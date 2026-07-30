“30 de julio, nunca más”: La masacre de 50 estudiantes asesinados que marcó a la Universidad de El Salvador

Estudiantes universitarios y de secundaria marcharon pacíficamente el 30 de julio de 1975 desde el recinto de la UES, minutos antes de la represión militar (Cortesía: UES).

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El eco de los pasos sobre el asfalto de la 25 Avenida Norte aún resuena en la memoria viva de la Universidad de El Salvador (UES). Han pasado décadas desde aquel fatídico 30 de julio de 1975, pero las paredes del recinto universitario, sus plazas y la sangre derramada por decenas de estudiantes de secundaria y de educación superior continúan exigiendo algo fundamental que el Estado salvadoreño le sigue debiendo a la historia: la verdad y la justicia.

Aquel mediodía de 1975, el ambiente en el campus central respiraba indignación. Días atrás, el 25 de julio, las Fuerzas Armadas habían intervenido de forma violenta el Centro Universitario de Occidente en Santa Ana, una maniobra orquestada bajo la presidencia del coronel Arturo Armando Molina para sofocar la protesta social y suspender el tradicional Desfile Bufo, escaparate del pensamiento crítico estudiantil.

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Como respuesta, una multitud movilizada por la dignidad partió desde el portón de la Facultad de Ciencias y Humanidades con rumbo al parque Libertad. Pancartas al aire, consignas de libertad y rostros jóvenes avanzaban pacíficamente sobre la arteria capitalina. Sin embargo, la marcha nunca llegó a su destino.

Al alcanzar el paso a dos niveles, en las inmediaciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), la trampa militar se cerró. Tanquetas, cuerpos de seguridad, fuego real y gases lacrimógenos acorralaron a los manifestantes.

Aunque nunca se conoció el número exacto de víctimas debido a que las fuerzas estatales retiraron los cuerpos de inmediato, estimaciones de familiares y de la propia Universidad de El Salvador calculan que cerca de 50 estudiantes fueron asesinados, además de decenas de heridos y desaparecidos. Aquella arteria vial mutó trágicamente en un escenario de muerte, convertida para siempre en la Calle Mártires del 30 de Julio.

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El paso a dos niveles sobre la 25 Avenida Norte (ahora Calle Mártires del 30 de Julio), donde fuerzas de seguridad acorralaron a la manifestación estudiantil (Cortesía: UES).

La batalla legal por derribar el muro de la impunidad

A pesar del transcurso del tiempo, las heridas de la masacre continúan abiertas. Las autoridades de la UES, mediante la Comisión Especial para Investigar graves violaciones a los derechos humanos de la comunidad universitaria, han encabezado una ardua batalla administrativa y legal para romper el pacto de silencio.

Entre 2016 y 2017, la UES presentó formalmente dos solicitudes de información ante el Ministerio de la Defensa Nacional buscando desclasificar los archivos militares sobre la masacre de 1975 y las subsecuentes intervenciones castrenses sufridas en los años 70, 80 y 90.

La respuesta oficial fue el absoluto vacío. Tras una larga cadena de apelaciones donde el estamento militar alegaba “no poseer la información”, un Tribunal de lo Contencioso Administrativo finalmente le dio la razón a la alma máter.

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La resolución judicial fue contundente: ordenó a la Fuerza Armada entregar la documentación requerida y dictaminó que, en caso de haber sido destruida o eliminada, el Estado salvadoreño tiene la obligación legal de reconstruirla por tratarse de crímenes de lesa humanidad, delitos que por su naturaleza no prescriben.

La resolución judicial ratificó el derecho de la UES a exigir la reconstrucción de la información sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas en 1975 (Cortesía: UES).

El Ing. Villalta, presidente de la AGU, enfatiza que este fallo respalda la legitimidad de la UES para exigir justicia transicional, la petición formal de perdón, el resarcimiento a las familias afectadas y el reconocimiento de la propia universidad como víctima directa del terrorismo de Estado.

Rescate de la memoria: el arte y la cultura como trinchera

En el marco de su 184 aniversario bajo el lema “Historia, Educación y Compromiso Social”, la comunidad universitaria aprieta el paso para no permitir que el olvido desdibuje el sacrificio de sus mártires. A través de la Comisión de Memoria Histórica, se despliega una serie de proyectos orientados a resguardar la identidad combativa y humanista de la institución.

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Entre las iniciativas inmediatas destaca la elaboración de un nuevo mural conmemorativo en las paredes del Teatro Universitario. Asimismo, el Consejo Superior Universitario dio luz verde a la creación del Museo de Memoria Histórica Universitaria en el ex comedor Estrella, un espacio museográfico que dedicará una sala permanente a los sucesos de 1975.

Un recorrido por la trágica historia del 30 de julio de 1975, cuando una manifestación pacífica de estudiantes de la Universidad de El Salvador fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad. Este video conmemora a las víctimas y reafirma el compromiso con la búsqueda de verdad y justicia.

A este esfuerzo se suma la entrega de títulos póstumos a los familiares de los estudiantes caídos, la publicación anual del Calendario de la Memoria Histórica y la conformación del Archivo Histórico Universitario para la digitalización y restauración de documentos antiguos.

Bajo la proclama “30 de julio, nunca más”, la Universidad de El Salvador reafirma que conocer su pasado es el único camino para resguardar su autonomía y garantizar que los fusiles jamás vuelvan a acallar la voz de la juventud.

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