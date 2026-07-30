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Tragedia en San Juan: el difícil rescate de las víctimas, cómo las encontraron y la compleja zona donde cayó el helicóptero

El operativo se realiza desde la madrugada en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto, donde ocurrió el hecho. Participan más de 45 personas. Los rescatistas tienen que llevar los cuerpos a pie

Tragedia en San Juan: el rescate de las víctimas del helicóptero
El operativo de rescate en San Juan
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Más de 45 personas participan este jueves de un gran operativo para rescatar a las siete víctimas fatales que dejó el accidente del helicóptero en San Juan. No es una misión fácil: la zona donde cayó la aeronave es de difícil acceso, está rodeada de sierras y el personal que participa de las tareas solo puede llegar a pie. Esto quiere decir que deberán cargar los cuerpos uno por uno y llevarlos caminando por largos kilómetros hasta el lugar donde están las camionetas de la Morgue.

El despliegue comenzó a medianoche cuando una dotación de camionetas 4x4 de Gendarmería Nacional llegaron al ingreso del Parque Provincial Ischigualasto, donde sucedió el hecho, para prepararse para la expedición. Desde ahí, los vehículos se adentraron en la reserva unos largos metros hasta que el camino ya no se los permitió. Cerca de las 3 de la madrugada, los rescatistas descendieron y emprendieron el tramo final hasta el lugar del impacto. Fue una caminata de 15 kilómetros con camillas y material pesado que los demoró unas tres horas en llegar al punto donde ocurrió el accidente.

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El personal llegó a la zona entre las 6:30 y las 7 de la mañana, cuando comenzaron con los trabajos preliminares. Entre las primeras tareas que realizaron, preservaron la escena, hicieron fotografía, mediciones, relevamiento de los restos y de la posición de la aeronave.

Luego localizaron los cuerpos: según supo Infobae, la mayoría de ellos estaban adentro del helicóptero, que presenta grandes daños que dan cuenta del impacto fatal que sufrió. La aeronave está en un sector llano con vegetación, pero rodeado de sierras.

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Tragedia aérea en San Juan: cómo era el modelo del helicóptero que cayó y cómo es la zona del accidente
El lugar donde ocurrió la tragedia está rodeada de sierras

Para las 10:30 de la mañana, el secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, informó a este medio que más de la mitad de las víctimas ya estaban en las bolsas mortuorias donde las trasladarán, en camillas, por el largo camino de 15 kilómetros a pie hasta llegar a los vehículos. No obstante, no descartan solicitar ayuda a un helicóptero de emergencias ubicado en el departamento sanjuanino de Valle Fértil para extraer los cuerpos faltantes.

Fuentes del operativo señalaron que el rescate de los cuerpos podría estar concretado para después del mediodía. Luego todos serán trasladados a la morgue judicial de San Juan.

Helicóptero San Juan
El helicóptero que se accidentó en San Juan

En cuánto al helicóptero, que había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias para una capacitación de tres días en manejo del fuego, permanecerá en la zona del choque hasta que lo decidan las autoridades de la Junta de Seguridad en el Transporte, el organismo encargado de investigar el accidente y determinar qué lo causó. La investigación para determinar eventuales responsabilidades penales, por su parte, está a cargo del fiscal Federal Francisco Maldonado.

En el operativo de rescate de este jueves participa tanto personal de Gendarmería Nacional como de los grupos especiales de la Policía de San Juan y de Bomberos de la provincia.

Cómo era el helicóptero que se accidentó

La aeronave involucrada es un Bell 412EP con matrícula LV-KGR y número de serie de fabricación 36696. De acuerdo con su historial de registros, realizó su primer vuelo en 2010 y estuvo matriculada previamente en Canadá y Estados Unidos bajo la patente N536LW, que fue cancelada el 17 de noviembre de 2022 cuando el helicóptero fue exportado a la Argentina.

Helicóptero San Juan
La zona donde ocurrió el hecho

Desde entonces quedó registrado por la empresa Jasfly S.A. El modelo está equipado con dos turbinas Pratt & Whitney, preparado para operaciones de transporte, rescate, evacuaciones sanitarias y combate de incendios forestales, con capacidad para un piloto y hasta 14 pasajeros y una velocidad de crucero de 122 nudos.

Se trata de una aeronave que está hecha para atender urgencias de todo tipo, como rescates, emergencias médicas y, como en este caso, combatir focos ígneos.

De acuerdo con el sitio oficial del fabricante, tiene el equipamiento necesario para mejorar el flujo de aire alrededor del tubo de cola para ofrecer confiabilidad en el manejo, da estabilidad y elevación incluso a pesar de vientos cruzados a altas velocidades o “en condiciones de calor y altura”.

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