Microsoft apuesta por una súper app de Copilot con chat inteligente, código y agentes autónomos

Microsoft anunció la creación de una súper app de Copilot. (Copilot)

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Microsoft confirmó que trabaja en una nueva versión de Copilot que reunirá en una sola aplicación varias de sus herramientas de inteligencia artificial. La compañía prevé lanzar esta “súper app” antes de que termine el año, aunque todavía no ha anunciado una fecha específica ni todos los detalles sobre su funcionamiento.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, durante la presentación de los resultados financieros del último trimestre. El ejecutivo explicó que la estrategia de la empresa consiste en transformar Copilot en una plataforma mucho más amplia, capaz de combinar funciones de conversación, programación y automatización mediante agentes de inteligencia artificial para usuarios particulares y empresas.

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Según Nadella, la evolución de Copilot permitirá centralizar experiencias que actualmente se encuentran distribuidas en distintos servicios, simplificando el acceso a las herramientas impulsadas por IA.

Microsoft se encuentra trabajando en una nueva versión de Copilot. EFE/HANNIBAL HANSCHKE

Microsoft unificará varias experiencias de Copilot

Durante la conferencia con analistas, Nadella señaló que Copilot está dejando de ser únicamente un asistente conversacional para convertirse en una plataforma con capacidades más amplias.

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El directivo explicó que la compañía integrará durante este trimestre distintas experiencias relacionadas con inteligencia artificial, incluyendo las herramientas orientadas al desarrollo de software.

Entre ellas se encuentra GitHub Copilot, el asistente de programación basado en IA que Microsoft ofrece a desarrolladores y que actualmente funciona como un servicio independiente.

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La futura aplicación también incorporará funciones asociadas a Copilot Cowork y Autopilots, dos iniciativas con las que Microsoft busca ampliar el nivel de asistencia y automatización que puede ofrecer la inteligencia artificial.

Microsoft unificará varias funciones de Copilot que actualmente funcionan de manera independiente. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Aunque la empresa confirmó la existencia del proyecto, todavía no reveló cómo será la interfaz final ni si todas las funciones estarán disponibles desde el primer día.

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Una plataforma para conversar, programar y automatizar tareas

La principal característica de la nueva aplicación será la integración de diferentes herramientas de inteligencia artificial dentro de un mismo entorno.

La experiencia de chat continuará siendo uno de los pilares de Copilot, permitiendo a los usuarios interactuar mediante lenguaje natural para obtener respuestas, generar contenido o resolver consultas.

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A ello se sumarán las capacidades de programación heredadas de GitHub Copilot, una herramienta utilizada por desarrolladores para generar código, completar funciones y agilizar tareas de desarrollo de software.

El tercer componente estará formado por los llamados agentes de inteligencia artificial. Aunque Microsoft todavía no explicó con detalle sus capacidades, Nadella utilizó los conceptos “Cowork” y “Autopilots” para describir sistemas capaces de asistir a los usuarios en procesos cada vez más complejos y automatizados.

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El nuevo Copilot no solo será una IA conversacional, también tendrá un sistema de programación y agentes de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La combinación de estas funciones busca reducir la necesidad de utilizar varias aplicaciones independientes para realizar tareas relacionadas con inteligencia artificial.

La competencia por las plataformas de IA se intensifica

La confirmación del proyecto llega meses después de que distintos reportes adelantaran los planes de Microsoft para desarrollar una aplicación unificada de inteligencia artificial.

De acuerdo con información publicada previamente por Fortune y citada por The Verge, la compañía ya trabajaba en un producto capaz de integrar el chatbot Copilot, GitHub Copilot y otras experiencias relacionadas con automatización.

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El movimiento también refleja una tendencia creciente dentro del sector tecnológico.

Las principales empresas dedicadas al desarrollo de inteligencia artificial buscan concentrar en una sola plataforma funciones de conversación, productividad, programación y automatización para facilitar su uso tanto en el ámbito personal como empresarial.

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GitHub, plataforma usada por desarrolladores, ahora se integrará en la aplicación de Copilot. (Composición Infobae: fossa.com / Europa Press)

En este contexto, OpenAI presentó recientemente ChatGPT Work, una aplicación que combina ChatGPT con Codex, su herramienta de generación de código basada en inteligencia artificial.

Aunque Microsoft mantiene una estrecha relación con OpenAI, ambas compañías continúan ampliando sus propios ecosistemas de productos para competir en un mercado cada vez más orientado hacia plataformas integradas de IA.

La inteligencia artificial impulsa el crecimiento de Microsoft

El anuncio de la nueva aplicación coincidió con la publicación de los resultados financieros más recientes de Microsoft.

Durante el último trimestre, la compañía registró ingresos cercanos a los 90.000 millones de dólares, impulsados principalmente por sus negocios relacionados con inteligencia artificial y servicios en la nube.

Este crecimiento confirma el peso estratégico que la IA ha adquirido dentro de la empresa y explica la apuesta por ampliar el alcance de Copilot hacia nuevos escenarios de uso.

Microsoft planea lanzar su nueva plataforma de Copilot a fines del 2026.

No obstante, Microsoft aún mantiene en reserva varios aspectos importantes del proyecto. La empresa no ha informado cuánto costará la nueva aplicación, qué mercados serán los primeros en recibirla ni cuáles serán exactamente las diferencias entre la versión destinada a consumidores y la orientada a clientes corporativos.

Por ahora, la compañía solo ha confirmado que la súper aplicación llegará antes de finalizar el año y que reunirá en un mismo entorno las principales capacidades de inteligencia artificial desarrolladas bajo la marca Copilot. Los detalles restantes se darán a conocer en los próximos meses, conforme avance el desarrollo del producto.