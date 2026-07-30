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Apresan en el aeropuerto a dominicano acusado de homicidio en Baní cuando intentaba huir a Colombia

La Policía Nacional y la inteligencia aeroportuaria interceptaron a Alejandro Gabriel García Lacerda en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, lo pusieron a disposición de la DICRIM y recibieron certificación de Migración.

Alejandro Gabriel García Lacerda, alias “Alex El Guardita”, era buscado por su presunta participación en el homicidio de Franney Reyes en Baní, provincia Peravia./ (Policía Nacional)
Alejandro Gabriel García Lacerda, alias “Alex El Guardita”, era buscado por su presunta participación en el homicidio de Franney Reyes en Baní, provincia Peravia./ (Policía Nacional)
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Las autoridades dominicanas capturaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo, a un hombre señalado como responsable intelectual de un homicidio ocurrido en Baní, provincia Peravia, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia. La detención se realizó tras activarse una alerta migratoria que permitía su captura inmediata.

El detenido fue identificado como Alejandro Gabriel García Lacerda, alias “Alex El Guardita”, de 30 años, residente en el sector Villa Carmen, en la localidad de Villa Majega, Baní.

García Lacerda era buscado por su presunta participación en el asesinato de Franney Reyes, hecho que también dejó dos personas heridas: Claudio Antonio Valdez Santana, conocido como “Antonio”, de 38 años, quien recibió heridas de bala en ambas piernas, y Eligio García Mejía, de 53 años, quien sufrió una herida de arma de fuego en la pierna izquierda.

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El arresto se produjo gracias a la intervención de agentes de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) Sur Central de la Policía Nacional, en coordinación con la Sección de Inteligencia del AILA.

Los agentes detectaron una alerta en el sistema migratorio DOM-02 y ejecutaron la orden de “detener y llamar a Interpol”. Posteriormente, García Lacerda fue entregado a los investigadores de la DICRIM, con la certificación correspondiente emitida por el Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración.

Las autoridades incautaron el arma de fuego presuntamente usada en el homicidio, que según el detenido estaba bajo custodia de su esposa./ (Policía Nacional)
Las autoridades incautaron el arma de fuego presuntamente usada en el homicidio, que según el detenido estaba bajo custodia de su esposa./ (Policía Nacional)

De acuerdo con la versión preliminar de los hechos, el homicidio se originó a partir de una discusión entre la víctima, Franney Reyes, y el ahora detenido. Tras el altercado, el padre de Reyes, identificado como Eligio García, habría realizado varios disparos contra el acusado, generando un enfrentamiento en el que finalmente Franney Reyes resultó herido de muerte.

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Durante el proceso de investigación, las autoridades también incautaron el arma de fuego presuntamente utilizada en el homicidio. Según la declaración voluntaria del detenido, el arma se encontraba bajo custodia de su esposa en el momento de la aprehensión.

En los últimos meses, la República Dominicana ha registrado una serie de arrestos vinculados a casos de homicidio, reflejando una intensificación de las operaciones policiales en todo el territorio nacional.

Uno de los casos más recientes involucra la detención de varios individuos en Santiago, acusados de participar en un tiroteo que dejó un saldo de dos muertos y varios heridos. La Policía Nacional ha incrementado los patrullajes y operativos de inteligencia en las principales ciudades del país, logrando la captura de sospechosos en casos emblemáticos de violencia letal.

La DICRIM Sur Central y la Sección de Inteligencia del AILA coordinaron el arresto y la entrega del detenido a los investigadores./ (Policía Nacional)
La DICRIM Sur Central y la Sección de Inteligencia del AILA coordinaron el arresto y la entrega del detenido a los investigadores./ (Policía Nacional)

En Santo Domingo, agentes de la DICRIM detuvieron a un hombre acusado de asesinar a un comerciante en el sector Capotillo, luego de una disputa por motivos económicos. El sospechoso fue localizado tras ser identificado mediante cámaras de seguridad y testigos presenciales. En otro hecho en San Pedro de Macorís, un joven fue arrestado por el homicidio de un menor de edad durante un asalto.

Las autoridades han destacado la importancia de la colaboración ciudadana y la rápida actuación de los cuerpos investigativos para esclarecer los crímenes y detener a los responsables. La Policía Nacional ha reiterado su compromiso de continuar desplegando operativos para reducir los índices de homicidios y llevar ante la justicia a quienes infringen la ley.

Los recientes arrestos reflejan la prioridad otorgada por las autoridades dominicanas a la lucha contra la criminalidad violenta, en medio de la preocupación social por el aumento de los hechos de sangre en distintas regiones del país. Los procedimientos se llevan a cabo bajo la supervisión del Ministerio Público, garantizando el debido proceso y la presentación de pruebas que permitan la judicialización de los casos.

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