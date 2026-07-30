La colecta anual de Cáritas superó los $4.600 millones, un 53,9% más que el año pasado: así se distribuirán los fondos

Cáritas Argentina distribuye los fondos de la colecta en tres tercios entre parroquias, diócesis y Cáritas Nacional

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La colecta anual de Cáritas Argentina reunió $4.600 millones en todo el país. La acción solidaria involucró a más de 40 mil voluntarios y se distribuye en proyectos comunitarios, becas y asistencia en emergencias. El trabajo territorial de la organización revela preocupación por el desempleo, las adicciones y la salud mental en las comunidades más vulnerables.

Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve: “La colecta se reparte en tres tercios. Un tercio queda en las parroquias o capillas que iniciaron la colecta, otro tercio pasa a las diócesis, que son 67 circunscripciones eclesiales en todo el país, y otro tercio a Cáritas Nacional”.

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El presidente de Cáritas Argentina agradeció el apoyo de la sociedad y de los comunicadores, y destacó que están “muy agradecidos a la solidaridad del pueblo argentino, sobre todo a los más de 40 mil voluntarios que tiene Cáritas en todo el país”.

Organización y destino de los fondos recaudados

La distribución de los fondos recaudados responde a necesidades concretas en cada comunidad. Carrara detalló que las Cáritas parroquiales fortalecen comedores comunitarios, mientras que las Cáritas diocesanas impulsan proyectos productivos, como cooperativas textiles.

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Las parroquias y diócesis destinan los fondos de Cáritas a comedores comunitarios y proyectos productivos como cooperativas textiles

Cáritas Argentina, por su parte, financia becas estudiantiles y programas de autoconstrucción de viviendas, así como centros barriales de atención para personas en situación de calle y consumo.

El monitoreo de las necesidades surge de un proceso de escucha realizado en 1.320 comunidades, donde se identificaron las principales preocupaciones sociales. Carrara remarcó: “El primer tema es el miedo a perder el trabajo, no tengo trabajo, el trabajo no me alcanza para llegar a fin de mes. Es un tema que ha sido central”.

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Además, el diagnóstico incorporó nuevas problemáticas: “Otro tema que ha aparecido mucho fue el tema de las adicciones, con un acento especial en el tema de la ludopatía entre los adolescentes y jóvenes. Otro tema que preocupa a las comunidades ha sido el tema de la salud mental, también de los suicidios, cómo abordar esa problemática, cómo hablarla y cómo prevenirla”.

Emergencias y solidaridad internacional

La acción solidaria de Cáritas Argentina trasciende las fronteras nacionales. Carrara mencionó el envío de dinero a Cáritas Venezuela para colaborar tras el terremoto, resultado directo de la solidaridad de la gente. “Tal vez tengamos otro tanto o un poco más para enviar, para ayudar allí. Así la solidaridad del pueblo argentino es muy valiosa”, sostuvo.

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Cáritas Nacional financia con la colecta becas estudiantiles, autoconstrucción de viviendas y centros barriales para personas en situación de calle y consumo (Captura de video)

El liderazgo de Cáritas Nacional incluye respuestas ante catástrofes locales, como la inundación en Bahía Blanca y los incendios en la Patagonia. Carrara explicó que la organización fortalece equipos de emergencia y promueve el diálogo con otras instituciones para articular la asistencia ante eventos como el fenómeno climático Superniño. Según el religioso, los fondos recaudados apuntan a reforzar estos presupuestos y acciones en todo el país.

Diagnóstico social y desigualdad en el territorio

El sacerdote describió el contraste social en la región de La Plata. “Si uno se queda en el casco histórico de La Plata, vive una Argentina. Ahora, a 20 minutos, se encuentra con muchos barrios populares donde la gente vive mal. Hay gente que no tiene baño, hay gente que vive en casas de madera y nailon, con este tiempo tan frío”, afirmó.

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El arzobispo señaló que la pobreza y la desigualdad no son fenómenos nuevos. “No es de ahora, viene acumulada”, subrayó. Y resaltó que el trabajo aparece como eje central: “Hace a la dignidad de la persona, no solo porque puede traer el pan de cada día a su mesa, darle lo imprescindible a sus hijos, sino también que despliega sus talentos, sus potencialidades, le pone el hombro a la construcción de la patria”.

En su recorrido por la arquidiócesis —que abarca La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio— el presidente de Cáritas Argentina detectó problemáticas específicas en zonas rurales y semirurales. Los pequeños productores de frutas y verduras, denominados quinteros, enfrentan dificultades para cubrir sus necesidades básicas.

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El rol de la comunidad y la articulación institucional

El trabajo de Cáritas Argentina se apoya en la vida comunitaria y la articulación con el Estado y otras organizaciones sociales. Carrara destacó la importancia de fortalecer lo comunitario: “La comunidad llega a donde a veces el Estado no llega con una presencia inteligente y eficiente, y a veces tampoco el mercado invierte en ese lugar”.

Carrara resaltó que organizaciones como cooperativas de reciclado suman a personas con dificultades para acceder a empleos formales: “Veo que trabaja gente que ya tiene más de 50 años o que tiene alguna discapacidad y que no va a conseguir trabajo en otro lado, nadie le va a poder dar trabajo, pero esa cooperativa lo suma de alguna manera y busca el modo de que pueda dar su aporte y por consiguiente sentirse valioso con el trabajo que está haciendo”.

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La articulación entre Cáritas, el Estado y las organizaciones sociales permite que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan. El desafío, según el titular de Cáritas Argentina, es fortalecer la vida comunitaria y reconocer el valor de quienes, desde el anonimato, sostienen la solidaridad.

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