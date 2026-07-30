Jeff Bezos y el Liverpool FC: el fundador de Amazon podría unirse a un consorcio para invertir en el club

Jeff Bezos fue contactado para sumarse a un consorcio que negocia la compra de una participación minoritaria en Liverpool. (Fotocomposición Infobae)

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Jeff Bezos, la cuarta persona más rica del mundo, fue contactado para sumarse a un consorcio que negocia la compra de una participación minoritaria en Liverpool y la operación, todavía sin acuerdo, se discute sobre una valoración de al menos 6.000 millones de dólares, una cifra que mide hasta dónde llegó el crecimiento comercial del club bajo el control de Fenway Sports Group.

Según Sky News, el fundador de Amazon mantuvo conversaciones para incorporarse a un grupo de inversores encabezado por Amit Bhatia, yerno del empresario siderúrgico Lakshmi Mittal. El medio señaló que una fuente advirtió que no está asegurado que avance con una inversión en el Liverpool FC.

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La posibilidad de que uno de los hombres más ricos del mundo entre en la estructura accionaria de Anfield reavivó una discusión que en el club excede el nombre del potencial inversor. La cuestión central es qué podría aportar un nuevo socio en un mercado del fútbol cada vez más caro.

Por cuánta participación es la oferta del consorcio al Liverpool

La propuesta en estudio contempla hasta el 30% del club, sin que eso implique de inmediato una venta total del club de Anfield. (Foto: REUTERS/Peter Powell)

El dato más concreto de las conversaciones es el tamaño de la participación que podría cambiar de manos. De acuerdo con el medio, la inversión en estudio podría alcanzar hasta el 30% del club, aunque personas cercanas a la situación buscaron bajar el tono a la idea de que eso resulte de inmediato en una venta total.

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FSG confirmó la existencia de contactos con una respuesta pública. El grupo sostuvo: “Un consorcio de inversión liderado, gestionado y representado por Amit Bhatia ha expresado interés en hacer una inversión minoritaria estratégica en el Liverpool Football Club”.

El Liverpool ha ganado varios títulos desde la compra en 2010 del club en plena crisis. (Foto: REUTERS/Phil Noble/File Photo)

Asimismo, la estructura evocada por estas conversaciones tiene un antecedente reciente. La operación sería similar a la inversión de Dynasty Equity en 2023, cuando el Liverpool fue valorado en más de 4.500 millones de dólares.

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Ese salto en la tasación muestra la transformación del club desde la llegada de sus actuales dueños. Cuando el grupo estadounidense completó la compra en 2010, la institución atravesaba una fuerte incertidumbre financiera; hoy aparece de forma recurrente entre los activos deportivos más valiosos del mundo.

Qué pasa si entra un nuevo inversor en el club inglés Liverpool

La búsqueda de capital en Liverpool reabre el debate sobre si el modelo de propiedad autosuficiente alcanza en la Premier League. (Foto: EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo)

La eventual entrada de un nuevo inversor se inserta en una discusión más amplia sobre cómo debe sostenerse un club de élite. La gestión de FSG recibió reconocimiento por restablecer la estabilidad financiera, modernizar infraestructura, ampliar ingresos comerciales y acompañar una etapa de éxito deportivo.

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A la vez, una parte de la afición viene cuestionando si el modelo autosuficiente alcanza en un escenario en el que las cifras de los traspasos se dispararon y los clubes respaldados por estados o fortunas extraordinarias alteraron la competencia en la cima del fútbol europeo.

Sky News añadió un dato que ayuda a encuadrar esa presión competitiva: alrededor de la mitad de los 20 clubes de la Premier League pertenece a inversores radicados principalmente en Estados Unidos.

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Las conversaciones por Liverpool siguen en fase exploratoria, sin acuerdo definitivo ni confirmación de que Jeff Bezos participe en la inversión. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

En ese marco, la llegada de capital externo aparece como una opción cada vez más lógica, para reforzar la capacidad de inversión sin ceder necesariamente el control operativo.

En este sentido, la respuesta inmediata a la duda que atraviesa la negociación es: el Liverpool estudia una inversión minoritaria estratégica, no una venta cerrada del club, y el objetivo potencial sería sumar recursos mientras FSG cristaliza parte del aumento de valor acumulado en los últimos años.

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Por ahora, las conversaciones siguen en fase exploratoria y a puerta cerrada. No hay un acuerdo definitivo, no está confirmado que Bezos se incorpore al consorcio y siguen abiertos varios desenlaces sobre una operación que volvió a situar al Liverpool FC entre los activos más codiciados del deporte mundial.