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Así cambia Gemini en tu computadora: Google incorpora un nuevo modo de control por voz

La nueva versión de Gemini para Mac permite controlar la IA con la voz y acceder a funciones avanzadas de productividad

Google actualiza Gemini para PC y ahora lo podrás controlar por voz.
Google actualiza Gemini para PC y ahora lo podrás controlar por voz. (Visualesia)
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Google continúa ampliando las capacidades de Gemini con nuevas funciones enfocadas en mejorar la interacción entre los usuarios y su inteligencia artificial. La compañía anunció la incorporación de un renovado sistema de control por voz para computadoras Mac, una actualización que permitirá dictar instrucciones de forma más natural y realizar tareas complejas sin necesidad de cambiar constantemente entre aplicaciones.

La nueva función, disponible inicialmente solo para equipos de Apple, forma parte de la estrategia presentada por Google durante el evento I/O 2026, donde la empresa adelantó su intención de convertir a Gemini en un asistente capaz de comprender el contexto del usuario y ejecutar acciones mediante conversaciones cada vez más naturales.

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Además del nuevo sistema de dictado, la actualización incorpora capacidades avanzadas de razonamiento, análisis de documentos y generación de contenido, acercando a Gemini a un asistente digital que puede trabajar sobre diferentes aplicaciones y archivos del ordenador.

Primer plano del icono de Gemini de Google. Muestra una estrella multicolor (rojo, amarillo, verde, azul) en un fondo blanco cuadrado redondeado, sobre azul
Googla lanza nueva función de Gemini para los dispositivos Mac. (Google)

Un nuevo control por voz para interactuar con Gemini

La principal novedad consiste en un sistema de dictado mejorado que permite activar Gemini manteniendo presionada la tecla Fn en una computadora Mac.

A partir de ese momento, el usuario puede hablar de forma natural para indicar qué desea hacer. La inteligencia artificial analiza el contexto y determina si la acción debe ejecutarse en la ventana que está abierta o si necesita acceder a otra aplicación del sistema.

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Google explicó que el objetivo es reducir la necesidad de escribir instrucciones y hacer que la interacción con Gemini se parezca cada vez más a una conversación con otra persona. El sistema también promete mejorar la calidad del texto generado mediante dictado.

Según la compañía, Gemini eliminará automáticamente las muletillas, pausas y expresiones habituales del lenguaje hablado para convertirlas en un texto más claro, coherente y listo para utilizar en documentos, correos electrónicos u otras aplicaciones.

Una persona joven vista desde el hombro derecho usando una laptop con el logo de Gemini en la pantalla, rodeada de libros, cuadernos y una taza sobre un escritorio de madera.
Nuevo control de voz para interactuar con Gemini usando una Mac. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gemini ahora puede realizar tareas más complejas

La actualización también incorpora un modo de razonamiento avanzado diseñado para ejecutar acciones que requieren analizar múltiples fuentes de información.

Entre las funciones anunciadas destaca la capacidad de leer archivos almacenados en el escritorio, analizar documentos e imágenes y generar resúmenes automáticos con la información más relevante.

Incluso será posible pedirle a Gemini que procese varios archivos simultáneamente y redacte un correo electrónico con las conclusiones obtenidas. Google también mostró ejemplos orientados a la productividad.

La inteligencia artificial podrá analizar la forma en que escribe cada usuario para generar nuevos textos manteniendo el mismo estilo de redacción, una función que puede resultar útil para elaborar informes, documentos profesionales o trabajos académicos.

Gemini puede realizar tareas más complejas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Gemini puede realizar tareas más complejas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Además, las herramientas de creación y edición de imágenes recibirán nuevas opciones para producir contenidos visuales con mayor precisión y flexibilidad.

El objetivo: convertir a Gemini en un verdadero asistente

Estas novedades responden a la estrategia que Google viene desarrollando desde el lanzamiento de Gemini.

La empresa busca que su inteligencia artificial evolucione desde un chatbot tradicional hacia un asistente capaz de comprender el contexto de trabajo del usuario, acceder a diferentes aplicaciones y ejecutar tareas de forma integrada.

Durante Google I/O 2026, la compañía explicó que pretende que Gemini actúe como un “copiloto” digital, permitiendo combinar instrucciones escritas, comandos de voz y acciones automatizadas dentro de una misma experiencia.

Con estas capacidades, los usuarios podrían reducir el tiempo dedicado a tareas repetitivas, automatizar procesos y gestionar información desde una única interfaz.

Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
Google busca convertir a Gemini en un verdadero asistente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lanzamiento será gradual

Por el momento, las nuevas funciones solo están disponibles para computadoras Mac.

Google no ha anunciado cuándo llegarán a equipos con Windows u otros sistemas operativos, por lo que los usuarios de esas plataformas deberán esperar futuras actualizaciones. Además, el despliegue inicial se realizará únicamente en inglés.

La empresa explicó que, como suele ocurrir con este tipo de lanzamientos, primero evaluará el funcionamiento de las nuevas herramientas en ese idioma antes de ampliar la compatibilidad con otros idiomas, incluido el español.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para esa expansión, Google indicó que el despliegue internacional se realizará de forma progresiva durante las próximas semanas.

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