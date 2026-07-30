Madre salvadoreña pierde la vida en fatal accidente de tránsito en California dejando tres hijos en la orfandad

Delmy Bolaños, de 40 años, era originaria de Sensuntepeque, El Salvador. Sus seres queridos la recuerdan como una madre entregada al bienestar de sus tres hijos (Cortesía: Elisabeth Bolaños).

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El luto embarga profundamente a una familia salvadoreña radicada en Estados Unidos tras confirmarse el lamentable fallecimiento de Delmy Bolaños, una mujer de 40 años originaria de la localidad de Sensuntepeque.

La compatriota perdió la vida de manera trágica y repentina en un aparatoso accidente automovilístico ocurrido en la ciudad de West Covina, California.

Esta dolorosa noticia ha conmocionado a la comunidad hispana, dejando un inmenso vacío y destacando el profundo dolor que significa la partida de una madre trabajadora y dedicada, cuyo único propósito era sacar adelante a su familia en el extranjero.

De acuerdo con los reportes de las autoridades locales, el terrible incidente tuvo lugar el pasado sábado 25 de julio de 2026. El choque se registró en la transitada intersección formada por la South Azusa Avenue y la East Amar Road.

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Tras recibir las múltiples llamadas de emergencia, elementos del Departamento de Policía de West Covina y del Departamento de Bomberos de la misma ciudad se desplazaron rápidamente hacia la escena del siniestro.

Al llegar al lugar, las unidades de rescate confirmaron que se trataba de una severa colisión entre dos vehículos. Durante la evaluación inicial, los equipos de emergencia determinaron que la conductora salvadoreña, se encontraba fuertemente atrapada en el interior de su automóvil. Lamentablemente, los primeros informes indicaron que la víctima ya no respondía a los llamados y no presentaba signos vitales.

La salvadoreña Delmy Bolaños perdió la vida en un trágico accidente en West Covina, California, dejando a tres hijos en la orfandad.

Esfuerzos de rescate y detención del otro conductor

Ante la gravedad de la situación, los rescatistas del Departamento de Bomberos de West Covina actuaron a contrarreloj utilizando herramientas hidráulicas de extracción especializada para intentar liberar a la víctima atrapada entre los metales retorcidos.

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A pesar de los denodados esfuerzos del personal de emergencia por brindarle asistencia médica, la brutalidad del impacto fue letal. Debido a la extrema gravedad de las lesiones sufridas, Delmy fue declarada fallecida en el mismo lugar del accidente, sin que pudiera ser trasladada a un centro hospitalario.

Por su parte, el conductor del otro vehículo involucrado en el choque resultó ileso y no requirió atención médica de urgencia. Las autoridades policiales procedieron a retenerlo en el lugar para iniciar las investigaciones de rigor.

El otro conductor involucrado fue esposado en la escena y trasladado a la sede policial tras ser sometido a pruebas de sobriedad (Cortesía: 411.ostv).

Elementos de la policía de West Covina le realizaron una prueba de sobriedad en la escena, utilizando un alcoholímetro. Tras el interrogatorio y las pruebas preliminares, el individuo fue esposado y puesto bajo custodia, siendo trasladado a las oficinas del Departamento de Policía, donde las autoridades continúan investigando detalladamente las causas que originaron esta tragedia.

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Tres hijos en la orfandad y un dolor inimaginable

El fallecimiento de la salvadoreña representa una tragedia devastadora para su familia. Como madre soltera y pilar de su hogar, su vida entera giraba en torno al bienestar de sus tres hijos: un joven de 18 años, una adolescente de 16 años y una niña pequeña de apenas 11 años.

Hoy, estos tres menores se enfrentan a la cruel realidad de la orfandad, experimentando el dolor inimaginable de perder a la persona que era el centro y motor de sus vidas de una forma tan violenta y repentina.

El profundo dolor de perder a una madre se ve agravado por las fuertes dificultades económicas que los deudos deben enfrentar en estos momentos de duelo. Según información brindada por la familia, los restos mortales de la salvadoreña no retornarán a su tierra natal. La familia ha tomado la difícil y dolorosa decisión de darle sepultura en territorio estadounidense debido a los exorbitantes y prohibitivos costos que implica un proceso de repatriación a El Salvador, un gasto que actualmente resulta imposible de cubrir.

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Ante este panorama, la urgencia de recursos económicos es vital para asegurar una despedida digna en EE.UU., y no desamparar a los tres menores que han quedado en la orfandad.

La meta de la recaudación es costear el funeral y brindar sustento a los hijos de 18, 16 y 11 años tras la dolorosa pérdida.

Para sobrellevar esta terrible situación, los familiares de Delmy han iniciado una campaña oficial de recaudación de fondos a través de la plataforma GoFundMe. Con el corazón destrozado, han pedido el apoyo de la comunidad para poder cubrir los inminentes gastos funerarios locales y brindar un soporte económico vital a los tres hijos que ahora deben afrontar una nueva y difícil realidad sin el cobijo de su madre.