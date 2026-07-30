Crecen las denuncias contra policías en Honduras: casi 2 mil casos y 345 recomendaciones de despido

La DIDADPOL recibió 1,948 denuncias contra miembros de la Policía Nacional durante el primer semestre de 2026. El organismo desarrolló 2,061 investigaciones disciplinarias como parte de sus acciones de supervisión y control. (FOTO: Honduprensa)

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La Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) informó que durante el primer semestre de 2026recibió 1,948 denuncias contra miembros de la carrera policial y ejecutó 2,061 investigaciones disciplinarias, como parte de las acciones de control orientadas a supervisar la conducta de los funcionarios policiales y garantizar el cumplimiento de la normativa institucional.

De acuerdo con el informe oficial, las investigaciones fueron desarrolladas entre enero y junio en distintos puntos del territorio nacional, con el objetivo de verificar posibles faltas disciplinarias cometidas por agentes de la Policía Nacional de Honduras.

La institución explicó que las denuncias fueron recibidas a través de diversos mecanismos habilitados para la ciudadanía y mediante reportes remitidos por otras entidades del Estado.

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Del total de denuncias registradas, 603 fueron presentadas directamente por ciudadanos a través de oficinas de atención, líneas telefónicas y el portal web institucional. Además, 67 investigaciones fueron iniciadas de oficio por la propia DIDADPOL tras detectar posibles irregularidades, mientras que 1,278 denuncias fueron remitidas por la Policía Nacional y otras instituciones públicas.

Según el organismo disciplinario, este sistema permite ampliar la capacidad de supervisión y dar seguimiento a los casos en los que existan indicios de incumplimiento de los deberes policiales.

Como parte de los procedimientos administrativos, la DIDADPOL realizó 910 audiencias de descargo, espacio en el que los funcionarios policiales investigados tuvieron la oportunidad de presentar su versión de los hechos y ejercer su derecho a la defensa antes de la emisión de una recomendación.

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Un total de 345 expedientes concluyó con recomendación de despido por presuntas faltas disciplinarias. La institución realizó 910 audiencias de descargo a funcionarios policiales investigados. (Foto: Cortesía)

Tras el análisis de los expedientes, la institución emitió 345 recomendaciones de despido, al considerar que existían elementos suficientes para establecer la comisión de faltas disciplinarias que ameritan la separación definitiva del cargo.

Asimismo, 343 expedientes concluyeron con la recomendación de aplicar suspensiones del permiso de salida de hasta 15 días o deducciones salariales, dependiendo de la gravedad de las conductas investigadas y de lo establecido en la normativa disciplinaria.

Por otra parte, 137 casos relacionados con faltas leves fueron remitidos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, instancia responsable de continuar con el trámite administrativo correspondiente.

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La DIDADPOL aclaró que las recomendaciones emitidas forman parte del procedimiento disciplinario y que corresponde a las autoridades competentes adoptar la decisión final conforme a la legislación vigente.

El informe identifica las actuaciones arbitrarias o discriminatorias como una de las faltas muy graves con mayor incidencia durante el período analizado.

Estas conductas incluyen acciones que afectan las libertades ciudadanas, la dignidad de las personas y el respeto a los derechos humanos, aspectos considerados prioritarios dentro del régimen disciplinario policial.

También figuran entre las infracciones más recurrentes el incumplimiento de los reglamentos que regulan las operaciones policiales y la negligencia en el ejercicio de las funciones, situaciones que, según la institución, pueden comprometer el desempeño operativo y la confianza de la ciudadanía.

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En cuanto a las faltas graves, la DIDADPOL señaló que las más frecuentes corresponden al incumplimiento de órdenes superiores, el descuido del equipo asignado y el maltrato verbal o psicológico hacia superiores, subalternos o compañeros durante el servicio.

Entre las faltas más recurrentes figuran las actuaciones arbitrarias, la negligencia y el incumplimiento de órdenes superiores. Otras 343 investigaciones derivaron en recomendaciones de suspensión o deducción salarial. (Foto: Archivo/cortesía)

Fortalecer la transparencia policial

La DIDADPOL reiteró que mantiene una vigilancia permanente sobre la conducta de los miembros de la carrera policial como parte de su misión de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al marco legal que regula la función policial en Honduras.

La institución destacó que las investigaciones disciplinarias buscan garantizar que los funcionarios actúen conforme a los principios de legalidad, responsabilidad y respeto a los derechos de la población.

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Asimismo, recordó que la ciudadanía dispone de distintos canales para presentar denuncias cuando considere que un miembro de la Policía Nacional ha incurrido en una conducta irregular, permitiendo que cada caso sea analizado mediante el procedimiento correspondiente.

Con las cifras presentadas para el primer semestre de 2026, la DIDADPOL reafirmó su compromiso de continuar supervisando el desempeño disciplinario de los agentes policiales y de fortalecer los mecanismos de control interno para contribuir a una institución más transparente y responsable ante la sociedad.