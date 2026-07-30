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Radares, inteligencia y F-16: la estrategia de la Fuerza Aérea para reforzar el control del espacio aéreo

El brigadier general Gustavo Valverde detalló cómo funciona el sistema de vigilancia nacional, el protocolo de interceptación de aeronaves no autorizadas y el proceso de incorporación de los nuevos aviones de combate

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La Fuerza Aérea Argentina intensifica la custodia del espacio aéreo frente al crecimiento del tráfico ilícito. El responsable máximo de la fuerza, brigadier general Gustavo Valverde, explicó en Infobae en Vivo los mecanismos que utiliza el Estado para interceptar aeronaves no autorizadas, la tecnología disponible y la llegada de los aviones F-16 como parte de un plan de modernización.

“La Fuerza Aérea Argentina no se dedica a pelear contra el narcotráfico. La tarea es la defensa del espacio aéreo integrado, cuidar nuestros cielos y actuar ante cualquier aeronave que ingresa sin cumplir las normas establecidas”, indicó Valverde.

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Al describir el proceso de control, Valverde precisó que “cualquier aeronave que ingresa al espacio argentino y no cumple con las normas establecidas es intervenida por el Comando Conjunto del Espacial para interceptar la aeronave, identificarla y obligarla a aterrizar o salir del país”.

Avión militar de transporte gris con la inscripción T-94 y emblema. Militares en uniformes camuflados y verdes. Bultos y equipos de carga. Carro de transporte. Atardecer
El Comando Conjunto del Espacial intercepta las aeronaves no autorizadas para identificarlas y obligarlas a aterrizar o salir del país (Ministerio de Defensa de la Nación)

La coordinación con el Ministerio de Seguridad resulta clave: la Fuerza Aérea actúa mientras el avión está en el aire, y una vez en tierra, la intervención pasa a las fuerzas policiales.

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Control aéreo y procedimientos ante vuelos irregulares

El Comando Conjunto del Espacial, dependiente del Estado Mayor Conjunto, concentra casi todos los recursos y el personal de la Fuerza Aérea Argentina. El brigadier general Valverde explicó que la institución dispone de sensores y radares desplegados principalmente en el norte del país, además de sistemas de armas preparados para operar desde diversas posiciones.

No todos los vuelos interceptados resultan ilícitos. Según Valverde, “muchas veces se interceptan aeronaves que son fumigadores o que presentaron su plan de vuelo tarde”. El control en tiempo real y la investigación de inteligencia permiten distinguir los casos y actuar con precisión.

La Fuerza Aérea Argentina coordina con el Ministerio de Seguridad, que asume la intervención cuando un vuelo sospechoso aterriza (Fuerza Aérea Argentina)
La Fuerza Aérea Argentina coordina con el Ministerio de Seguridad, que asume la intervención cuando un vuelo sospechoso aterriza (Fuerza Aérea Argentina)

Infraestructura de radarización y despliegue operativo

La infraestructura de radarización nacional se apoya en dos sistemas complementarios. Los radares secundarios, destinados a vuelos comerciales, cubren todo el país. Los radares primarios, de uso militar, se concentran en el norte y el sur, según explicó Valverde.

“Con esos radares tenemos cubierto todo el norte en una primera y segunda línea y, sobre todo, el sur del país. El plan de Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) está en marcha, ya finalizó la primera etapa y ahora avanzamos con la segunda, principalmente en la provincia de Buenos Aires y la costa hacia el sur”.

La radarización nacional combina radares secundarios para vuelos comerciales en todo el país y radares primarios militares en el norte y el sur (Fuerza Aérea Argentina)
La radarización nacional combina radares secundarios para vuelos comerciales en todo el país y radares primarios militares en el norte y el sur (Fuerza Aérea Argentina)

El funcionamiento de los radares depende de ciclos de mantenimiento. “Si un radar no está operativo, es porque está en el ciclo de mantenimiento preventivo para que siga su vida útil”, señaló Valverde. Existen ciclos de 24 a 48 horas y otros que pueden extenderse hasta un mes, según la intervención requerida.

Ante la posibilidad de que un radar quede fuera de servicio, la Fuerza Aérea dispone de una estructura escalonada. Valverde detalló: “La disposición de los radares está pensada para que, si uno no funciona, otro cubra esa zona. Además, desplegamos radares móviles para reforzar sectores vulnerables y evitar que bandas criminales aprovechen cualquier ventana”.

Incorporación de F-16 y formación de pilotos

Desde diciembre del año pasado, la Fuerza Aérea Argentina incorporó los primeros seis aviones F-16. Está previsto que otras seis aeronaves lleguen en septiembre.

“El F-16 permite operar y es muy útil para interceptar aeronaves ilícitas, tanto de baja como de alta performance”, indicó Valverde. El sistema llegó con presupuesto asignado, y el Ministerio de Defensa garantiza el flujo de recursos para su sostenimiento.

La Fuerza Aérea utiliza una cobertura escalonada con radares fijos y radares móviles para sostener la vigilancia del espacio aéreo durante tareas de mantenimiento (Captura de video)
La Fuerza Aérea utiliza una cobertura escalonada con radares fijos y radares móviles para sostener la vigilancia del espacio aéreo durante tareas de mantenimiento (Captura de video)

La formación de pilotos para operar el F-16 requiere una preparación rigurosa. Los aspirantes deben acumular años de experiencia, superar pruebas físicas exigentes y dominar los sistemas a bordo.

Valverde explicó: “Para volar el F-16 hay que soportar nueve veces el propio peso. Existen pruebas como la cámara centrífuga que solo pueden realizarse en Estados Unidos, Bélgica o Países Bajos. Si el piloto no la supera, no puede volar el F-16”.

El proceso completo de formación, desde el ingreso a la Escuela de Aviación Militar hasta la operación del F-16, puede llevar alrededor de ocho años. Además, la instrucción involucra prácticas en Argentina y en el exterior, con pilotos actualmente entrenándose en Río Cuarto y en Estados Unidos.

Plan de despliegue y cooperación interinstitucional

La Fuerza Aérea Argentina mantiene una coordinación constante con el Ministerio de Seguridad. Cuando un avión sospechoso aterriza, la responsabilidad pasa a las fuerzas policiales, que ejecutan las detenciones y el decomiso de cargamentos.

a Fuerza Aérea Argentina refuerza el control del espacio aéreo ante el aumento del tráfico ilícito con radares, inteligencia y aviones F-16 (Fuerza Aérea Argentina)
a Fuerza Aérea Argentina refuerza el control del espacio aéreo ante el aumento del tráfico ilícito con radares, inteligencia y aviones F-16 (Fuerza Aérea Argentina)

“Trabajamos permanentemente coordinados. Cuando la aeronave aterriza, el Ministerio de Seguridad interviene en tierra”, sostuvo Valverde.

Además, la Fuerza Aérea utiliza información de inteligencia para detectar pistas clandestinas y anticipar rutas empleadas por vuelos irregulares. El despliegue de radares móviles y la colaboración con otras fuerzas permiten reforzar la vigilancia en corredores críticos del país.

La Fuerza Aérea, bajo la conducción del brigadier general Gustavo Valverde, continúa adaptando sus recursos y protocolos para responder a los desafíos que presenta el control del cielo nacional.

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