Autoridades salvadoreñas incautan más de 200 porciones de cocaína y dos paquetes grandes de marihuana

La PNC interceptó en San Salvador a José Rodolfo Quintanilla Hernández con 215 porciones de cocaína listas para su distribución. Foto: Colprensa/ Archivo

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Durante las primeras horas de este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) interceptó a un individuo con más de 200 porciones de cocaína listas para su distribución.

El operativo se realizó en la colonia San Benito, una zona de San Salvador reconocida por su alto movimiento nocturno, donde agentes lograron detener al sospechoso mientras circulaba en un vehículo particular.

El detenido fue identificado como José Rodolfo Quintanilla Hernández, de 41 años, fue interceptado por agentes de la PNC tras un trabajo de inteligencia desarrollado en la intersección del bulevar El Hipódromo y la avenida Los Almendros.

Durante la inspección, los policías hallaron 215 porciones de cocaína, tres teléfonos celulares y una suma de dinero en efectivo, elementos que, según la institución, se consideran indicios claves para la investigación por tráfico ilícito de drogas.

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La PNC detalló que el vehículo utilizado por Quintanilla Hernández será sometido a análisis, mientras que el dinero incautado formará parte de las pruebas que acompañarán el proceso judicial.

La remisión del caso se realizará bajo la acusación formal de tráfico ilícito de drogas, conforme a la legislación vigente en el país.

El operativo de la Policía Nacional Civil se realizó en la colonia San Benito, en la intersección del bulevar El Hipódromo y la avenida Los Almendros. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Capturado con dos paquetes grandes de marihuana en hostal de playa

De forma paralela, las autoridades ejecutaron un operativo en la zona costera del departamento de La Libertad, donde fue arrestado Arcángel Ernesto Zamora Castañeda, de 54 años. El procedimiento se realizó en un hostal ubicado en la localidad de Conchalío, como parte de una acción coordinada mediante orden de allanamiento.

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Durante la intervención, la PNC confiscó dos paquetes y medio de marihuana, además de dinero en efectivo, una báscula digital y un teléfono celular.

Todos estos elementos serán incorporados a la investigación que desarrolla la institución, con el objetivo de determinar la magnitud de la operación y el destino de la sustancia incautada.

Zamora Castañeda quedó bajo custodia policial y será presentado ante las autoridades judiciales competentes para enfrentar el proceso correspondiente por el delito de tráfico ilícito de drogas. La evidencia recabada durante el allanamiento constituye un soporte esencial en la imputación que presentará la Fiscalía.

El allanamiento en la zona costera permitió decomisar dos paquetes y medio de marihuana, una báscula digital, un teléfono celular y dinero en efectivo. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Sanciones por tráfico de drogas en El Salvador

La legislación salvadoreña establece penas severas para quienes incurren en tráfico ilícito de drogas. Según el marco penal vigente, la condena por este delito puede oscilar entre 10 y 15 años de prisión, dependiendo de la cantidad y el tipo de sustancia decomisada, así como de la reincidencia o agravantes que puedan establecerse durante el proceso judicial.

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El endurecimiento de las medidas responde a la política del Estado para reducir el impacto del narcotráfico en comunidades urbanas y rurales. Las autoridades subrayan que la tenencia, transporte, distribución o comercialización de cualquier tipo de droga se encuentra penada, y que las investigaciones buscan identificar posibles conexiones con redes de distribución más amplias.

El Salvador mantiene una estrategia de persecución penal activa contra el tráfico de estupefacientes, con la participación conjunta de la Policía Nacional Civil y otras entidades vinculadas a la seguridad pública y la justicia. Las recientes capturas forman parte de este esfuerzo permanente para combatir el delito y reforzar la presencia institucional en territorios considerados de riesgo.

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