Tecno
GoogleAgregar Infobae en Google

Estar en internet no es gratis: así ‘pagas’ por usar redes sociales, escuchar música o buscar información

Desde el momento en que se crea una cuenta, un usuario está pagando con sus datos el acceso a esa plataforma

Los servicios gratuitos de Internet funcionan a cambio de datos personales que los usuarios entregan al crear cuentas, aceptar cookies o usar geolocalización. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Los servicios gratuitos de Internet funcionan a cambio de datos personales que los usuarios entregan al crear cuentas, aceptar cookies o usar geolocalización. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)
Guardar

El acceso a servicios gratuitos en Internet, como redes sociales, buscadores y aplicaciones, no es gratis. Aunque no tiene ningún costo crear una cuenta o usar la mayoría de sus funciones, los usuarios están ‘pagando’ con algo más que dinero: datos personales.

Si bien esto no es algo oculto por las aplicaciones o las plataformas, que en sus términos y condiciones hablan del tratamiento de datos, hay muchos usuarios que pasan esto por alto y no tienen los cuidados necesarios, porque aunque existe un uso legal de esa información, también hay actividades ilícitas de las que debemos estar atentos.

PUBLICIDAD

Cómo se paga con datos en los servicios gratuitos de Internet

Cada vez que un usuario crea un perfil, acepta unas cookies o utiliza una función como la geolocalización, entrega fragmentos de información que, sumados, permiten a las plataformas construir perfiles detallados.

Según Pintos & Salgado Abogados, firma especializada en derechos digitales, “no pagamos con dinero, pero sí con otro bien tanto o incluso más preciado: nuestros datos”. Esto incluye nombre, dirección de correo, historial de búsquedas, intereses, relaciones y hasta datos bancarios cuando se utilizan determinados servicios.

PUBLICIDAD

Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente con pantalla que muestra gráficos digitales y un icono de escudo, simbolizando la ciberseguridad y la protección de datos en dispositivos móviles.
El pago con datos personales comienza cuando el usuario acepta términos y políticas de privacidad sin una lectura profunda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de pago con datos inicia con la aceptación de términos y políticas de privacidad, generalmente sin una lectura profunda por parte del usuario. Las grandes tecnológicas como Facebook o Amazon logran así acceder a miles de millones de puntos de datos, que utilizan para personalizar servicios y, sobre todo, para segmentar la publicidad.

La información que proporcionamos, tanto de forma consciente como inconsciente, alimenta un sistema que transforma cada clic, pausa o compra en una pista sobre quiénes somos y cómo puede captarse nuestra atención.

Cuáles son los usos lícitos e ilícitos de los datos de los usuarios

Grupo Atico34, firma especializada en protección de datos, asegura que los usos lícitos ocurren cuando el usuario ha sido informado y ha dado su consentimiento.

En estos casos, los datos se utilizan para mejorar la experiencia, personalizar servicios y dirigir publicidad según los intereses del usuario. Las plataformas pueden incluso ceder los datos a terceros, siempre que se respete la normativa vigente y se informe de forma clara.

Una persona encapuchada teclea en un portátil. Frente a ella hay tres monitores que muestran código, gráficos y una calavera roja. Hay latas y envoltorios.
Los usos ilícitos de los datos personales surgen cuando se obtienen sin consentimiento o se destinan a fines distintos de los autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, no todos los usos respetan este marco legal. Los usos ilícitos aparecen cuando los datos se obtienen sin consentimiento o se utilizan con fines distintos a los consentidos.

Esto puede suceder mediante ataques informáticos, técnicas de phishing, ingeniería social o la venta directa de bases de datos en la dark web.

Europol describe el mercado negro de datos como un ecosistema en la dark web donde se comercializan contraseñas, accesos a cuentas y bases de datos robadas. El valor de estos datos depende de su actualidad y utilidad: pueden facilitar fraudes, suplantaciones de identidad, extorsiones o contrataciones fraudulentas.

Dos antecedentes que han marcado la protección de datos

La historia reciente está marcada por filtraciones y escándalos derivados del mal uso de datos personales. Uno de los ejemplos más notorios es el caso de Ashley Madison, la web de contactos que en 2015 sufrió el robo de información de 39 millones de usuarios.

Entre los afectados había figuras públicas y miembros de distintos ámbitos sociales, lo que derivó en chantajes, extorsiones y graves daños a la reputación personal y profesional. El caso dejó en evidencia que la seguridad absoluta no existe cuando se trata del almacenamiento masivo de datos y que la información personal es un activo codiciado tanto por delincuentes como por competidores.

