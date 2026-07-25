Xbox rompe esquemas: publicidad en juegos en la nube que ya compraste

Xbox empieza a experimentar integrar anuncios en videojuegos que se encuentran en la nube. (Xbox)

Microsoft comenzó a probar un nuevo formato de publicidad en Xbox que podría cambiar la experiencia de quienes utilizan el juego en la nube. La compañía está evaluando la reproducción de anuncios antes de iniciar partidas de algunos títulos que los usuarios ya poseen, una iniciativa que, por ahora, está limitada a participantes del programa Xbox Insider.

La prueba forma parte de los experimentos de la empresa para ampliar el acceso al streaming de videojuegos sin incrementar el costo para los jugadores. Sin embargo, la propuesta ya genera debate entre la comunidad, que durante años ha rechazado la incorporación de anuncios en videojuegos de pago.

PUBLICIDAD

Xbox prueba anuncios antes de iniciar las partidas

Según explicó Microsoft a través de Xbox Wire, los usuarios seleccionados podrán transmitir determinados juegos de su biblioteca personal sin costo adicional, aunque antes de comenzar la sesión deberán visualizar anuncios publicitarios.

Xbox prueba el juego en la nube gratuito con anuncios para los videojuegos de la biblioteca. (Xbox)

La compañía indicó que las sesiones de juego tendrán una duración de hasta una hora y aclaró que la publicidad solo aparecerá antes del inicio de la partida, por lo que no interrumpirá el desarrollo del juego.

PUBLICIDAD

Esto significa que, al menos en esta fase de pruebas, los anuncios no aparecerán en medio de una misión, una partida competitiva o una escena importante, una práctica que anteriormente provocó fuertes críticas hacia otras empresas del sector.

La apuesta de Microsoft por el juego en la nube

Microsoft sostiene que la incorporación de anuncios puede convertirse en una alternativa para reducir las barreras de acceso al juego mediante streaming.

De acuerdo con la empresa, este modelo permitiría ofrecer más opciones para quienes desean jugar desde dispositivos compatibles sin necesidad de comprar una consola Xbox o contratar servicios adicionales.

PUBLICIDAD

Microsoft plantea que la integración de publicidad en videojuegos puede ayudar a reducir algunos costos. (Xbox)

La estrategia también busca fortalecer Xbox Cloud Gaming, una tecnología que permite ejecutar videojuegos en servidores remotos y transmitir la imagen al usuario a través de internet, evitando que el procesamiento se realice en el equipo del jugador.

Este sistema resulta especialmente atractivo en regiones donde adquirir una consola resulta más costoso o donde la disponibilidad de hardware es limitada.

Una idea que divide a la comunidad gamer

Aunque Microsoft intenta presentar la publicidad como un beneficio para ampliar el acceso al servicio, buena parte de los jugadores mantiene una postura crítica frente a cualquier forma de anuncios dentro de videojuegos.

PUBLICIDAD

La industria ya ha vivido casos similares que terminaron en controversia.

Uno de los más recordados ocurrió con NBA 2K21, cuando el título incorporó anuncios que no podían omitirse durante las pantallas de carga, pese a tratarse de un juego vendido a precio completo. La reacción negativa fue inmediata y muchos usuarios cuestionaron pagar por un producto que además mostraba publicidad.

PUBLICIDAD

La comunidad gamer en contra de la integración de publicidad en videojuegos de Xbox. REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

Algo parecido sucedió con EA Sports UFC 4. Electronic Arts añadió anuncios en las repeticiones del juego, pero la presión de la comunidad obligó a retirarlos pocos días después de su implementación.

Estos antecedentes explican por qué cualquier iniciativa relacionada con publicidad dentro de videojuegos suele generar preocupación entre los jugadores.

Microsoft asegura que los anuncios buscan generar valor

En su explicación oficial, Xbox sostiene que la publicidad no necesariamente debe perjudicar la experiencia del usuario.

La compañía afirma que, cuando está bien implementada, puede convertirse en un mecanismo para disminuir los costos de acceso y ampliar la cantidad de personas que pueden disfrutar de determinados títulos.

PUBLICIDAD

Microsoft asegura que la publicidad ayudará a disminuir algunos costos. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Según Microsoft, el objetivo es que los anuncios “generen valor” y permitan crear nuevas formas de jugar sin aumentar el precio del servicio.

Por ahora, la empresa no detalló cuántos anuncios aparecerán antes de cada sesión ni cuánto tiempo durarán, aspectos que podrían influir en la aceptación de esta propuesta si finalmente llega al público general.

PUBLICIDAD

La publicidad gana espacio en la industria de los videojuegos

Xbox no es la única compañía que estudia nuevas formas de monetización mediante publicidad.

Electronic Arts también ha reconocido públicamente su interés por integrar anuncios y colaboraciones comerciales en sus videojuegos, especialmente en franquicias deportivas como EA Sports FC.

PUBLICIDAD

No obstante, sus directivos han señalado que cualquier integración debe resultar coherente con el contexto del juego para evitar afectar la experiencia de los usuarios.

Xbox no es el primer desarrollador en incluir publicidad en los videojuegos. (Xbox)

En algunos casos, la publicidad ha tomado la forma de objetos cosméticos, ropa o accesorios inspirados en marcas reales, una fórmula que suele ser mejor recibida porque no interrumpe la jugabilidad.

Un nuevo modelo de negocio para el futuro del gaming

La prueba de Microsoft llega en un momento en el que las compañías buscan nuevas fuentes de ingresos frente al incremento de los costos de desarrollo y producción de videojuegos.

Durante los últimos años, la industria ha incorporado modelos como microtransacciones, pases de temporada, contenido descargable y ediciones especiales para aumentar la rentabilidad de los títulos.

XBOX Cloud Gaming

Ahora, la publicidad previa al juego podría convertirse en otra alternativa, especialmente dentro de los servicios basados en la nube.

Por el momento, el experimento permanece limitado a un grupo reducido de usuarios de Xbox Insider y no existe confirmación de que llegue de forma definitiva al resto de jugadores.