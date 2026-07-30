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Fiscalía acusa a “Diablo” y “Tan” por ocho tentativas de homicidio tras la balacera en Sarapiquí, Costa Rica

La causa penal se abrió después del tiroteo durante el operativo “Némesis”, un enfrentamiento que dejó a ocho agentes del Organismo de Investigación Judicial heridos y sumó nuevos cargos contra ambos sospechosos

Captura de El Diablo, el criminal más buscado de Costa Rica
La Fiscalía abrió una causa penal contra Alejandro Arias Monge, “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, “Tan”, por ocho tentativas de homicidio tras la balacera en San Bernardino de Sarapiquí. (Cortesía OIJ)
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La Fiscalía abrió una causa penal contra Alejandro Arias Monge, conocido como “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, apodado “Tan”, por ocho tentativas de homicidio tras la balacera ocurrida durante el allanamiento que permitió sus capturas el pasado viernes en San Bernardino de Sarapiquí.

Ese operativo dejó como saldo a ocho agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) heridos por impactos de bala, según informó el Ministerio Público.

El procedimiento policial recibió el nombre de “Némesis” y fue resultado de labores de inteligencia que tenían como objetivo la detención de figuras señaladas en investigaciones por delitos graves.

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El Ministerio Público indicó que tanto Arias Monge como Pérez Méndez son investigados en causas adicionales, que incluyen tráfico de drogas, legitimación de capitales, homicidio calificado y simple, robo de ganado y asociación ilícita. Esta información fue confirmada por la entidad tras una consulta de El Observador.

Expedientes y procesos judiciales en curso

Las causas contra Arias Monge son tramitadas por las fiscalías de Pococí, Sarapiquí y la Adjunta contra la Delincuencia Organizada, así como por los tribunales de Siquirres y Pococí. Existen cinco expedientes en investigación relacionados con su actividad delictiva. En el marco del caso “Colorado”, se le tomó declaración indagatoria el lunes y se le impusieron tres meses de prisión preventiva.

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El allanamiento del operativo Némesis dejó ocho agentes del OIJ heridos por impactos de bala, según informó el Ministerio Público. (Foto: OIJ)
El allanamiento del operativo Némesis dejó ocho agentes del OIJ heridos por impactos de bala, según informó el Ministerio Público. (Foto: OIJ)

El expediente 21-000115-622-PE aborda delitos de tráfico de droga, robo de ganado y legitimación de capitales. Según la Oficina de Prensa del Ministerio Público, “se abrió un expediente paralelo al principal (con acusación). Por estos hechos, el despacho tomó la declaración indagatoria a Monge el 27 de julio anterior”.

En cuanto a Jonathan Pérez Méndez, el Ministerio Público detalló que se le investiga en seis causas penales vinculadas a homicidio simple, transporte de droga, infracción a la ley de armas, ocho tentativas de homicidio, legitimación de capitales, delitos contra la vida y asociación ilícita.

Responsabilidad de las organizaciones y desarrollo del operativo

Las autoridades judiciales atribuyen a tres organizaciones criminales un total de 360 homicidios en la región. Según los datos oficiales, 200 crímenes se adjudican a la estructura liderada por “Diablo”, 100 a la red de “Tan” y 60 a la de Roney José Ríos Oconitrillo, apodado “Coco Guácimo”, quien fue abatido durante el mismo procedimiento en San Bernardino de Sarapiquí. El Observador también recogió que estas cifras fueron confirmadas por las autoridades tras el operativo.

Captura de El Diablo, el criminal más buscado de Costa Rica
El operativo Némesis se basó en labores de inteligencia para capturar a figuras investigadas por delitos graves, entre ellos tráfico de drogas y legitimación de capitales. (Foto: OIJ)

El OIJ reportó que durante la operación se produjo un intercambio de disparos que se extendió por casi una hora. En el lugar se localizaron armas pesadas, lo que evidenció la capacidad de fuego de las organizaciones involucradas y el nivel de respuesta que enfrentaron los agentes judiciales.

El director interino del OIJ afirmó que las capturas de los sospechosos fueron posibles gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la institución. Por este motivo, no existirá pago de recompensa por la información que llevó a la detención de los líderes criminales.

Consecuencias y contexto judicial

Las investigaciones sobre los detenidos continúan en distintas fiscalías y tribunales, con expedientes abiertos por delitos que abarcan homicidios, tráfico de drogas, legitimación de capitales, robo de ganado y asociación ilícita. Los procesos judiciales siguen en curso, mientras los sospechosos permanecen bajo medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial.

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