Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Microsoft apuesta por una súper app de Copilot con chat inteligente, código y agentes autónomos

Satya Nadella anunció que Microsoft unificará las experiencias de Copilot, incluyendo GitHub Copilot y nuevas funciones de automatización, en una única aplicación

Microsoft anunció la creación de una súper app de Copilot.
Microsoft anunció la creación de una súper app de Copilot. (Copilot)
Guardar

Microsoft confirmó que trabaja en una nueva versión de Copilot que reunirá en una sola aplicación varias de sus herramientas de inteligencia artificial. La compañía prevé lanzar esta “súper app” antes de que termine el año, aunque todavía no ha anunciado una fecha específica ni todos los detalles sobre su funcionamiento.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, durante la presentación de los resultados financieros del último trimestre. El ejecutivo explicó que la estrategia de la empresa consiste en transformar Copilot en una plataforma mucho más amplia, capaz de combinar funciones de conversación, programación y automatización mediante agentes de inteligencia artificial para usuarios particulares y empresas.

PUBLICIDAD

Según Nadella, la evolución de Copilot permitirá centralizar experiencias que actualmente se encuentran distribuidas en distintos servicios, simplificando el acceso a las herramientas impulsadas por IA.

Microsoft se encuentra trabajando en una nueva versión de Copilot. EFE/HANNIBAL HANSCHKE
Microsoft se encuentra trabajando en una nueva versión de Copilot. EFE/HANNIBAL HANSCHKE

Microsoft unificará varias experiencias de Copilot

Durante la conferencia con analistas, Nadella señaló que Copilot está dejando de ser únicamente un asistente conversacional para convertirse en una plataforma con capacidades más amplias.

PUBLICIDAD

El directivo explicó que la compañía integrará durante este trimestre distintas experiencias relacionadas con inteligencia artificial, incluyendo las herramientas orientadas al desarrollo de software.

Entre ellas se encuentra GitHub Copilot, el asistente de programación basado en IA que Microsoft ofrece a desarrolladores y que actualmente funciona como un servicio independiente.

La futura aplicación también incorporará funciones asociadas a Copilot Cowork y Autopilots, dos iniciativas con las que Microsoft busca ampliar el nivel de asistencia y automatización que puede ofrecer la inteligencia artificial.

Microsoft unificará varias funciones de Copilot que actualmente funcionan de manera independiente. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Microsoft unificará varias funciones de Copilot que actualmente funcionan de manera independiente. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Aunque la empresa confirmó la existencia del proyecto, todavía no reveló cómo será la interfaz final ni si todas las funciones estarán disponibles desde el primer día.

Una plataforma para conversar, programar y automatizar tareas

La principal característica de la nueva aplicación será la integración de diferentes herramientas de inteligencia artificial dentro de un mismo entorno.

La experiencia de chat continuará siendo uno de los pilares de Copilot, permitiendo a los usuarios interactuar mediante lenguaje natural para obtener respuestas, generar contenido o resolver consultas.

A ello se sumarán las capacidades de programación heredadas de GitHub Copilot, una herramienta utilizada por desarrolladores para generar código, completar funciones y agilizar tareas de desarrollo de software.

El tercer componente estará formado por los llamados agentes de inteligencia artificial. Aunque Microsoft todavía no explicó con detalle sus capacidades, Nadella utilizó los conceptos “Cowork” y “Autopilots” para describir sistemas capaces de asistir a los usuarios en procesos cada vez más complejos y automatizados.

El nuevo Copilot no solo será una IA conversacional, también tendrá un sistema de programación y agentes de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
El nuevo Copilot no solo será una IA conversacional, también tendrá un sistema de programación y agentes de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La combinación de estas funciones busca reducir la necesidad de utilizar varias aplicaciones independientes para realizar tareas relacionadas con inteligencia artificial.

La competencia por las plataformas de IA se intensifica

La confirmación del proyecto llega meses después de que distintos reportes adelantaran los planes de Microsoft para desarrollar una aplicación unificada de inteligencia artificial.

De acuerdo con información publicada previamente por Fortune y citada por The Verge, la compañía ya trabajaba en un producto capaz de integrar el chatbot Copilot, GitHub Copilot y otras experiencias relacionadas con automatización.

El movimiento también refleja una tendencia creciente dentro del sector tecnológico.

Las principales empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial buscan concentrar en una sola plataforma funciones de conversación, productividad, programación y automatización para facilitar su uso tanto en el ámbito personal como empresarial.

GitHub Copilot - IA - desarrolladores - tecnología - 29 de marzo
GitHub, plataforma usada por desarrolladores, ahora se integrará en la aplicación de Copilot. (Composición Infobae: fossa.com / Europa Press)

En este contexto, OpenAI presentó recientemente ChatGPT Work, una aplicación que combina ChatGPT con Codex, su herramienta de generación de código basada en inteligencia artificial.

Aunque Microsoft mantiene una estrecha relación con OpenAI, ambas compañías continúan ampliando sus propios ecosistemas de productos para competir en un mercado cada vez más orientado hacia plataformas integradas de IA.

