La singular reacción de Oriana Sabatini al álbum de fotos de Paulo Dybala

El futbolista Paulo Dybala aparece a bordo de un barco con el pelo mojado y tatuajes visibles, mientras navega en el mar.

Guardar

La publicación de un álbum de fotos veraniegas por parte del futbolista Paulo Dybala generó un aluvión de reacciones en redes sociales, pero ninguna tan comentada como la de Oriana Sabatini. En medio del revuelo digital, la escritora e influencer dejó en claro su complicidad y admiración por su esposo, aportando una dosis de espontaneidad y humor que capturó la atención de miles de seguidores.

El posteo de Dybala retrata varios momentos de sus días de descanso, en escenarios que combinan paisajes marítimos, yates y naturaleza. En la serie de imágenes, el futbolista aparece disfrutando del sol, posando relajado en traje de baño y mostrando su físico en primer plano. El entorno transmite el clima de vacaciones, con aguas cristalinas y cielos despejados que refuerzan la sensación de tranquilidad y desconexión habitual de la temporada estival.

PUBLICIDAD

El futbolista Paulo Dybala posa sin remera junto a un paisaje de agua azul y rocoso, con el cabello mojado bajo el sol.

Entre los numerosos comentarios que recibió la publicación, el de Oriana sobresalió por su tono desinhibido: “Qué hot por dios”. La frase, breve y directa, se convirtió en el eje de la conversación para muchos usuarios, quienes no tardaron en sumarse con respuestas cargadas de humor y admiración. Expresiones como “Solo tuyo”, “Qué afortunada eres”, “Totalmente de acuerdo con vos” y la más curiosa “¿Qué exactamente dijiste cuando rezaste, amiga? contame, porfa” circularon rápidamente, reflejando tanto la complicidad de la pareja como el entusiasmo del público por seguir de cerca su historia.

La reacción de Oriana al álbum de fotos de Paulo se destacó en redes sociales por su tono sincero y divertido, generando un efecto multiplicador de mensajes y respuestas que aumentaron la visibilidad tanto de la publicación como de la pareja. Su comentario reavivó la conversación sobre la intimidad y el vínculo entre figuras públicas, que en este caso se exhibe sin filtros ante millones de usuarios.

PUBLICIDAD

Paulo Dybala está de pie en la popa de un barco, observando el paisaje costero con colinas y casas.

El conjunto de imágenes publicadas por Dybala da cuenta de un descanso en un entorno costero de lujo, donde predominan el azul intenso del mar, la presencia de embarcaciones y paisajes naturales de fondo. Fotografías panorámicas muestran yates anclados, reflejos dorados en la superficie del agua durante el atardecer y acantilados que se elevan sobre el mar. Estas postales sitúan al futbolista en un contexto de exclusividad, pero también de cercanía con el entorno, lejos del ruido habitual de los estadios y la exposición profesional.

Varias de las imágenes del álbum retratan a Dybala en actitud relajada, con el torso descubierto, el cabello mojado y la mirada fija en el horizonte o en la cámara. El contraste entre la naturalidad de las tomas y la cuidada estética de las mismas refuerza la idea de espontaneidad buscada en la comunicación de figuras públicas contemporáneas. La decisión de compartir fotografías de ese tenor con su audiencia amplifica no solo la exposición mediática, sino también la conexión emocional con quienes acompañan su carrera y su vida personal.

PUBLICIDAD

Oriana Sabatini y Paulo Dybala posan sonriendo frente a un auto clásico negro, tomados de la mano y con los brazos en alto, con un hombre mayor detrás, celebrando su segundo aniversario de casados.

El álbum de fotos se suma a un momento especial para la pareja, que celebró recientemente dos años de casados. El pasado 20 de julio marcó el aniversario, fecha elegida por Oriana Sabatini para abrir su propio álbum personal y compartir imágenes inéditas de la boda a través de su cuenta de Instagram. La publicación estuvo acompañada por un mensaje sencillo: “2 añitos de la noche más linda de todas”, con el que la influencer evocó la emoción y la alegría de aquel día.

Las instantáneas difundidas muestran a la pareja intercambiando miradas, sonrisas y gestos de cariño en pleno evento, dejando en evidencia la complicidad que los une desde el inicio de la relación. La viralización fue inmediata: seguidores y conocidos celebraron junto a ellos este nuevo aniversario, sumando mensajes de felicitación y afecto en los comentarios. Las imágenes, cargadas de intimidad, acercaron a la audiencia a un momento que, hasta entonces, se había mantenido reservado en el ámbito privado.

PUBLICIDAD

La publicación del aniversario y las respuestas generadas forman parte de la estrategia de comunicación de la pareja, que opta por mostrar aspectos de su vida íntima en fechas significativas. La interacción con los seguidores en estos momentos refuerza su presencia digital y contribuye a consolidar su imagen pública como un dúo unido tanto en lo personal como en lo profesional.