El caso Cambridge Analytica mostró que los datos de Facebook pueden usarse para segmentar mensajes políticos e influir en campañas electorales. (Foto: Archivo)
El caso Cambridge Analytica mostró que los datos de Facebook pueden usarse para segmentar mensajes políticos e influir en campañas electorales. (Foto: Archivo)

Otro caso emblemático es el de Cambridge Analytica. A través de una aplicación aparentemente inocente en Facebook, la empresa accedió a los datos de al menos 50 millones de perfiles, aunque solo 270.000 usuarios habían dado consentimiento explícito.

Esta información fue utilizada para segmentar mensajes políticos, influir en campañas electorales y polarizar a la opinión pública. La investigación posterior demostró que los datos personales, aunque se entreguen para un propósito específico, pueden acabar siendo utilizados para objetivos completamente distintos o incluso ilícitos.

Cómo proteger la privacidad digital en los servicios gratuitos

Los expertos de Grupo Atico34 y Pintos & Salgado Abogados recomiendan adoptar una actitud activa para proteger la privacidad: leer detenidamente las políticas de privacidad y cookies, configurar las opciones de los perfiles de manera restrictiva, rechazar cookies innecesarias y ser selectivo con la información compartida.

Limitar los permisos de aplicaciones y desconfiar de solicitudes de datos bancarios o códigos de verificación son medidas esenciales para reducir la exposición y el potencial abuso.

El precio de la gratuidad depende, en última instancia, de lo que cada persona está dispuesta a entregar y de lo que otros pueden llegar a construir con esos datos.

Temas Relacionados

InternetDatos personalesRedes socialesFacebookMetaAmazonCiberseguridadTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lo más buscado de Avengers: Doomsday en Google: cuándo se estrena, de qué trata y su reparto

La película de Marvel llegará a cines en diciembre de 2026 y reunirá a integrantes de Los Cuatro Fantásticos y X-Men

Lo más buscado de Avengers: Doomsday en Google: cuándo se estrena, de qué trata y su reparto

Día Internacional de los Abuelos: 100 frases para enviar por WhatsApp a este integrante de la familia

La jornada motiva a enviar mensajes de felicitación por la aplicación, acompañados de emojis, stickers y fotos para fortalecer los vínculos

Día Internacional de los Abuelos: 100 frases para enviar por WhatsApp a este integrante de la familia

Jugar Minecraft necesita ahora un computador más potente: sigue estos nuevos requisitos

Mojang quiere que el juego mejore su rendimiento y algunos usuarios podrían quedarse sin acceso

Jugar Minecraft necesita ahora un computador más potente: sigue estos nuevos requisitos

Paso a paso para usar el aire acondicionado como calefacción en invierno

El uso de este electrodoméstico en esta época del año depende de contar con modo calor o heat, seleccionar la temperatura adecuada y mantener los filtros limpios

Paso a paso para usar el aire acondicionado como calefacción en invierno

Imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear: cómo crear tus versiones en Gemini y ChatGPT

Ambos chatbots son útiles para tener ilustraciones que los niños pueden usar en casa

Imágenes de Las Guerreras K-pop para colorear: cómo crear tus versiones en Gemini y ChatGPT

DEPORTES

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

Karl-Anthony Towns reflexionó sobre la muerte de su madre luego de ganar la NBA: “Ella me enseñó a amar este deporte”

La sentida carta abierta de Mbappé luego disputar el Mundial con Francia: “Duele y seguirá doliendo un tiempo”

Un futbolista que integró la prelista de Scaloni para el Mundial está cerca de firmar con un club grande de Europa

Juanfer Quintero habló por primera vez tras su salida de River Plate: del “hay que tomar decisiones” al “amor eterno”

Lorius Karius reveló que tocó fondo tras sus errores en la final de la Champions League con Liverpool: “Me sentía vacío”

TELESHOW

Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

Entre risas y nostalgia, el emotivo recuerdo de Lizy Tagliani para su gran amigo Jorge Ibáñez

Esta noche se entregan los Premios Pinti: el teatro argentino estrena sus propios galardones

Punto por punto, todos los detalles del fallo de la Justicia italiana contra el reclamo de Wanda Nara a Mauro Icardi

La Joaqui y Luck Ra en crisis: así empezó su romántica historia de amor

Abel Pintos brindó un show gratuito en Chaco y brilló en una noche histórica ante más de 250 mil personas

INFOBAE AMÉRICA

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

La República Dominicana lidera la llegada de turistas en el Caribe y proyecta más ingresos hasta 2035

El Liopleurodon medía ocho metros, no 25: un estudio reescribe la historia del depredador jurásico

Organización advierte que bajar impuestos a los cigarros podría elevar el consumo juvenil en Costa Rica

Una caravana de transporte pesado avanza hacia el Congreso y agrava el tráfico desde el sur en Guatemala

Trump ordenó detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo, aunque advirtió: “O avanzan rápido o no avanzan”