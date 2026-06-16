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Incapaz de borrar una foto o un correo: qué es el Síndrome de Diógenes digital

El almacenamiento compulsivo de archivos digitales provoca estrés y saturación

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Hombre con cabello revuelto y sudadera gris cubre su rostro con las manos frente a una laptop con pantalla "Storage Full", rodeado de discos duros y tarjetas SD.
La acumulación digital compulsiva se manifiesta como la incapacidad de borrar fotos o correos por apego emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personas de todas las edades enfrentan la imposibilidad de eliminar fotos, correos o documentos en sus dispositivos.

Este fenómeno, conocido como acumulación digital compulsiva, comparte rasgos con el síndrome de Diógenes clásico, pero ocurre en el entorno virtual.

Las investigaciones recientes revelan que el estrés es el factor más influyente en la tendencia a guardar archivos sin control, lo que genera sobrecarga mental y ansiedad, según un estudio publicado en Behavioural Sciences.

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Una encuesta sobre hábitos digitales detectó que más del 70% de los usuarios no elimina archivos regularmente y cerca del 62% experimenta ansiedad por el exceso de información almacenada.

El apego emocional a los datos digitales se convierte en una fuente de malestar cotidiano, señala un análisis en el International Journal of Environmental Research and Public Health.

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Para muchos, borrar imágenes o mensajes equivale a perder recuerdos o fragmentos de su historia personal.

Acumulación digital

La acumulación digital no es únicamente una extensión del acaparamiento físico.

Según la investigación de Behavioural Sciences, aunque ambos comparten la dificultad para desechar objetos o archivos, en el entorno digital la memoria y el miedo a olvidar ocupan un lugar central.

Los archivos, fotos o correos electrónicos se guardan “por si acaso”, sin una utilidad real definida.

El psiquiatra Van Bennekom propuso en 2015 que el acaparamiento digital debería clasificarse como una subcategoría del trastorno de acaparamiento.

A partir de ese momento, la literatura científica reconoce que la acumulación de archivos —sin coherencia temática ni organización— puede derivar en desorganización y estrés.

Un estudio reciente indica que la acumulación digital, aunque no está reconocida como trastorno clínico independiente, limita la capacidad de las personas para realizar tareas cotidianas y puede afectar el sueño y la productividad, según datos publicados en PubMed Central.

Primer plano de una laptop MacBook Pro plateada sobre un escritorio de madera, mostrando la interfaz de Gmail con un mensaje emergente: "bandeja de correo llena".
En el entorno digital, la acumulación de archivos responde más al miedo a olvidar que a la utilidad real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrés, ansiedad y agotamiento: los efectos señalados por la ciencia

El impacto de la acumulación digital va más allá de la molestia por no encontrar un archivo.

Investigaciones recientes muestran que la necesidad de almacenar grandes volúmenes de información digital conduce a la fatiga mental, disminuye la concentración y provoca una sensación de caos que afecta la autoestima de quienes lo padecen.

Un artículo de Frontiers in Psychology atribuye este fenómeno a mecanismos de afrontamiento ante el estrés y la ansiedad.

En el entorno académico, la acumulación digital predice el agotamiento estudiantil y el bajo rendimiento, como reporta el International Journal of Environmental Research and Public Health.

Entre universitarios se observa que la acumulación compulsiva de archivos y la incapacidad para depurarlos aumentan el agotamiento y afectan el bienestar psicológico.

Además, la sobrecarga de información agrava los niveles de estrés y dificulta la toma de decisiones.

Un joven con el ceño fruncido mira intensamente un teléfono móvil que sostiene con ambas manos, iluminado por el brillo de la pantalla en un entorno oscuro.
La acumulación digital puede causar fatiga mental, dificultad para concentrarse y sensación de caos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de expertos para combatir la acumulación digital

Frente a la creciente prevalencia del acaparamiento digital, los especialistas proponen estrategias de higiene tecnológica.

Entre ellas, destacan la creación de rutinas de limpieza periódica y la aplicación de reglas como eliminar archivos que no se han utilizado en los últimos seis meses o decidir de inmediato si un mensaje se conserva o se elimina.

El análisis publicado en Behavioural Sciences subraya la importancia de reflexionar sobre el valor real de los archivos guardados, priorizando solo aquellos que aportan utilidad o bienestar.

Los expertos recomiendan dedicar de 15 a 30 minutos diarios a la depuración de archivos, comenzar por los más voluminosos y avanzar hacia los personales y de trabajo.

También aconsejan preguntarse si un archivo genera ansiedad o conecta con recuerdos negativos, y eliminarlo si no contribuye de manera positiva.

El acaparamiento digital, aunque no ocupa espacio físico, puede saturar la mente y afectar la salud.

La investigación científica señala que la educación en regulación emocional y el desarrollo de hábitos de organización digital son pasos clave para reducir la ansiedad y recuperar el control sobre la información personal.

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