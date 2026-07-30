Georgieva tanguera: se conoció el video de la directora del FMI bailando con una reconocida artista local

Kristalina Georgieva disfrutó de una clase de baile a cargo de Mora Godoy

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La presencia de Kristalina Georgieva en Buenos Aires atrajo la atención de la agenda local tanto por su perfil institucional como por las actividades personales que protagonizó. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) se tomó el tiempo de vivir una experiencia singular en su visita de esta semana a la Argentina: tomó una clase privada de tango con la bailarina y coreógrafa Mora Godoy y compartió el momento en sus redes sociales. El episodio, registrado en un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de Georgieva, sumó un matiz inesperado a su itinerario oficial.

La organización de la clase de tango surgió a partir de un pedido directo del FMI a la propia artista. Godoy relató en una entrevista en Infobae a la Mañana que la convocatoria no llegó a través del Gobierno nacional, sino que el organismo de Washington se contactó con su equipo para solicitar un show privado y una clase personalizada para la funcionaria. La primera comunicación generó dudas en el entorno de la bailarina, al punto que su productora ejecutiva llegó a pensar que se trataba de una broma y cortó la llamada. Una vez confirmada la autenticidad del pedido, el equipo de Godoy diseñó un espectáculo exclusivo en Casa Mora, el espacio de eventos privados que la artista dirige en la Ciudad de Buenos Aires.

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El evento se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y discreción. Godoy describió que la organización requirió un protocolo exhaustivo, ya que la visita de Georgieva debía mantenerse en secreto y se desplegó un operativo especial para resguardar la privacidad de la funcionaria. Georgieva llegó acompañada por un equipo de entre doce y catorce personas, que incluyó traductora y colaboradores cercanos. El show contó con la participación de diez integrantes de la compañía de Godoy, quienes ofrecieron una función exclusiva para la delegación internacional.

El evento privado, gestionado desde el FMI, se realizó en Casa Mora bajo un estricto protocolo de seguridad

La clase de tango no formó parte del programa inicial, sino que surgió a partir de la iniciativa de Georgieva al finalizar el espectáculo. Según Godoy, la directora gerente del FMI expresó su entusiasmo por el baile y pidió quedarse a practicar algunos pasos básicos. “Aprendió en diez minutos dos pasos. Y después aprendió dos pasos más: el básico, el ocho, el giro”, detalló la artista en diálogo con Infobae. Godoy destacó la facilidad de la funcionaria para asimilar los movimientos y su interés genuino por la danza típica argentina. La escena incluyó una simulación de milonga en la que la propia Godoy improvisó un paso de comedia junto a su compañero de baile y la visitante búlgara.

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El intercambio entre Godoy y Georgieva no se limitó al aspecto artístico. Durante la velada, ambas mantuvieron una conversación privada en la que abordaron temas personales y sociales. Godoy le contó a la directora gerente del FMI sobre su historia familiar y el recorrido que llevó a su familia desde el trabajo obrero hasta la educación universitaria, gracias al acceso a la educación pública en Argentina. La bailarina transmitió su punto de vista sobre la situación actual del país y subrayó ante Georgieva que “hay una parte de la sociedad que necesita atención inmediata, no a largo plazo”. Además, agradeció que el Fondo Monetario Internacional haya planteado públicamente la importancia de mejorar los salarios en el país, al señalar que la problemática no se reduce solo a la inflación.

La charla fue, según describió la artista, un verdadero ida y vuelta. Georgieva se mostró interesada en profundizar sobre los temas planteados, hizo preguntas y compartió experiencias personales. Mencionó que proviene de un país emergente y que admira la trayectoria de Godoy en el mundo del tango. Ambas conversaron sobre los desafíos para las mujeres en posiciones de liderazgo y coincidieron en que lograr un lugar destacado requiere el triple de esfuerzo en comparación con los hombres.

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Mora Godoy contó en en Infobae a la Mañana cómo fue su charla con Kristalina Georgieva, Directora Gerente del FMI

Durante el encuentro, Godoy también expuso el trabajo social de su compañía, que desarrolla un programa de becas de capacitación gratuitas para jóvenes que no podrían acceder a la formación profesional. La iniciativa se realiza junto a la Fundación Banco Provincia y recorre diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Georgieva mostró interés en este proyecto y escuchó con atención los detalles del programa, según relató la artista a Infobae.

En el cierre de la jornada, la directora gerente del FMI recibió una libreta de la línea de productos de Godoy y prometió utilizarla en futuras visitas a la Argentina. La bailarina, por su parte, compartió con la funcionaria su próximo emprendimiento: la apertura de Bar Mora Godoy, un café temático de tango en el barrio de San Telmo, previsto para fin de año. Godoy explicó las dificultades de emprender en el contexto actual y mencionó la necesidad de financiamiento para concretar el proyecto. Georgieva manifestó interés en conocer el espacio y pidió ser notificada cuando la inauguración esté confirmada.

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La visita de Georgieva a la Argentina incluyó, además de su paso por Casa Mora, reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, así como una visita al yacimiento de Vaca Muerta. En una conferencia de prensa junto a Caputo, la funcionaria afirmó que la economía argentina muestra “una imagen mucho más sólida” que en 2023, según difundió Infobae.

Godoy, que próximamente presentará su espectáculo La Máquina Tanguera en el Teatro Santa María de Buenos Aires, remarcó que la estabilidad de su compañía depende de decisiones a largo plazo e inversiones en bienes raíces, lo que le permitió sostener su marca durante la pandemia y las sucesivas crisis económicas. La artista también planteó ante Georgieva las dificultades que atraviesa el turismo en Buenos Aires debido a los altos costos y la caída en la cantidad de visitantes, aunque resaltó que la oferta cultural de la ciudad continúa vigente.

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La experiencia de la directora gerente del FMI bailando tango y la difusión del video en redes sociales sumaron un aspecto poco habitual al paso de una figura central de la economía global por la capital argentina. Según relató Godoy a Infobae, la funcionaria se llevó la libreta con la promesa de regresar y participar de las nuevas propuestas culturales que impulsa la artista.