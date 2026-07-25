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Por qué el almacenamiento de tu dispositivo aparece lleno aunque hayas borrado todo

Archivos ocultos del sistema, residuos de actualizaciones y copias de seguridad automáticas ocupan espacio invisible para el usuario promedio, incluso en dispositivos actualizados. Cómo identificarlos y eliminarlos sin riesgos

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Primer plano de la pantalla de un teléfono móvil con una notificación que indica 'Almacenamiento lleno' y recomienda liberar espacio para mejorar el rendimiento del dispositivo.
Un bug de Windows 11 hizo crecer el archivo CapabilityAccessManager.db-wal y provocó un consumo desproporcionado de almacenamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos usuarios se encuentran con la advertencia de almacenamiento lleno en su teléfono o computadora a pesar de no detectar archivos visibles que justifiquen ese mensaje. El fenómeno del espacio ocupado invisible es más frecuente de lo que se cree, según reportes de The New York Times.

Este problema suele generar frustración, ya que incluso después de eliminar fotos, videos o documentos, el sistema sigue alertando sobre la falta de espacio disponible. De acuerdo con el medio citado, la causa suele estar relacionada con archivos temporales, datos de aplicaciones, cachés y copias de seguridad automáticas que permanecen ocultos al usuario promedio.

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Además, las actualizaciones del sistema operativo y las aplicaciones pueden dejar restos de archivos que no aparecen en las carpetas habituales, ocupando una parte significativa del almacenamiento real del dispositivo.

Archivos ocultos y residuos del sistema: lo que realmente ocupa espacio

Ilustración de un teléfono y una laptop, con archivos y nubes, junto a un gráfico informativo sobre almacenamiento lleno y su gestión.
Un bug de Windows 11 hizo crecer el archivo CapabilityAccessManager.db-wal y provocó un consumo desproporcionado de almacenamiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las causas principales es la acumulación de archivos del sistema y restos de aplicaciones, de acuerdo con The New York Times. En dispositivos Android, las actualizaciones de aplicaciones como WhatsApp y Facebook suelen dejar carpetas redundantes y archivos invisibles para los administradores de archivos convencionales.

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En computadoras con Windows, Microsoft Community Hub explica que el sistema operativo oculta archivos críticos como pagefile.sys (memoria virtual) y hiberfil.sys (hibernación), que pueden ocupar varios gigabytes sin que el usuario los vea.

Además, un reciente bug en Windows 11, confirmado por Microsoft, provoca que el archivo CapabilityAccessManager.db-wal crezca de manera desproporcionada, consumiendo decenas o incluso cientos de gigabytes sin notificación previa. Esta situación fue reportada por medios tecnológicos internacionales y reconocida en una actualización oficial para el sistema operativo.

Por su parte, Android Authority informa que los cambios recientes en las políticas de respaldo de Google obligan a considerar que, además de fotos y videos, los datos respaldados de dispositivos Android (como mensajes SMS, historial de llamadas y configuraciones de apps) ahora ocupan espacio en la nube, lo que puede sumar un uso inesperado si no se gestiona adecuadamente.

Qué hacer cuando el espacio no se recupera

Hombre con cabello revuelto y sudadera gris cubre su rostro con las manos frente a una laptop con pantalla "Storage Full", rodeado de discos duros y tarjetas SD.
Los archivos del sistema y los residuos de actualizaciones de apps como WhatsApp y Facebook pueden inflar el almacenamiento en Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos desaconsejan eliminar carpetas al azar. Especialistas consultados por The New York Times señalan que borrar manualmente archivos del sistema puede provocar fallos en el funcionamiento de las aplicaciones y del propio dispositivo. La solución consiste en utilizar las herramientas de optimización incluidas en el sistema operativo. Por ejemplo, en Android se recomienda entrar en modo recuperación para forzar la depuración de cachés y residuos, proceso que suele liberar entre 15 y 50 GB de espacio real.

En Samsung, se recomienda revisar los permisos de las aplicaciones, ya que la falta de acceso a “todos los archivos” puede inflar artificialmente la categoría “Sistema”; otorgar los permisos adecuados suele reducir el espacio ocupado en decenas de gigabytes.

Para usuarios de Google Drive y servicios en la nube, Android Authority aconseja vaciar las carpetas de papelera y revisar los respaldos automáticos de fotos, mensajes y documentos. El almacenamiento no siempre se actualiza de inmediato tras eliminar archivos, por lo que conviene reiniciar el dispositivo y esperar para ver los cambios reflejados.

En el caso de equipos con Windows, Microsoft Community Hub y medios especializados subrayan la importancia de mantener el sistema actualizado, ya que Microsoft ha lanzado parches específicos para solucionar problemas de consumo excesivo de espacio por archivos ocultos y bugs recientes.

La acumulación de archivos invisibles, residuos de actualizaciones y permisos inadecuados son las causas más frecuentes detrás de la advertencia de almacenamiento lleno. Consultar las configuraciones avanzadas y utilizar las herramientas propias del sistema, como sugieren los expertos consultados por The New York Times, Microsoft Community Hub y Android Authority, resulta más efectivo y seguro que eliminar archivos al azar.

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