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AMD promete una inteligencia artificial que funcione dentro de las empresas y no dependa solo de la nube

Combinar equipos capaces de ejecutar modelos de IA localmente con herramientas de redes, seguridad y supervisión centralizada, ya es posible

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The AMD logo in this illustration, taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
The AMD logo in this illustration, taken June 11, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La voluntad en las compañías de tener una infraestructura óptima y capaz de procesar miles de datos, ha generado alianzas que no se esperaban hace muchos años y que hoy, marcan la economía de la industria tecnológica. AMD y Cisco anunciaron una colaboración que busca facilitar esta transición, combinando equipos capaces de ejecutar modelos de IA localmente con herramientas de redes, seguridad y supervisión centralizada.

Así, la inteligencia artificial empresarial está comenzando a salir de los grandes centros de datos para acercarse a computadores, dispositivos y sistemas ubicados dentro de las propias organizaciones.

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El acuerdo fue presentado durante Advancing AI 2026, un evento en el que AMD también mostró nuevos procesadores, plataformas para centros de datos y soluciones destinadas a robots y dispositivos inteligentes.

Ilustración de cinco científicos en batas de laboratorio alrededor de una computadora cuántica, con pantallas y proyecciones digitales de IA y redes neuronales.
El plantemamiento ahora de las empresas es cómo adoptar agentes de inteligencia artificial sin perder el control sobre la información que utilizan y las acciones que realizan. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo con Cisco aborda una preocupación cada vez más frecuente entre las empresas: cómo adoptar agentes de inteligencia artificial sin perder el control sobre la información que utilizan y las acciones que realizan.

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Los agentes de IA se diferencian de los asistentes convencionales porque no se limitan a responder preguntas: pueden consultar documentos, utilizar herramientas, ejecutar tareas y participar en procesos internos. Esto abre oportunidades para automatizar trabajos repetitivos, analizar información o apoyar a los empleados, pero también, crea nuevos riesgos si estos sistemas acceden a datos confidenciales o actúan sin suficiente supervisión.

Una IA más cercana a los empleados y los datos

AMD aportará sus sistemas Ryzen AI Halo, diseñados para ejecutar cargas de inteligencia artificial directamente en equipos locales. Cisco integrará capacidades relacionadas con conectividad, observabilidad, gobierno y seguridad.

En términos sencillos, AMD proporcionará la capacidad de procesamiento y Cisco contribuirá con las herramientas necesarias para conectar, vigilar y administrar esos equipos. La intención es que los departamentos de tecnología puedan saber cómo se comportan los agentes, qué recursos consumen y bajo cuáles reglas operan.

Un robot humanoide plateado con ojos azules brillantes interactúa con una pantalla holográfica flotante de datos en una oficina futurista con luces LED azules.
Mejorar los tiempos de respuesta, mantener los datos sensibles más cerca de la organización y permitir el funcionamiento de algunas aplicaciones incluso en entornos con conectividad limitada, sería posible con esta nueva infraestructura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejecutar determinadas tareas localmente podría ofrecer algunas ventajas. Una de ellas es reducir la cantidad de información que debe enviarse constantemente a servicios externos en la nube. También, mejorar los tiempos de respuesta, mantener los datos sensibles más cerca de la organización y permitir el funcionamiento de algunas aplicaciones incluso en entornos con conectividad limitada.

Estas características pueden resultar relevantes para empresas latinoamericanas de sectores regulados como banca, salud, telecomunicaciones o servicios públicos. En esas actividades, el tratamiento de información confidencial y el cumplimiento de las normas locales suelen condicionar la adopción de nuevas tecnologías.

No obstante, mantener la información dentro de una empresa no elimina automáticamente los riesgos. Los sistemas necesitan actualizaciones, controles de acceso, monitoreo y políticas claras. Precisamente allí se concentraría el papel de Cisco: aportar una capa de administración que permita implementar la IA local en múltiples equipos sin que cada uno funcione como una unidad aislada.

Lisa Su, CEO de AMD, exhibe un módulo de procesador mientras un gran panel detrás de ella detalla las especificaciones de la arquitectura de computación AMD Helios con Instinct MI455X. Las pantallas muestran capacidades de 40 PF, 432 GB de memoria, ancho de banda de 23.3 TB/s y 320 mil millones de transistores, fabricados con tecnología de 2nm y 3nm.

La estrategia de AMD va más allá del computador

La alianza forma parte de una estrategia más amplia con la que AMD busca cubrir diferentes escenarios de inteligencia artificial. Durante el evento, la compañía presentó la sexta generación de procesadores EPYC para servidores, la serie de aceleradores Instinct MI400 y Helios, su primera solución de IA integrada a escala de rack.

Un rack es una estructura que reúne numerosos componentes informáticos dentro de un centro de datos. Helios combina 72 GPU Instinct MI455X, 18 procesadores EPYC “Venice”, tecnologías de red Pensando y la plataforma de software ROCm.

Según estimaciones internas de AMD, Helios puede generar hasta un 30% más de tokens por dólar que una solución competidora comparable. Los tokens son las unidades básicas que procesan los modelos de lenguaje para interpretar una solicitud y elaborar una respuesta. Al tratarse de una medición proporcionada por la propia empresa, sus resultados deberán contrastarse cuando los sistemas lleguen a implementaciones comerciales más amplias.

Hoy se busca con este tipo de Racks, lograr respuestas rápidas para servicios con IA.
Hoy se busca con este tipo de Racks, lograr respuestas rápidas para servicios con IA.

Lo nuevo para programadores latinos con Claude, Codex y Cursor

AMD también anunció ROCm.ai, una plataforma orientada a facilitar la programación y optimización de aplicaciones para sus procesadores gráficos mediante asistentes de código como Claude, Codex y Cursor. Su objetivo es reducir una de las barreras históricas de la compañía: conseguir que más desarrolladores adapten sus proyectos a su ecosistema de software.

En paralelo, presentó nuevos componentes de la familia Kria destinados a la llamada IA física que comprende máquinas capaces de percibir su entorno, tomar decisiones y actuar, como robots industriales o sistemas autónomos.

El trabajo con Cisco conecta esas novedades con una necesidad práctica: convertir la inteligencia artificial en una herramienta administrable dentro de las compañías. Por ahora, ambas empresas hablan de explorar cómo funcionará la integración y no detallaron fechas, precios ni clientes iniciales.

Su relevancia estará determinada por la capacidad de transformar esta colaboración en soluciones accesibles, seguras y sencillas de implementar, especialmente en mercados donde la inversión tecnológica sigue siendo limitada.

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