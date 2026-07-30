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El Gobierno abrió un concurso para presidir el ente que regula el gas y la electricidad tras la renuncia de su titular

La Secretaría de Energía lanzó una convocatoria abierta de antecedentes para cubrir la vacancia en el directorio del ENRGE, dos meses después de la dimisión de Néstor Marcelo Lamboglia

(Captura)
El ENRGE reemplazó al Enargas y al ENRE tras la sanción de la Ley de Bases en 2025
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El Gobierno lanzó una convocatoria abierta para elegir al próximo presidente del ente regulador del gas y la electricidad. Así lo informó la Secretaría de Energía, que anunció la creación de un concurso abierto, dos meses después de la renuncia de Néstor Marcelo Lamboglia, quien dimitió a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a comienzos de junio.

El ejecutivo había renunciado poco menos de un mes después de haber sido designado. De hecho, Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más extenso entre los integrantes del directorio, y antes de asumir ese cargo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

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Su salida se dio en medio de una fuerte interna con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Fuentes cercanas al organismo señalaron en ese entonces a Infobae que la renuncia respondió a “motivos estrictamente personales” y que su paso por el ente fue valorado positivamente. Tras su partida, el vicepresidente Vicente Serra quedó a cargo del organismo.

Sin embargo, ahora, el Gobierno busca un nuevo titular. El proceso de selección prevé plazos escalonados: los postulantes tendrán diez días hábiles a partir de la publicación en el Boletín Oficial para presentar sus antecedentes. Luego, el Gobierno conformará un Comité de Selección —cuyos miembros actuarán ad honorem— que dispondrá de otros diez días hábiles para evaluar las postulaciones y elaborar un listado de candidatos preseleccionados.

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A ese plazo se sumarán cinco días hábiles adicionales para realizar entrevistas personales y elevar a la Secretaría de Energía una propuesta de ternas fundamentada. Con esa terna en mano, el Gobierno la remitirá al ministro de Economía para su tratamiento por el Poder Ejecutivo Nacional, conforme al Decreto N° 452/2025.

Boleta de luz - factura de electricidad - Enre - Tarifas
El ENRGE es el organismo encargado de regular las tarifas y el servicio eléctrico en todo el país

Los requisitos para postularse

Los candidatos deberán acreditar antecedentes técnicos y profesionales en la industria del gas y de la electricidad, en línea con los requisitos que el Gobierno Nacional exige para la integración del Directorio del organismo.

Según consta en el anexo que publicó la secretaría de energía para que los interesados se presenten el la búsqueda, quienes quieran participar del concurso deben ser argentinos —nativos, por opción o naturalizados—, acreditar aptitud psicofísica y no estar incursos en los impedimentos previstos en la Ley N° 25.164.

El comité evaluará cuatro dimensiones: los antecedentes técnicos y profesionales en la industria de la energía eléctrica y el gas, los antecedentes académicos vinculados al sector, la antigüedad y los cargos desempeñados, y las habilidades de gerenciamiento comprobables según los resultados obtenidos. Quedan excluidos quienes sean propietarios o tengan interés directo o indirecto en empresas del Mercado Eléctrico Mayorista, en empresas de la industria del gas natural o en sus controlantes y controladas.

La presentación debe realizarse en cuatro ejemplares idénticos en papel, todos en original y firmados en cada hoja, más una copia en soporte digital, en la sede de la Secretaría de Energía ubicada en Avenida Paseo Colón 171, piso 8°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes entre las 10 y las 17 horas.

El ENRGE fue creado en julio de 2025 en el marco de la Ley de Bases, con el objetivo de unificar las funciones de los anteriores reguladores del gas y la electricidad —Enargas y ENRE— bajo la órbita de la Secretaría de Energía. El organismo nació con un plazo máximo de 180 días para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades por los altos requisitos de calificación profesional exigidos para los cargos y por el congelamiento salarial en el sector público.

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