Todos los códigos de Netflix disponibles para desbloquear categorías ocultas de películas y series

Los códigos secretos de Netflix abren el acceso a categorías ocultas que la plataforma no muestra en su navegación habitual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los códigos secretos de Netflix que pocos usuarios conocen permiten acceder a decenas de categorías ocultas que la plataforma no muestra en su navegación habitual: desde animes de terror hasta películas navideñas europeas, pasando por thrillers psicológicos y comedias de humor negro.

Para usarlos, basta con ingresar el número correspondiente en la barra de búsqueda.

Por ejemplo, quien quiera ver solo películas románticas independientes puede ingresar el código 9916; los fanáticos del cine de intriga psicológica tienen su propia sección con el 5505; y quienes buscan documentales sobre crímenes acceden directamente con el 9875.

PUBLICIDAD

Los códigos también clasifican el contenido por edades. (Netflix)

Animes y animación

11146 — Animes de acción

9302 — Anime de ciencia ficción

452 — Anime de comedia

10695 — Anime de drama

2653 — Anime de terror

5507 — Animes de fantasía

Cine clásico y de época

48744 — Cine dramático clásico

32392 — Film noir

46576 — Musicales clásicos

31694 — Películas mudas

47465 — Wésterns clásicos

47147 — Películas de acción y aventura clásicas

52858 — Clásicas de guerra

31273 — Películas para reír clásicas

46553 — Películas románticas clásicas

Los códigos clasifican el contenido por país de origen. (Netflix)

Cine dramático

5763 — Cine dramático (general)

4961 — Dramas basados en hechos reales

3179 — Dramas basados en libros

7243 — Dramas biográficos

1255 — Dramas políticos

6616 — Dramas militares

500 — Dramas sobre la farándula

6889 — Dramas románticos

5012 — Dramas sobre crímenes

3947 — Dramas sociales

Thrillers y cine de intriga

8933 — Intriga (general)

9147 — Cine de intriga y espías

10504 — Cine de intriga política

5505 — Cine de intriga psicológica

11140 — Cine de intriga sobrenatural

10499 — Cine de intriga y crímenes

9994 — Películas de misterio

31851 — Películas de gánsteres

10306 — Thriller extranjero

972 — Thrillers sensuales

Al ingresar este código en Netflix, se desbloquea películas muy populares como 'Las guerreras K-pop'. (Netflix)

Terror

8711 — Terror (general)

75804 — Películas de terror con vampiros

75930 — Películas de terror con hombres lobo

75405 — Películas de terror de zombis

52147 — Terror adolescente

8654 — Películas de terror extranjeras

6998 — Historias satánicas

Documentales

6839 — Documentales (general)

3652 — Documentales biográficos

5349 — Documentales históricos

7018 — Documentales políticos

1159 — Documentales sobre viajes y aventuras

3675 — Documentales socioculturales

5161 — Documentales extranjeros

2760 — Documentales espirituales

Basta con ingresar al buscador de la plataforma y agregar un código para que se visualice el contenido. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Películas románticas

8883 — Cine romántico (general)

1255 — Dramas románticos

31273 — Películas románticas clásicas

7153 — Películas románticas extranjeras

35800 — Películas románticas sensuales

36103 — Romances excéntricos

502675 — Romances inolvidables

3329 — Películas LGBTQ+ románticas

Películas internacionales

58807 — Cine francés

58741 — Películas españolas

5685 — Películas coreanas

10398 — Películas japonesas

1613 — Películas latinoamericanas

10463 — Películas indias

3960 — Películas chinas

10757 — Películas británicas

9292 — Películas escandinavas

5875 — Películas de Oriente Medio

5254 — Películas de Europa del Este

9196 — Películas del Sudeste asiático

1133133 — Películas turcas

5230 — Películas australianas

Los códigos ocultos desbloquean categorías muy específicas de contenido. (Netflix)

Series

83273 — Series (general)

10673 — Series de acción y aventura

67879 — Series coreanas

52117 — Series británicas

10105 — Series documentales

26146 — Series sobre crímenes

11714 — Series dramáticas

10375 — Series de comedia

83059 — Series de terror

Películas para familias y niños

78327 — Películas para ver en familia (general)

67673 — Disney

11177 — Dibujos animados

10659 — Educación para niños

6796 — Películas para niños de 0 a 2 años

6218 — Películas para niños de 2 a 4 años

5455 — Películas para niños de 5 a 7 años

561 — Películas para niños de 8 a 10 años

6962 — Películas para niños de 11 a 12 años

51056 — Películas para toda la familia

52843 — Música infantil

Este código habilita todo el contenido relacionado con true crime. (Netflix)

Navidad

15270 — Navidad (general)

1394527 — Películas navideñas románticas

1394522 — Películas navideñas para toda la familia

1527063 — Películas navideñas europeas familiares

1476024 — Películas navideñas infantiles de los noventa

1475071 — Películas navideñas disparatadas para ver en familia

Categorías especiales

5977 — LGBTQ+ (general)

7120 — Comedias LGBTQ+

4720 — Documentales LGBTQ+

500 — Dramas LGBTQ+

11559 — Especiales de stand up

4922 — Sátiras

26 — Falsos documentales

869 — Películas de humor negro

839338 — Solo en Netflix