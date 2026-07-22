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Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

Con el código 6962, los usuarios pueden desbloquear la categoría de películas para niños entre 11 y 12 años como Las guerreras K-pop

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los códigos secretos de Netflix abren el acceso a categorías ocultas que la plataforma no muestra en su navegación habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los códigos secretos de Netflix que pocos usuarios conocen permiten acceder a decenas de categorías ocultas que la plataforma no muestra en su navegación habitual: desde animes de terror hasta películas navideñas europeas, pasando por thrillers psicológicos y comedias de humor negro.

Para usarlos, basta con ingresar el número correspondiente en la barra de búsqueda.

Por ejemplo, quien quiera ver solo películas románticas independientes puede ingresar el código 9916; los fanáticos del cine de intriga psicológica tienen su propia sección con el 5505; y quienes buscan documentales sobre crímenes acceden directamente con el 9875.

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Captura de pantalla de la app de Netflix mostrando la página de búsqueda con '7442' en la barra y una cuadrícula de pósteres de películas y series
Los códigos también clasifican el contenido por edades. (Netflix)

Animes y animación

  • 11146 — Animes de acción
  • 9302 — Anime de ciencia ficción
  • 452 — Anime de comedia
  • 10695 — Anime de drama
  • 2653 — Anime de terror
  • 5507 — Animes de fantasía

Cine clásico y de época

  • 48744 — Cine dramático clásico
  • 32392 — Film noir
  • 46576 — Musicales clásicos
  • 31694 — Películas mudas
  • 47465 — Wésterns clásicos
  • 47147 — Películas de acción y aventura clásicas
  • 52858 — Clásicas de guerra
  • 31273 — Películas para reír clásicas
  • 46553 — Películas románticas clásicas
Los códigos también clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)
Los códigos clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)

Cine dramático

  • 5763 — Cine dramático (general)
  • 4961 — Dramas basados en hechos reales
  • 3179 — Dramas basados en libros
  • 7243 — Dramas biográficos
  • 1255 — Dramas políticos
  • 6616 — Dramas militares
  • 500 — Dramas sobre la farándula
  • 6889 — Dramas románticos
  • 5012 — Dramas sobre crímenes
  • 3947 — Dramas sociales

Thrillers y cine de intriga

  • 8933 — Intriga (general)
  • 9147 — Cine de intriga y espías
  • 10504 — Cine de intriga política
  • 5505 — Cine de intriga psicológica
  • 11140 — Cine de intriga sobrenatural
  • 10499 — Cine de intriga y crímenes
  • 9994 — Películas de misterio
  • 31851 — Películas de gánsteres
  • 10306 — Thriller extranjero
  • 972 — Thrillers sensuales
Al ingresar este código en Netflix, se desbloquea películas muy populares como 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)
Al ingresar este código en Netflix, se desbloquea películas muy populares como 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

Terror

  • 8711 — Terror (general)
  • 75804 — Películas de terror con vampiros
  • 75930 — Películas de terror con hombres lobo
  • 75405 — Películas de terror de zombis
  • 52147 — Terror adolescente
  • 8654 — Películas de terror extranjeras
  • 6998 — Historias satánicas

Documentales

  • 6839 — Documentales (general)
  • 3652 — Documentales biográficos
  • 5349 — Documentales históricos
  • 7018 — Documentales políticos
  • 1159 — Documentales sobre viajes y aventuras
  • 3675 — Documentales socioculturales
  • 5161 — Documentales extranjeros
  • 2760 — Documentales espirituales
Basta con ingresar al buscador de la plataforma y agregar un código para que se visualice el contenido. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo
Basta con ingresar al buscador de la plataforma y agregar un código para que se visualice el contenido. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Películas románticas

  • 8883 — Cine romántico (general)
  • 1255 — Dramas románticos
  • 31273 — Películas románticas clásicas
  • 7153 — Películas románticas extranjeras
  • 35800 — Películas románticas sensuales
  • 36103 — Romances excéntricos
  • 502675 — Romances inolvidables
  • 3329 — Películas LGBTQ+ románticas

Películas internacionales

  • 58807 — Cine francés
  • 58741 — Películas españolas
  • 5685 — Películas coreanas
  • 10398 — Películas japonesas
  • 1613 — Películas latinoamericanas
  • 10463 — Películas indias
  • 3960 — Películas chinas
  • 10757 — Películas británicas
  • 9292 — Películas escandinavas
  • 5875 — Películas de Oriente Medio
  • 5254 — Películas de Europa del Este
  • 9196 — Películas del Sudeste asiático
  • 1133133 — Películas turcas
  • 5230 — Películas australianas
Los códigos ocultos desbloquean categorías muy específicas de contenido. (Netflix)
Los códigos ocultos desbloquean categorías muy específicas de contenido. (Netflix)

Series

  • 83273 — Series (general)
  • 10673 — Series de acción y aventura
  • 67879 — Series coreanas
  • 52117 — Series británicas
  • 10105 — Series documentales
  • 26146 — Series sobre crímenes
  • 11714 — Series dramáticas
  • 10375 — Series de comedia
  • 83059 — Series de terror

Películas para familias y niños

  • 78327 — Películas para ver en familia (general)
  • 67673 — Disney
  • 11177 — Dibujos animados
  • 10659 — Educación para niños
  • 6796 — Películas para niños de 0 a 2 años
  • 6218 — Películas para niños de 2 a 4 años
  • 5455 — Películas para niños de 5 a 7 años
  • 561 — Películas para niños de 8 a 10 años
  • 6962 — Películas para niños de 11 a 12 años
  • 51056 — Películas para toda la familia
  • 52843 — Música infantil
Este código habilita todo el contenido relacionado con true crime. (Netflix)
Este código habilita todo el contenido relacionado con true crime. (Netflix)

Navidad

  • 15270 — Navidad (general)
  • 1394527 — Películas navideñas románticas
  • 1394522 — Películas navideñas para toda la familia
  • 1527063 — Películas navideñas europeas familiares
  • 1476024 — Películas navideñas infantiles de los noventa
  • 1475071 — Películas navideñas disparatadas para ver en familia

Categorías especiales

  • 5977 — LGBTQ+ (general)
  • 7120 — Comedias LGBTQ+
  • 4720 — Documentales LGBTQ+
  • 500 — Dramas LGBTQ+
  • 11559 — Especiales de stand up
  • 4922 — Sátiras
  • 26 — Falsos documentales
  • 869 — Películas de humor negro
  • 839338 — Solo en Netflix

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