Nicki Nicole mostró su rotundo cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”

Nicki Nicole sorprendió a sus fanáticos con un nuevo estilo de cara al lanzamiento de su próximo proyecto (Instagram)

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En plena cuenta regresiva para uno de los lanzamientos más importantes de su carrera, Nicki Nicole volvió a ser tendencia al mostrar un look completamente renovado que hizo estallar las redes. La cantante y compositora rosarina atraviesa un momento de transformación personal y profesional: mientras ajusta los últimos detalles de “JPT”, su esperado nuevo disco, eligió apostar por una imagen audaz que acompaña el inicio de una nueva etapa musical.

En pleno proceso de reinvención, Nicki se animó a una transformación radical en su imagen personal. Si bien días atrás ya había sorprendido a sus millones de seguidores estrenando un flequillo recto y audaz, en las últimas horas fue por más: sumó una franja teñida de rubio en uno de los laterales de su cabello, combinando mechones oscuros con un tono claro que ilumina y aporta contraste a su tradicional base castaña. Este detalle, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en tendencia y disparó una ola de comentarios y reacciones en su perfil de Instagram.

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La publicación, que alcanzó los 500 mil “me gusta” en cuestión de horas, estuvo acompañada de un mensaje que anticipa una nueva etapa artística: “Adentrándome paso a paso a la nueva era. JPT viene para quedarse”. Así, Nicki dejó en claro que, además de preparar un disco que define como “una bitácora de dos años”, está lista para abrir un nuevo capítulo en su carrera, apostando tanto a la música como a su imagen y estilo personal.

Nicki Nicole mostró un nuevo estilo de cabello oscuro con flequillo recto y una mecha rubia lateral, ataviada con una chaqueta de cuero marrón claro

“Adentrándome paso a paso a la nueva era. JPT viene para quedarse”, adelantó la artista rosarina

Los mensajes de apoyo y admiración no tardaron en multiplicarse. “Cada día más linda”; “Qué mujer bella por dios”; “Mi princesa”; “Jazmines para ti”; “Todo te queda bien”; “Preciosa”; “Todos los looks te quedan hermoso”; “¡Esa energía! Súper”; “Quedé enamorado”, fueron solo algunas de las frases que inundaron la sección de comentarios, tanto de seguidores como de colegas y amigos del ambiente. El entusiasmo se vio reflejado no solo en los elogios a su nueva imagen, sino también en la expectativa por el material que está a punto de salir a la luz.

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La renovación de la cantante no es solo estética. Este proceso de cambio acompaña el salto profesional que implica el lanzamiento de “JPT”, un disco que la propia artista definió como fruto de un proceso personal y creativo. En este 2026, Nicole se convirtió en una de las grandes apuestas del regreso de Popstars, el reality que busca renovarse y conquistar a las nuevas generaciones. La cantante rosarina, referente indiscutida de la música urbana, se sumó al jurado y rápidamente se integró al clima del programa.

En sus redes, Nicki compartió imágenes del detrás de escena y videos en los que se la puso apreciar cantando junto a Ángela Torres en el set, lo que despertó el entusiasmo de sus seguidores y evidenció la química artística entre ambas. El ida y vuelta entre las dos artistas no tardó en viralizarse, confirmando la expectativa que genera esta nueva etapa del ciclo.

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No es la primera vez que Nicki elige sorprender con un nuevo look. En octubre pasado, la artista ya había mostrado una cabellera corta, contrastando con los estilos anteriores y demostrando su predilección por la experimentación y la reinvención constante. A pesar de los cambios en el corte y en el peinado, la cantante decidió mantener su característico color castaño oscuro, reafirmando así un rasgo identitario que la acompaña desde sus inicios.

De cara a una nueva etapa profesional, Nicki eligió un nuevo estilo para su larga cabellera

El nuevo look de la cantante rosarina cosechó más de 500 mil "me gusta" y una avalancha de comentarios

Nicki apostó por el cabello bicolor y un piercing labial para lucirse frente a la cámara (Instagram)

De esa manera, la artista logró demostrar, una vez más, que su versatilidad y su audacia no tienen límites. Cada transformación en su imagen acompaña una etapa de búsqueda y crecimiento. Ahora, con el inminente lanzamiento de “JPT” y su participación en la pantalla chica, la rosarina se mostró lista para conquistar a su público con nuevas canciones, estilos y desafíos, siempre fiel a la esencia que la convirtió en una de las voces más potentes de la escena actual.

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