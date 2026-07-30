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Netflix se despide de estos televisores a partir del 31 de julio de 2026: esta es la lista

La plataforma admite dispositivos de marcas como Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, así como consolas PlayStation y Xbox

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix funciona en cualquier smart TV, teléfono, tablet, reproductor o consola con conexión a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Netflix es compatible con cualquier smart TV, teléfono, tablet, reproductor multimedia o consola de videojuegos que cuente con conexión a internet y la aplicación instalada, o bien desde una computadora a través de un navegador web.

La plataforma admite dispositivos de marcas como Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Hisense, Vizio, Roku y TCL, entre otras, así como consolas PlayStation y Xbox, Apple TV y cascos de realidad aumentada como los Meta Quest.

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Sin embargo, la disponibilidad tiene condiciones técnicas. Netflix actualiza de forma constante su arquitectura para incorporar funciones y mejorar la calidad de compresión de video.

La plataforma advierte que algunos televisores y dispositivos de streaming fabricados antes de 2015 podrían no ser compatibles. REUTERS/Daniel Cole//File Photo
La plataforma advierte que algunos televisores y dispositivos de streaming fabricados antes de 2015 podrían no ser compatibles. REUTERS/Daniel Cole//File Photo

Cuando un equipo no puede seguir ese ritmo, el soporte se retira: los dispositivos quedan expuestos a fallos de seguridad, la aplicación sufre congelamientos o cierres inesperados, y el sistema del televisor deja de tolerar los nuevos protocolos de reproducción.

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En esos casos, la app puede dejar de actualizarse, fallar al abrirse o desaparecer directamente del menú del sistema. La plataforma advierte que Netflix podría no estar disponible en algunos televisores y dispositivos de streaming fabricados antes de 2015.

Los modelos en riesgo

El 31 de julio de 2026, la aplicación dejará de estar disponible en varios televisores inteligentes que ya no cumplen los requisitos mínimos de seguridad y rendimiento.

La medida afecta principalmente a equipos lanzados antes de 2015. Las líneas más comprometidas son:

Chromecast - Google TV - Smart TV - televisor - tecnología - 1 de junio
Entre las marcas admitidas figuran Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips, Hisense, Vizio, Roku y TCL. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Samsung: smart TVs de generaciones previas a 2016 con sistema operativo Orsay OS. Los modelos con Tizen OS permanecen activos.
  • LG: pantallas antiguas sin versiones modernas de webOS, incluidas las series Nano LED LM9600 e Infinia LX9500.
  • Sony: equipos Bravia de las series KDL, XBR y W95 con software propietario basado en Linux, a diferencia de los que integran Android TV.
  • Panasonic: modelos de la era VIERA, como las familias VT50, AX900 y TC-P50VT25.
  • Apple TV: reproductores multimedia de primera, segunda y tercera generación.

La lista detallada por número de serie se actualiza en el centro de ayuda de Netflix.

Para verificar si un televisor quedará fuera de servicio, basta con ingresar a la tienda de aplicaciones del equipo, Samsung Smart Hub, LG Content Store u otras, buscar la app de Netflix y observar si permite descargar una actualización o si arroja un mensaje de incompatibilidad.

La lista completa por número de serie está disponible en el centro de ayuda de Netflix. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo
La lista completa por número de serie está disponible en el centro de ayuda de Netflix. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo/File Photo

Netflix ha usado IA en 300 títulos

Netflix confirmó que alrededor de 300 títulos de su catálogo utilizaron inteligencia artificial generativa en alguna etapa de producción, según reveló la plataforma en su informe financiero del segundo trimestre de 2026.

La compañía sostiene que la tecnología permite trabajar “el doble de rápido y a la mitad de coste”, en palabras del co-CEO Ted Sarandos a The Verge. La IA interviene en todo el proceso: desde el desarrollo de conceptos iniciales hasta la previsualización, la posproducción y la entrega final.

Entre las tareas automatizadas figuran la generación de multitudes digitales, la recreación de secuencias históricas y la creación de planos generales para mundos de ficción.

Entre los ejemplos concretos, Netflix mencionó tres producciones. En el documental The American Experiment, 17 minutos de metraje se optimizaron con IA para recrear batallas y planos generales.

Netflix reconoció que unos 300 títulos de su catálogo incorporaron inteligencia artificial generativa en alguna fase de su producción. REUTERS/Claudia Greco
Netflix reconoció que unos 300 títulos de su catálogo incorporaron inteligencia artificial generativa en alguna fase de su producción. REUTERS/Claudia Greco

En la miniserie brasileña Brasil 70: A Saga do Tri, la tecnología pobló estadios de fútbol con públicos digitales hiperrealistas, sin necesidad de movilizar extras. En la serie de ciencia ficción The Eternaut, la IA resolvió una escena costosa en tiempo y recursos que de otro modo habría resultado inviable.

La estrategia se enmarca en un contexto financiero concreto: la plataforma registró ingresos por USD 12.560 millones en el período y apunta a duplicar sus ingresos por publicidad hasta alcanzar los USD 3.000 millones.

Pese a la automatización creciente, Sarandos insistió en que el talento humano sigue siendo irreemplazable: “Creemos que se necesitan buenos artistas para hacer algo grande y la IA no va a cambiar eso”. El directivo también advirtió que “no creo que lo más rápido y barato importe si no es, además, mejor”, dejando en claro que la eficiencia solo tiene sentido acompañada de criterio creativo.

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