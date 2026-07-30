Gobierno asegura que el desempleo en Panamá ya no es de dos dígitos

Las contrataciones crecen 22,5% en Panamá, aunque predominan los empleos temporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno de Panamá aseguró que el país dejó atrás el desempleo de dos dígitos y que la recuperación del mercado laboral comienza a reflejarse en la economía de los hogares.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, afirmó que las cifras preliminares ubican la tasa de desempleo en alrededor de 9.1%, a la espera de la validación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

Como respaldo a esa afirmación, el Ministerio de Trabajo reportó que entre enero y junio de 2026 se firmaron 174,383 contratos de trabajo, un crecimiento de 22.5% frente a los 142,391 registrados durante el mismo período del año anterior.

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Sin embargo, la recuperación todavía no alcanza los niveles observados antes de la pandemia, ya que en el primer semestre de 2019 el país contabilizó 202,108 contrataciones, unas 27,700 más que las alcanzadas este año.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá, Jackeline Muñoz, aseguró que las cifras preliminares muestran que el país dejó atrás el desempleo de dos dígitos y avanza en la recuperación del empleo formal. Archivo

El incremento de las contrataciones estuvo impulsado principalmente por empleos de carácter temporal. Las estadísticas del Mitradel muestran que los contratos definidos, es decir, aquellos con una duración previamente establecida, concentraron 94.922 registros, equivalentes a más de la mitad de todas las contrataciones realizadas durante el semestre y un aumento de 23,3% respecto al año anterior.

A ellos se sumaron 38,394 contratos por obra determinada, modalidad que registró el mayor crecimiento porcentual al aumentar 33.1%, favorecida por la recuperación gradual del sector construcción.

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En contraste, los contratos indefinidos, que ofrecen una mayor estabilidad laboral, ascendieron a 41,067, con un incremento de 12.4%, lo que evidencia que el mercado todavía genera una proporción importante de empleos de corta duración.

Muñoz sostuvo que los resultados responden a la reactivación económica y a la ejecución de proyectos públicos y privados que comienzan a traducirse en oportunidades de empleo.

Logística, comercio, administración y contabilidad se encuentran entre los sectores con mayor crecimiento en la demanda de trabajadores. Reuters

La ministra recordó que durante 2025 se generaron alrededor de 63.000 nuevos puestos de trabajo y aseguró que la meta anunciada por el presidente José Raúl Mulino de crear 80,000 nuevos empleos es alcanzable.

Añadió que los sectores de contabilidad, logística, administración, comercio y automóviles encabezan actualmente la demanda de trabajadores, mientras que la construcción continuará siendo uno de los principales motores de contratación gracias al desarrollo de obras de infraestructura contempladas por el Gobierno.

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También destacó que 936 jóvenes consiguieron una plaza laboral mediante el programa Mi Primer Empleo durante el primer semestre, mientras que 636 participantes ya cuentan con una vacante garantizada dentro de Mi Primer Empleo Agro.

Las cifras también reflejan importantes diferencias por sexo y región. Del total de contratos firmados durante el primer semestre, 117.898 correspondieron a hombres y 56.485 a mujeres, mientras que la sede central del Mitradel, que comprende principalmente la ciudad de Panamá, concentró 94,804 contrataciones.

El Ejecutivo confía en que las nuevas obras públicas y privadas contribuyan a cumplir la meta de generar 80.000 nuevos empleos durante la administración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las provincias sobresalieron Panamá Oeste, con 13.345 contratos; Chiriquí, con 11.800; y Colón, con 9.130. El mejor desempeño mensual se registró en junio, cuando se firmaron 32.784 nuevos contratos, un aumento cercano al 39% frente al mismo mes del año anterior, lo que confirma la aceleración observada durante la primera mitad del año.

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Pese a estos resultados, el mercado laboral panameño continúa enfrentando desafíos estructurales. La última Encuesta de Mercado Laboral del INEC, correspondiente a septiembre de 2025, situó la tasa de desempleo en 10.4%, equivalente a 227,302 personas sin trabajo, mientras que la informalidad alcanzó 47.1%, es decir, cerca de 785,000 personas laboraban sin contrato formal ni cobertura de seguridad social.

Aunque el Gobierno sostiene que el empleo formal mantiene una trayectoria de recuperación, el reto ahora será consolidar ese crecimiento mediante puestos de trabajo permanentes y recuperar el volumen de contrataciones que el país registraba antes de la pandemia, cuando el mercado laboral mostraba un mayor dinamismo y estabilidad.

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