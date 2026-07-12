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Cable Ethernet o WiFi: cuál tecnología es más estable para ver películas de Netflix, Prime Video o más apps

La conexión física asegura velocidad constante y baja latencia; y la conexión inalámbrica ofrece compatibilidad con más dispositivos, pero es más inestable

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Televisor dividido: a la izquierda conexión Ethernet con líneas azules, a la derecha señal WiFi con ondas naranjas.
Los dos tipos de conexiones son útiles dependiendo de la ubicación del dispositivo y el módem. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contar con una conexión a internet estable es indispensable para disfrutar sin interrupciones de películas de servicios como Netflix, Prime Video u otras plataformas streaming. La calidad de la transmisión depende en gran parte de la tecnología utilizada para conectar el dispositivo al router: cable Ethernet o WiFi.

Esta elección determina si la reproducción de una película o serie será fluida o si, por el contrario, aparecerán pausas o caídas de señal.

Según High Speed Internet, no existe una única respuesta sobre cuál es la mejor opción, porque ambas tecnologías presentan ventajas y desventajas que pueden inclinar la balanza según las necesidades del usuario y las características del entorno.

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Qué diferencias hay entre la conexión por cable Ethernet y la conexión WiFi

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La conexión WiFi ofrece mayor libertad para desplazarse por todos los espacios de la casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La conexión WiFi destaca por su practicidad al permitir desplazarse por la casa sin depender de cables. Esta tecnología facilita ver series, películas o escuchar música desde cualquier habitación del hogar, siempre que el dispositivo se mantenga dentro del rango de la red.

No obstante, esta libertad puede verse afectada por momentos de inestabilidad, sobre todo cuando hay muchas paredes, redes vecinas o dispositivos conectados simultáneamente.

En cambio, el Ethernet requiere un cable físico entre el dispositivo y el router, lo que limita la movilidad pero ofrece una conexión más estable y con menor latencia. El principal inconveniente radica en el orden: el cableado puede ser incómodo y poco práctico en espacios donde la movilidad es importante.

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Cómo incide cada tecnología de conexión a internet en la estabilidad del streaming

Netflix - códigos - app - TV - tecnología - 5 de mayo
Las principales aplicaciones streaming como Netflix requieren una conexión estable a internet. (Imagen ilustrativa Infobae)

La estabilidad es un aspecto clave para quienes ven contenido en streaming. High Speed Internet explica que el cable Ethernet garantiza una navegación estable, baja latencia y menos riesgos de cortes de señal, condiciones ideales para la reproducción de videos en alta calidad o 4K.

El WiFi, aunque práctico, es más propenso a sufrir variaciones en la calidad de la señal. Factores como la distancia al router, la cantidad de dispositivos conectados o la interferencia de redes vecinas pueden afectar la velocidad y provocar pausas en la reproducción. Incluso en la banda de 5 GHz, la señal puede perderse por completo.

Cuándo conviene elegir Ethernet para ver películas y series en línea

El Ethernet se sugiere para quienes buscan la máxima estabilidad y velocidad constante, sobre todo si el dispositivo principal es un televisor inteligente, una consola de juegos o un centro multimedia fijo.

Televisor inteligente conectado por cable Ethernet a un router, sobre un mueble en una sala moderna.
El cable Ethernet es útil para conectar televisores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos afirman que esta opción resulta mejor para juegos en línea y transmisión de contenido multimedia, porque el flujo de datos es sólido de extremo a extremo.

Esta tecnología resulta conveniente cuando la prioridad es evitar cualquier tipo de interrupción o degradación de imagen, y el dispositivo no requiere movilidad. El único límite práctico suele ser el desorden del cableado y la necesidad de puertos físicos en los aparatos.

En qué casos es preferible el WiFi para ver películas en streaming

El WiFi se impone cuando la practicidad y la compatibilidad con múltiples dispositivos son la prioridad. Permite conectar teléfonos, computadoras, tabletas y aparatos inteligentes sin depender de cables.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La conexión WiFi permite conectar varios aparatos al tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, el WiFi permite que decenas de dispositivos accedan a internet al mismo tiempo, lo que representa una ventaja en hogares con varios usuarios y dispositivos. El router admite conexiones simultáneas sin necesidad de instalación adicional ni cables, manteniendo los espacios libres de desorden.

Qué otros factores impactan en la elección entre Ethernet y WiFi en casa

La decisión final depende de la cantidad de dispositivos conectados, la disposición física del hogar y la prioridad entre estabilidad, seguridad y practicidad. Para quienes priorizan una transmisión sin interrupciones, el Ethernet ofrece ventajas claras en términos de velocidad y fiabilidad.

En la mayoría de los hogares, el WiFi resulta la opción más cómoda por su flexibilidad y facilidad de uso, aunque a costa de cierta vulnerabilidad frente a interferencias y variaciones en la señal. La mejor opción dependerá de las necesidades y el espacio de cada usuario.

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