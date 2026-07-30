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Qué ocurre realmente con los datos cuando se elimina un archivo, una cuenta o una publicación en línea

Un gesto habitual esconde procesos poco visibles que pueden dejar rastros disponibles mucho después de la desaparición aparente

Ventana de programa con botones: Cancelar, Mover, Eliminar (icono de papelera), Calitar, Mover, Archivar (icono de caja). Cursor de ratón sobre Eliminar.
Eliminar un archivo, una cuenta o una publicación no siempre borra los datos de forma definitiva y afecta la privacidad, la seguridad y el derecho al olvido (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Pulsar eliminar en un archivo, una cuenta o una publicación no suele significar que los datos desaparezcan de forma definitiva: en muchos sistemas solo se marca ese espacio como reutilizable, mientras el contenido aún es recuperable, una diferencia que importa por sus efectos sobre la privacidad, la seguridad y hasta el cumplimiento del derecho al olvido, según Dana Lungu, investigadora de Rephrain (Universidad de Bristol), en un artículo publicado en The Conversation.

El problema no se limita a las computadoras personales. En redes sociales, aplicaciones móviles y servicios por suscripción, los mecanismos de borrado también suelen ser poco claros, y esa falta de transparencia sobre cómo se procesa la solicitud o si la información fue efectivamente retirada aparece de forma reiterada en investigaciones citadas en el artículo.

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Ese escenario convive con un temor extendido a perder fotos, videos, archivos y cuentas por un borrado accidental. El texto menciona incluso la llamada “diagrafefobia”, un término no reconocido como patología, pero vinculado a estudios sobre acumulación digital que describen ansiedad ante la posibilidad de perder información personal.

Nube digital con íconos de documentos, carpetas, correos, fotos y videos. Una mano sujeta un candado abierto y una llave. Datos e íconos descienden de la nube
Dana Lungu advirtió que enviar un archivo a la papelera y eliminarlo de forma permanente no impide su recuperación con herramientas adecuadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Borrar no es lo mismo que destruir la información

Una de las confusiones más frecuentes, según Lungu, es creer que cuando un archivo deja de verse en pantalla ya fue borrado sin posibilidad de retorno. La investigadora sostiene que eso es, en gran medida, incorrecto.

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Cuando un usuario envía un archivo a la papelera y luego lo elimina de forma permanente, el sistema por lo general no borra el contenido en sí. Lo que hace es actualizar los metadatos y desvincular el archivo, mientras señala ese espacio de almacenamiento como disponible para volver a usarse.

Por eso, con las herramientas adecuadas, la información subyacente puede conservar su posibilidad de recuperación. La dificultad aumenta cuando los datos están duplicados en varios sistemas o dispositivos, o cuando han pasado por infraestructuras en la nube, donde el borrado seguro presenta obstáculos propios de ese entorno.

El texto enumera métodos más robustos para eliminar información: la destrucción física del soporte de almacenamiento, la sobrescritura de bloques de memoria con nuevos datos o el cifrado de la información seguido de la destrucción de la clave. Aun así, esas alternativas pueden ser costosas y, en algunos casos, dejar inutilizable el dispositivo.

En las redes sociales públicas, la situación también se complica. Una publicación eliminada puede persistir de forma indirecta en respuestas, comentarios o archivos de internet, y hasta el sentido de un mensaje borrado puede reconstruirse a partir de menciones y réplicas.

Ilustración de una computadora portátil, un archivo fantasma en pantalla, papelera de reciclaje, carpetas, una nube, un teléfono móvil y una laptop pequeña. Fondo con códigos binarios
La nube, la duplicación de datos y los metadatos dificultan el borrado seguro de información en distintos sistemas y dispositivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuentas zombi amplían el rastro de datos personales

Otra idea equivocada es suponer que borrar una aplicación del teléfono elimina automáticamente la cuenta asociada. Según Lungu, muchos usuarios desinstalan una app, pero dejan intacto el perfil que habían creado en ese servicio.

Esas cuentas abandonadas son conocidas como cuentas zombi. Pueden pertenecer a plataformas de compras, almacenamiento, citas, finanzas o streaming, y concentran datos personales expuestos a ciberataques y filtraciones.

El artículo sostiene que millones de personas conservan este tipo de perfiles sin usarlos y, en muchos casos, sin saber que siguen activos. Esa acumulación de cuentas no atendidas incrementa la cantidad de información disponible para un uso indebido.

La expansión de la inteligencia artificial agrega otra capa al problema: si los datos personales ya fueron utilizados para entrenar modelos, su eliminación se vuelve mucho más compleja. El texto señala que los sistemas de aprendizaje automático pueden memorizar con facilidad la información con la que fueron entrenados, mientras que “desaprenderla” resulta difícil.

En Europa y en muchos otros países existe, en teoría, un derecho legal al olvido o derecho de supresión. Eso permite pedir a una plataforma o una empresa que elimine por completo los datos personales que conserva, y bajo el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, los desarrolladores de IA son considerados responsables del tratamiento.

Icono de usuario zombi con piel verde, grietas y ropa rota, rodeado por diez iconos de aplicaciones: carrito, nube, nota musical, chat, cámara, corazón, candado, streaming, dólar, calendario y podcast
Las cuentas zombi persisten cuando un usuario desinstala una app pero mantiene activa la cuenta, con datos personales expuestos a filtraciones y ciberataques (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre cada vez que se elimina algo?

Pese a esa obligación, el texto subraya que no existen directrices claras sobre cómo debe aplicarse la supresión dentro de sistemas de IA. Los reguladores pueden exigir el borrado, pero las compañías pueden alegar que cumplirlo no es factible por limitaciones técnicas.

Frente a ese panorama, la investigadora plantea la necesidad de ofrecer información breve, accesible y clara sobre cómo funciona realmente la eliminación de datos. Esa idea toma forma en una propuesta llamada “eliminación explicable”, desarrollada por Marvin Ramokapane en Rephrain, el Centro Nacional de Investigación sobre Privacidad, Reducción de Daños e Influencia Adversaria en Línea del Reino Unido.

El protocolo organiza la información en seis categorías: qué, cómo, cuándo, quién, dónde y por qué. El objetivo es que el usuario reciba explicaciones por partes, comprensibles y manejables, sin quedar abrumado por detalles técnicos.

La propuesta busca dar más control sobre las acciones de borrado, permitir elegir el tipo de eliminación más adecuado y ofrecer garantías de que la acción solicitada se cumplió. También podría reducir la ansiedad por la pérdida accidental de datos al contemplar opciones de recuperación.

Aunque todavía no fue adoptada en la práctica, el texto sostiene que plataformas y desarrolladores podrían reforzar la confianza de los usuarios si incorporaran protocolos de este tipo. Ese marco también podría servir como prueba de cumplimiento del RGPD y del derecho al olvido.

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