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Cuántas escenas post créditos tiene Spider-Man: Brand New Day, dónde ver la película y otras tendencias en Google

El estreno global de la cuarta entrega del superhéroe de Marvel ha reavivado el interés sobre la trama, el reparto y la conexión con Avengers: Doomsday

Spider-Man: Brand New Day es la nueva producción del personaje de los comics que llegó a cartelera a finales de julio. (Foto: Sony Pictures via AP)
Spider-Man: Brand New Day es la nueva producción del personaje de los comics que llegó a cartelera a finales de julio. (Foto: Sony Pictures via AP)
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El lanzamiento mundial de Spider-Man: Brand New Day ha sacudido la taquilla cinematográfica y ha desatado un alto interés digital. La nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, marca el inicio de una etapa renovada para el héroe arácnido tras los acontecimientos presentados en No Way Home.

A raíz de su debut en las salas de cine, la película se ha posicionado en los primeros lugares de las tendencias globales de Google.

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Varios usuarios rastrean información sobre la cinta, concentrando sus búsquedas en aspectos clave: la cantidad exacta de escenas post créditos que contiene la obra, las opciones disponibles para ver el largometraje, la manera en que la trama se enlaza con Avengers: Doomsday y la conformación de su reparto.

Cuántas escenas post créditos tiene Spider-Man: Brand New Day

Imágenes de 'Spider-Man: Brand New Day'
Spider-Man: Brand New Day integra solo una escena post créditos. (Foto: Marvel Studios)

Spider-Man: Brand New Day tiene una sola escena post-créditos. A diferencia de otras cintas del Universo Cinematográfico de Marvel, no incluye ninguna secuencia a mitad de los créditos.

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Lo anterior quiere decir que los espectadores deben esperar hasta que terminen de pasar los créditos finales de la película para visualizar una escena que es posible que conecte con lo que pasará en Avengers: Doomsday.

Dónde se puede ver la nueva película de Spider-Man

En la actualidad, la única vía oficial para disfrutar de Spider-Man: Brand New Day es a través de la exhibición en salas de cine de todo el mundo.

Al tratarse de una coproducción cinematográfica entre Sony Pictures y Marvel Studios, la obra ha recibido un despliegue exclusivo en la pantalla grande, contando con funciones en formatos de alta tecnología como IMAX, Dolby Cinema y 3D para optimizar la experiencia visual.

Una gran pantalla de cine proyecta el logo de Marvel Studios y el título Spider-Man: Brand New Day. Un hombre está de pie en el escenario, y se ven butacas vacías.
La película solo está disponible en salas de cine. (Foto: Infobae)

Respecto a su disponibilidad en plataformas de transmisión por internet (streaming), las compañías distribuidoras aún no han anunciado una fecha oficial de lanzamiento.

Conforme a las ventanas habituales de distribución, la película estará disponible primero para compra y renta en formatos digitales, antes de incorporarse al catálogo de servicios digitales como Disney+, según los acuerdos de licencias regionales.

Cómo se relaciona la trama de la película con Avengers: Doomsday

La narrativa de Spider-Man: Brand New Day se sitúa como un punto de inflexión dentro de la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel, sirviendo de preparación narrativa y emocional de cara a los eventos de Avengers: Doomsday.

Al desenvolverse en un ambiente donde el mundo ha olvidado la identidad civil de Peter Parker, la historia muestra la evolución del personaje hacia un heroísmo de carácter más maduro e independiente.

Avengers: Doomsday es la próxima película de Marvel. (Foto: Marvel Studios)
Avengers: Doomsday es la próxima película de Marvel. (Foto: Marvel Studios)

La conexión con la próxima cumbre de los Vengadores se manifiesta tanto en la presencia de personajes interconectados como en las consecuencias directas de los conflictos abordados en esta entrega.

Cuál es el reparto completo de la película de Spider-Man

El elenco principal de la película está liderado por Tom Holland en el papel de Peter Parker / Spider-Man, acompañado por el regreso de Zendaya como MJ y Jacob Batalon en el rol de Ned Leeds.

Asimismo, la cinta cuenta con destacadas incorporaciones al universo del personaje, destacando las actuaciones de Jon Bernthal como Frank Castle / The Punisher y Mark Ruffalo interpretando a Bruce Banner / Hulk.

Tom Holland lidera el reparto de la película. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)
Tom Holland lidera el reparto de la película. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

El reparto se completa con la participación de figuras como Sadie Sink en un rol determinante para el argumento, sumado a contar con Tramell Tillman y Michael Mando.

Qué otras tendencias de búsqueda ha generado la película de Spider-Man en Google

Sumado a las consultas sobre el reparto y las secuencias finales, las tendencias de Google muestran un alto volumen de búsquedas relacionadas con aspectos técnicos de la producción.

Términos relativos a la duración total del largometraje (la cual se sitúa en aproximadamente 145 minutos), y la clasificación por edades han registrado un crecimiento en los motores de búsqueda como Google.

De igual manera, el público ha volcado su interés en analizar las teorías sobre los antagonistas presentados, la recepción crítica en portales de calificación y el desglose del desenlace argumental.

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