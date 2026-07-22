Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

Los códigos secretos de Netflix que pocos usuarios conocen permiten acceder a decenas de categorías ocultas que la plataforma no muestra en su navegación habitual: desde animes de terror hasta películas navideñas europeas, pasando por thrillers psicológicos y comedias de humor negro.
Para usarlos, basta con ingresar el número correspondiente en la barra de búsqueda.
Por ejemplo, quien quiera ver solo películas románticas independientes puede ingresar el código 9916; los fanáticos del cine de intriga psicológica tienen su propia sección con el 5505; y quienes buscan documentales sobre crímenes acceden directamente con el 9875.
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Animes y animación
- 11146 — Animes de acción
- 9302 — Anime de ciencia ficción
- 452 — Anime de comedia
- 10695 — Anime de drama
- 2653 — Anime de terror
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Cine clásico y de época
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- 46553 — Películas románticas clásicas
Cine dramático
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- 500 — Dramas sobre la farándula
- 6889 — Dramas románticos
- 5012 — Dramas sobre crímenes
- 3947 — Dramas sociales
Thrillers y cine de intriga
- 8933 — Intriga (general)
- 9147 — Cine de intriga y espías
- 10504 — Cine de intriga política
- 5505 — Cine de intriga psicológica
- 11140 — Cine de intriga sobrenatural
- 10499 — Cine de intriga y crímenes
- 9994 — Películas de misterio
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- 10306 — Thriller extranjero
- 972 — Thrillers sensuales
Terror
- 8711 — Terror (general)
- 75804 — Películas de terror con vampiros
- 75930 — Películas de terror con hombres lobo
- 75405 — Películas de terror de zombis
- 52147 — Terror adolescente
- 8654 — Películas de terror extranjeras
- 6998 — Historias satánicas
Documentales
- 6839 — Documentales (general)
- 3652 — Documentales biográficos
- 5349 — Documentales históricos
- 7018 — Documentales políticos
- 1159 — Documentales sobre viajes y aventuras
- 3675 — Documentales socioculturales
- 5161 — Documentales extranjeros
- 2760 — Documentales espirituales
Películas románticas
- 8883 — Cine romántico (general)
- 1255 — Dramas románticos
- 31273 — Películas románticas clásicas
- 7153 — Películas románticas extranjeras
- 35800 — Películas románticas sensuales
- 36103 — Romances excéntricos
- 502675 — Romances inolvidables
- 3329 — Películas LGBTQ+ románticas
Películas internacionales
- 58807 — Cine francés
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- 5685 — Películas coreanas
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- 3960 — Películas chinas
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- 5875 — Películas de Oriente Medio
- 5254 — Películas de Europa del Este
- 9196 — Películas del Sudeste asiático
- 1133133 — Películas turcas
- 5230 — Películas australianas
Series
- 83273 — Series (general)
- 10673 — Series de acción y aventura
- 67879 — Series coreanas
- 52117 — Series británicas
- 10105 — Series documentales
- 26146 — Series sobre crímenes
- 11714 — Series dramáticas
- 10375 — Series de comedia
- 83059 — Series de terror
Películas para familias y niños
- 78327 — Películas para ver en familia (general)
- 67673 — Disney
- 11177 — Dibujos animados
- 10659 — Educación para niños
- 6796 — Películas para niños de 0 a 2 años
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- 561 — Películas para niños de 8 a 10 años
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- 51056 — Películas para toda la familia
- 52843 — Música infantil
Navidad
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- 1394527 — Películas navideñas románticas
- 1394522 — Películas navideñas para toda la familia
- 1527063 — Películas navideñas europeas familiares
- 1476024 — Películas navideñas infantiles de los noventa
- 1475071 — Películas navideñas disparatadas para ver en familia
Categorías especiales
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- 11559 — Especiales de stand up
- 4922 — Sátiras
- 26 — Falsos documentales
- 869 — Películas de humor negro
- 839338 — Solo en Netflix
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