aquí, el plazo es más largo y tienes que asimilarlo poco a poco. Es más complicado. La derrota ya está asimilada; fue una derrota decepcionante porque creo que Brasil debería haber llegado más lejos en el Mundial. Pero sucedió, tenemos que mirar hacia adelante”.

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El entrenador identificó el Mundial 2026 como el final de un ciclo para una generación clave. “Creo que este Mundial marca el final de una generación de jugadores muy importantes. Empezando por Neymar. Pasando por Danilo, Casemiro, todos esos jugadores que tenían más de 30 años en el Mundial”. De acuerdo con el reporte de ge, el técnico explicó que el foco inmediato estará puesto en la renovación integral del plantel. “Vamos a buscar nuevos jugadores que puedan entrar, no digo para el próximo Mundial de 2030, sino que ya puedan ser competitivos en el primer objetivo, que es la Copa América de 2028”.

Consultado sobre si descartaba definitivamente a esos tres referentes, Ancelotti confirmó que los amistosos del próximo año servirán para observar a las nuevas caras: “Creo que debemos aprovechar los partidos amistosos que tendremos el próximo año para observar a los nuevos jugadores, de quienes aún no sabemos mucho. Necesitamos evaluarlos bien, seleccionar cuidadosamente el talento y luego seguir su trayectoria”.

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Al mismo tiempo, destacó que ya habló con ellos tras el Mundial: “Hablé con algunos cuando tomamos la decisión final y volveré a hablar con ellos; no tengo ningún problema con nadie. Hablé con algunos durante este período. Neymar fue muy claro en su declaración al afirmar que su tiempo con la Selección Nacional ha terminado, y que esto es una progresión natural en la carrera de un jugador. Tarde o temprano, se acaba".

Neymar se despidió de la selección tras el final del Mundial (AFP)

El entrenador italiano subrayó que la estructura del equipo debe adaptarse a las características de los futbolistas emergentes, mencionando a cuatro atacantes llamados a liderar el recambio: “Cuando tienes jugadores como Vinicius, Endrick, Estêvão y Raphinha en la delantera, no tienes por qué jugar un juego de posesión. Tienes que jugar un juego más vertical. Así que el estilo se basa en las características de los jugadores. Si surgen nuevos jugadores, un mediocampista de gran calidad, obviamente podrás jugar un juego más de posesión”.

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Mirando hacia el futuro, el técnico mencionó a quienes visualiza como referentes del próximo ciclo: “Están los jóvenes que ya han estado con nosotros: Estevao, Rayan, Endrick, estos serán muy importantes. Vitor Reis, por ejemplo. Nombrar jugadores es complicado, pero hay jóvenes en el Brasileirão, porteros que están jugando y demostrando calidad para potencialmente formar parte de la Selección Nacional”.

En cuanto al futuro bajo los tres palos, Ancelotti anticipó una transición: “Creo que debemos buscar nuevos porteros. Y sí que los hay. Hay porteros jóvenes jugando en el Campeonato Brasileño a los que debemos observar. Teniendo en cuenta las cualidades que aún poseen Alisson y Ederson, la idea es evaluar cuidadosamente a los nuevos porteros”.

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Endrick es uno de los jóvenes que deberá tomar protagonismo en los siguientes años (Reuters)

Sobre la eliminación ante Noruega, el técnico reconoció errores tácticos y analizó el desarrollo del partido: “Noruega tuvo la posesión, sí. Pero la mayor parte del tiempo la tuvo en su propio campo. Porque Odegaard bajaba mucho. Si ejercían demasiada presión, querían escapar para hacer transiciones rápidas. Creo que la estadística de posesión no es tan importante. Es cierto que el equipo que ganó el Mundial, España, tuvo mucha posesión. Pero España encajó un gol. Tuvieron mucha posesión porque España tiene una generación muy fuerte de centrocampistas. Tienen siete de los mejores centrocampistas del mundo: Fabián, Rodri, Pedri, Olmo, Zubimendi, Merino y Gavi”.

Al analizar la autocrítica tras la derrota, Ancelotti detalló: “Hasta la pausa para hidratación en la segunda mitad, el equipo estaba bien posicionado en el campo. Tuvimos la oportunidad de marcar de penalti y con Endrick. La autocrítica que puedo hacer, y que hice después del partido, es que cambié la estructura del equipo después de la pausa para hidratación y entonces perdimos el control del partido”.

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ge destacó que el entrenador remarcó la importancia de no juzgar un proyecto solo por el resultado inmediato: “El resultado contra Noruega fue muy malo para todos, muy decepcionante, muy triste. Pero detrás de eso, hay un año de trabajo, preparación para el Mundial, que, en nuestra opinión, no solo la mía, fue un trabajo bien hecho. Fue un proceso muy rápido, con muchos problemas, porque tuvimos ocho lesiones entre marzo y junio. Incluyendo a Militao, Rodrygo, y luego Estevao se lesionó”.

Finalmente, sobre el contacto de la federación italiana, quien se encuentra en la búsqueda de un entrenador que lo devuelva al plano mundial de cara a futuro, Ancelotti aclaró a ge que su compromiso con Brasil es absoluto: “Simplemente me contactó la federación, pero no se trata de un asunto contractual, sino de un compromiso. Mi compromiso con Brasil no se basa en haber firmado el contrato, sino en el año que pasé aquí, donde fui muy bien recibido, y no quiero romper ese compromiso. Quiero seguir trabajando y continuar con la Selección Nacional”.

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