Intentaron robarle la camioneta, no pudieron y lo mataron: hay un detenido

Uno de los delincuentes fue detenido por la Policía bonaerense

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La Policía bonaerense arrestó a un hombre acusado de haber asesinado a tiros a un automovilista de 54 años durante un intento de robo, en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, indicaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió la madrugada del 20 de mayo en la intersección de Cacique Condie y Monte Hermoso cuando, de acuerdo a la investigación, al menos cuatro personas llegaron al lugar a bordo de una Nissan Frontier y rodearon una Renault Duster en la que se encontraba su dueño, identificado como Juan Huanca Huaygua, y un acompañante.

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Los delincuentes no lograron abrir la puerta del vehículo y uno de ellos le disparó a Huanca Huaygua antes de huir. El proyectil impactó en su brazo izquierdo. La víctima fue asistida, pero falleció horas después a raíz de las lesiones.

Los investigadores reunieron pruebas a partir de una huella dactilar de Walter Luis Saavedra en la puerta trasera izquierda del vehículo utilizado por los atacantes, testimonios, así como registros de cámaras de seguridad que dieron cuenta de la ruta de entrada y salida de los ladrones.

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Saavedra, que permaneció siete días prófugo, fue imputado por homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas en el caso del asesinato de Juan Huanca Huaygua.

El arresto

La orden de detención había sido solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Esteban Echeverría, a cargo de la fiscal Verónica Cifarelli.

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Agentes del Departamento de Homicidios de la Policía bonaerense localizaron al fugitivo este lunes en inmediaciones de su domicilio en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde intentó evadir a los efectivos ingresando a casas vecinas y saltando cercos.

Tras una persecución, fue reducido y detenido en la propiedad de un vecino.

Según los registros policiales, Saavedra cuenta con antecedentes recientes por robo agravado y encubrimiento en el partido de Esteban Echeverría, causas que tramitan en la misma jurisdicción judicial.

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Las fuentes señalaron que, tras el arresto de Saavedra, el caso permanece bajo la órbita de la fiscalía, que continuará la investigación para identificar y detener a los demás involucrados en el hecho.

En ese sentido, el expediente se encuentra en etapa de instrucción y no se descartan nuevas detenciones en relación con el crimen de Juan Huanca Huaygua.

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