Cuáles son los refuerzos que quiere sumar Eduardo Coudet para River Plate tras la derrota con Gimnasia

Chacho Coudet analiza refuerzos para River Plate (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Seguramente vamos a traer muchos jugadores más. Necesitamos tres o cuatro jugadores más en distintas posiciones en las que tenemos muchos juveniles”. Las palabras que esbozó Eduardo Chacho Coudet tras la derrota contra Gimnasia y Esgrima La Plata (la tercera en fila en lo que va del semestre) no pasaron desapercibidas.

La caída por 1-0 ante el Lobo en el estadio Juan Carmelo Zerillo profundizó el mal momento del Millonario en el arranque del Torneo Clausura. El equipo, que había iniciado la temporada con la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi y luego cayó como local ante Barracas Central, atraviesa una racha adversa que expuso la falta de variantes y experiencia en varias zonas del campo. En ese contexto, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo y el área de fútbol profesional, comandada por el español Pablo Longoria, aceleraron las gestiones para concretar los últimos pedidos del Chacho.

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Francisco Ortega, futbolista del Olympiacos de Grecia, en la mira de River Plate (Reuters/Andrew Boyers)

Uno de los objetivos del conjunto de Núñez en lo que resta de esta ventana de transferencias es la llegada de un lateral izquierdo, posición en la que actualmente el titular es el Huevo Acuña, que debió salir reemplazado ante Gimnasia producto de una lesión. El principal apuntado es Francisco Ortega, actualmente en el Olympiacos de Grecia. Ortega, de 27 años, surgió de las inferiores de Vélez Sarsfield y fue seguido de cerca por el cuerpo técnico millonario debido a su proyección ofensiva y regularidad en el fútbol europeo. La negociación con el club griego se encuentra en una etapa avanzada y la operación podría rondar los 6 millones de euros.

El joven mediocampista de Vélez Tobías Andrada está cerca de recalar en River Plate (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Otra de las solicitudes del entrenador es la contratación de Tobías Andrada, mediocampista de Vélez Sarsfield. Las conversaciones con el club de Liniers avanzaron en las últimas semanas y, según fuentes de la negociación citadas por Infobae, el acuerdo se encuentra “muy cerca de concretarse”. River desembolsará alrededor de 6 millones de dólares por el 70% de la ficha del jugador, con la posibilidad de adquirir otro 20% en una etapa posterior si se cumplen ciertos objetivos deportivos. Andrada, de 19 años, disputó 36 partidos en el club de Liniers y es considerado uno de los talentos con mayor proyección en el torneo local.

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En la agenda de refuerzos también figura la búsqueda de un volante creativo, alguien capaz de romper una defensa con una gambeta o encontrar un pase donde otros no lo ven. El primer apuntado para solucionar este problema era Thiago Almada, actualmente algo relegado en el Atlético de Madrid. Sin embargo, el equipo que hoy pareciera más cerca de quedarse con su ficha es el Flamengo de Brasil.

La vuelta de Esequiel Barco, otra de las posibilidades que estudia River Plate

Ante este escenario, en Núñez negocian con Esequiel Barco, hoy en el Spartak Moscú, quien manifestó su deseo de regresar al fútbol argentino. No obstante, la operación presenta obstáculos contractuales y económicos. La otra alternativa por estas horas pareciera ser más un sueño que algo tangible.

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Franco Mastantuono saldría a préstamo del Real Madrid y en River Plate sueñan con repatriarlo (@RealMadrid-Twitter)

El gran anhelo de la dirigencia es tratar de repatriar a Franco Mastantuono, juvenil surgido de la cantera millonaria que actualmente integra el plantel del Real Madrid pero ha perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico del equipo español. En Europa advierten que desde la Casa Blanca le comunicaron al oriundo de Azul que la idea es cederlo a préstamo, sin opción de compra, a otra institución para que tenga rodaje y continúe con su evolución futbolística. Aunque esto le abre una chance al Millonario, la prioridad del Merengue es prestarlo a un equipo del Viejo Continente.

En cuanto a la defensa, Coudet valoró la posibilidad de sumar a un marcador central zurdo. La decisión responde a la salida de futbolistas experimentados y la necesidad de reforzar una zaga que perdió solidez en el último semestre. En un principio tantearon la posibilidad de Facundo Medina, pero la chance de volver a contar con el futbolista que actualmente milita en Olympique Marsella y viene de disputar el Mundial parece remota en este mercado.

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El actual mercado de pases se caracterizó por una intensa actividad en el club de Núñez. River Plate ya concretó la llegada de seis refuerzos de renombre internacional. La contratación más destacada fue la de Ángel Correa, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, quien firmó contrato hasta diciembre de 2029 tras su paso por Tigres de México. El delantero arribó a cambio de 15 millones de dólares, cifra récord para la gestión actual.

A Correa se sumaron Nicolás Otamendi, defensor central con reciente participación en la final del Mundial 2026, y los uruguayos Mauro Arambarri y Giovanni González. La ofensiva se potenció con el regreso del colombiano Rafael Santos Borré y el retorno del delantero Lucas Beltrán.

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El proceso de renovación también incluyó una depuración significativa del plantel. River Plate resolvió la salida de 14 futbolistas en este mercado. Entre los nombres más relevantes se encuentran el defensor chileno Paulo Díaz, quien firmó con Atlanta United tras rescindir su contrato, y el mediocampista Maximiliano Meza, que acordó su llegada a Independiente. Además, se sumaron el marcador central Germán Pezzella, el lateral Fabricio Bustos, el volante paraguayo Matías Galarza Fonda, el extremo Alex Woiski (acaba de rescindir su contrato), el delantero Maximiliano Salas, el mediocampista Giuliano Galoppo, el punta Ian Subiabre, el volante Santiago Lencina, el colombiano Kevin Castaño y el marcador de punta Andrés Herrera, transferido al Columbus Crew de Estados Unidos.

La lista de bajas incluye también al colombiano Juan Fernando Quintero, que rescindió contrato para sumarse a Atlético Nacional, y al arquero Franco Armani, quien regresó al fútbol colombiano.

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