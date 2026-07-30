Detuvieron al enfermero del geriátrico de Mar del Plata que golpeó a dos adultas mayores

El momento en que el enfermero golpeó a la anciana mientras le daba de comer

Guardar

Luego de que se conocieran los videos que revelaron las cobardes agresiones que el empleado de un geriátrico de Mar del Plata le propinó a dos adultas mayores del establecimiento, este jueves personal de la Policía Bonaerense concretó la detención del sospechoso. El hombre, de 37 años, fue imputado por lesiones leves, pero transitará el proceso legal en libertad.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que la detención del enfermero fue ordenado por el fiscal Carlos María Russo, que subroga la UFI N° 7 marplatense, después de que la encargada del geriátrico compartiera las grabaciones de los ataques que sufrieron dos residentes.

PUBLICIDAD

Así, este jueves personal de la Comisaría 1ª marplatense localizó al agresor y procedió a su arresto.

El sospechoso fue localizado y detenido por personal de la Comisaría 1a de Mar del Plata.

Según pudo saber este medio de fuentes policiales, el hecho ocurrió este lunes pasadas las 19 en el geriátrico ubicado sobre la calle Deán Funes al 1700. La denuncia fue presentada por la responsable del lugar, quien revisó las filmaciones internas luego de que los familiares notaron lesiones sospechosas en los residentes.

PUBLICIDAD

Como se ve en los videos que forman parte de esta nota, el trabajador maltrató a una mujer en silla de ruedas para posteriormente acostarla de forma brusca.

“No me interesa lo que vos querés”, le dice mientras le saca un abrigo. Y sigue: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar”, le dice. La mujer llora.

PUBLICIDAD

El hombre golpea con una cuchara a la mujer mientras le da de comer

En otro video se observa cómo el hombre golpeó con una cuchara a otra adulta mayor mientras le daba de comer, lo que, según la denuncia, le habría provocó un corte superficial en el labio. Con evidente dolor, la mujer se tomó la boca y comenzó a llorar. “¿Ah tenés ganas de llorar?”, le dice en tono amenazante antes de retirarla en la silla de ruedas.

"¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una. Morite. Morite, hija de puta. Dejanos de molestar", le dice en enfermero

Tras detectar lo ocurrido, las autoridades del geriátrico despidieron al trabajador y entregaron las grabaciones a la Justicia para que fueran incorporadas a la investigación.

PUBLICIDAD

Consumada la detención del sospechoso, el fiscal Russo dispuso que fuera notificado de la causa abierta en su contra y, al mismo tiempo, ordenó que transite el proceso penal en libertad, a la espera de ser citado a declarar en la fiscalía.

Un delito que crece

El caso se conoce en medio de una serie de investigaciones por maltratos a adultos mayores en residencias geriátricas. Días atrás, la Justicia bonaerense intervino en un establecimiento de La Matanza luego de que un hombre de 78 años logró escapar y denunciar que los residentes sufrían agresiones físicas, abandono y desnutrición.

PUBLICIDAD

En el caso tomó intervención inmediata la fiscal Andrea Palín, quien recibió el aval del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara para hacer un allanamiento de urgencia.

En el procedimiento constataron que había nulas condiciones de higiene en el lugar, señales de abandono y síntomas de desnutrición en los siete adultos mayores que estaban allí alojados. “También había rastros de sangre en los colchones”, confirmó una fuente a Infobae.

PUBLICIDAD

En este contexto, la fiscal dispuso la derivación de los ancianos a otros centros asistenciales y notificó a los empleados del lugar de la apertura de la causa donde serán investigados por presunto maltrato y abandono de persona. Mientras tanto, buscan identificar a los dueños del establecimiento, que aun no lograron ser contactados.

Asimismo, Palín solicitó determinar si el lugar contaba con habilitación adecuada y comunicó lo ocurrido al Ministerio de Salud bonaerense y al Municipio de La Matanza, con el objetivo de que se evalúe la clausura definitiva del geriátrico en función de las irregularidades halladas.

PUBLICIDAD