La inteligencia artificial impulsa el crecimiento de Microsoft

El anuncio de la nueva aplicación coincidió con la publicación de los resultados financieros más recientes de Microsoft.

Durante el último trimestre, la compañía registró ingresos cercanos a los 90.000 millones de dólares, impulsados principalmente por sus negocios relacionados con inteligencia artificial y servicios en la nube.

Este crecimiento confirma el peso estratégico que la IA ha adquirido dentro de la empresa y explica la apuesta por ampliar el alcance de Copilot hacia nuevos escenarios de uso.

Microsoft planea lanzar su nueva plataforma de Copilot a fines del 2026.
Microsoft planea lanzar su nueva plataforma de Copilot a fines del 2026.

No obstante, Microsoft aún mantiene en reserva varios aspectos importantes del proyecto. La empresa no ha informado cuánto costará la nueva aplicación, qué mercados serán los primeros en recibirla ni cuáles serán exactamente las diferencias entre la versión destinada a consumidores y la orientada a clientes corporativos.

Por ahora, la compañía solo ha confirmado que la súper aplicación llegará antes de finalizar el año y que reunirá en un mismo entorno las principales capacidades de inteligencia artificial desarrolladas bajo la marca Copilot. Los detalles restantes se darán a conocer en los próximos meses, conforme avance el desarrollo del producto.

Temas Relacionados

MicrosoftCopilotIAInteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Mistfall Hunter llega a Xbox Game Pass: el nuevo RPG de acción ya disponible para suscriptores

El juego propone adentrarse en zonas hostiles para reunir armas y materiales, pero el reto real es escapar con vida

Mistfall Hunter llega a Xbox Game Pass: el nuevo RPG de acción ya disponible para suscriptores

Exigen reglas más extrictas y mayor control sobre los vehículos autónomos para evitar accidentes

Desde Waymo creen que esta es la mejor solución para potenciar la circulación de sus autos y de otras empresas

Exigen reglas más extrictas y mayor control sobre los vehículos autónomos para evitar accidentes

Cuántas escenas post créditos tiene Spider-Man: Brand New Day, dónde ver la película y otras tendencias en Google

El estreno global de la cuarta entrega del superhéroe de Marvel ha reavivado el interés sobre la trama, el reparto y la conexión con Avengers: Doomsday

Cuántas escenas post créditos tiene Spider-Man: Brand New Day, dónde ver la película y otras tendencias en Google

Roblox y ChatGPT tendrán que cuidar más a los menores o serán multados: las nuevas reglas que deberán cumplir

Ambas empresas están a punto de entrar a un nuevo régimen de reglas en Europa, por superar los 45 millones de usuarios

Roblox y ChatGPT tendrán que cuidar más a los menores o serán multados: las nuevas reglas que deberán cumplir

Star Citizen gratis: paso a paso para jugarlo sin comprarlo por varios días

El popular simulador espacial abre un acceso temporal sin costo para nuevos jugadores, quienes podrán probar todas sus mecánicas y cinco naves durante varios días

Star Citizen gratis: paso a paso para jugarlo sin comprarlo por varios días

DEPORTES

Boca Juniors evalúa mudar la localía hasta mejorar el estado del césped de la Bombonera

Boca Juniors evalúa mudar la localía hasta mejorar el estado del césped de la Bombonera

Con Independiente-Newell’s como plato principal, se bajará el telón de la segunda fecha del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Francisco Cerúndolo aprovechó el retiro de Tristan Boyer y se metió en los cuartos de final de Los Cabos

Boca Juniors buscará sellar su boleto a octavos de la Copa Sudamericana ante O’Higgins en Chile: hora, TV y formaciones

Los tres referentes que excluyó, los cuatro jóvenes que serán líderes y el cambio de arquero: Ancelotti dio detalles de la reforma en la selección de Brasil

TELESHOW

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Murió Beto Cabrera, el inolvidable humorista que hizo historia junto a Mario Sánchez en el recordado Dúo de Dos

Rosalía ya está en Buenos Aires: así fue su llegada en medio de un fuerte operativo de seguridad

Nicki Nicole mostró su rotundo cambio de look y causó furor: “Viene para quedarse”

El desopilante recuerdo de Mario Pergolini con Reina Reech: la coreografía en el teatro y el baile que nadie esperaba

INFOBAE AMÉRICA

Tormentas e inundaciones ponen en alerta a millones de personas: estos son los estados con mayor riesgo este fin de semana

Tormentas e inundaciones ponen en alerta a millones de personas: estos son los estados con mayor riesgo este fin de semana

Los gatos se domesticaron a sí mismos hace 9.000 años

La violencia de Los Lobos alcanza a Quito: un cuerpo decapitado colgado en un puente reveló una disputa criminal

Crecen las denuncias contra policías en Honduras: casi 2 mil casos y 345 recomendaciones de despido

Madre salvadoreña pierde la vida en fatal accidente de tránsito en California dejando tres hijos en la orfandad