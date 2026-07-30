El truco para gastar menos en Amazon: así funciona su mercado de segunda mano

Amazon Segunda Mano vende devoluciones, productos de caja abierta y artículos con desperfectos de almacén. REUTERS/Phil Noble/File Photo

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Comprar un producto nuevo cuando existe una versión usada en perfectas condiciones por menos dinero es, en muchos casos, algo atractivo.

Amazon Segunda Mano es el canal de la plataforma donde se venden devoluciones de clientes, productos de caja abierta y artículos con desperfectos de almacén, todos inspeccionados y clasificados por empleados especializados antes de salir a la venta.

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Por promedio, los compradores ahorraron más del 20% en sus compras a través de este canal el año pasado, según informó Amazon.

El catálogo abarca millones de productos: tecnología como ordenadores, tabletas, teléfonos y televisores; y artículos para el hogar como muebles, electrodomésticos de cocina, productos de jardín y artículos para mascotas. Más del 70% de quienes compran de segunda mano lo hacen para gastar menos, de acuerdo con datos de la compañía.

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Pagar precio de nuevo cuando existe una versión usada en buen estado por menos dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada compra incluye la política de devolución estándar de 30 días y el servicio de atención al cliente de Amazon.

Tres formas de encontrar productos y qué significa cada categoría de estado

Existen tres vías para acceder al catálogo. La primera es escribir el nombre del producto junto con “usado” o “segunda mano” en la barra de búsqueda.

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La segunda es seleccionar Amazon Segunda Mano en el menú desplegable de esa misma barra mientras se busca un artículo concreto.

La tercera es consultar la página de detalle de cualquier producto: debajo del precio principal aparece, cuando existe, una oferta de segunda mano con las opciones disponibles.

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Cada compra tiene devolución de 30 días y soporte de Amazon. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El inventario varía con frecuencia, por lo que conviene revisar la tienda con regularidad y completar el pedido rápidamente al encontrar un artículo de interés.

Antes de publicar cualquier artículo, el equipo de Amazon evalúa daños estéticos, accesorios y embalaje. Los productos electrónicos, además, se encienden, se prueban y se restablecen los valores de fábrica. A partir de esa inspección, cada artículo recibe una de cuatro categorías:

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Como nuevo.

Apenas usado, sin signos visibles de uso o con signos mínimos, 100% de accesorios originales y solo precinto roto o daños menores en el embalaje.

Muy buen estado.

Uso ligero con posibles imperfecciones estéticas menores como arañazo leve, roce o mancha, no visibles a la distancia normal de uso; incluye todos los accesorios esenciales.

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Los electrónicos se encienden, prueban y restauran a valores de fábrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bueno.

Signos claros de uso regular con arañazos o roces visibles a simple vista; todas las funciones principales operan correctamente e incluye la mayoría de los accesorios esenciales.

Aceptable.

Daños estéticos notables como abolladuras, desconchones de pintura o desgaste generalizado; funciona correctamente e incluye la mayoría de los accesorios esenciales, aunque es probable que falten varios artículos no esenciales.

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Prime Video incorpora videojuegos en su plataforma

Amazon Luna llegó a la app de Prime Video para Fire TV, lo que permite a los suscriptores de Amazon Prime jugar títulos como Hogwarts Legacy y EA Sports FC 26 sin descargas, sin consola y sin costo adicional.

Al abrir la aplicación, los usuarios encuentran una nueva pestaña llamada “Juegos” desde la que pueden acceder al catálogo y comenzar a jugar en segundos directamente desde la nube.

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Amazon Luna se integró a Prime Video en Fire TV y permite a los suscriptores jugar títulos como Hogwarts Legacy y EA Sports FC 26. (Amazon Luna/YouTube)

El servicio está disponible por el momento en Estados Unidos y Reino Unido. El catálogo incluye juegos AAA de gran presupuesto junto a títulos de entretenimiento grupal: Hogwarts Legacy, EA Sports FC 26, Indiana Jones y el Gran Círculo, Fallout 4, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, Goat Simulator 3 y WRC Generations, entre otros.

El acceso no requiere hardware especializado. Los títulos admiten dos formas de control: un mando conectado al televisor o el teléfono celular. El único requisito es una suscripción activa a Amazon Prime.

La versión base de Luna ya estaba incluida en esa membresía, aunque la compañía reconoció que muchos usuarios desconocían ese beneficio.