Una provincia lanzó un programa para darle trabajo a 10.000 personas sin empleo: cómo inscribirse

La convocatoria establece criterios de prioridad para determinados grupos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un contexto en el que el empleo formal continúa mostrando dificultades para absorber a quienes se encuentran fuera del mercado de trabajo, el Gobierno de Córdoba presentó un nuevo programa destinado a facilitar la inserción laboral de 10.000 personas desempleadas de la provincia.

La iniciativa se denomina Empleo +26 y tiene como objetivo generar oportunidades de trabajo de calidad, promoviendo para sus beneficiarios su incorporación al mercado laboral y favoreciendo tanto su desarrollo personal como el crecimiento económico de la provincia.

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El programa está dirigido a personas mayores de 26 años que residan en Córdoba y se encuentren desempleadas o no cuenten con un empleo registrado.

El programa está dirigido a personas mayores de 26 años que residan en Córdoba y se encuentren desempleadas o no cuenten con un empleo registrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la convocatoria establece criterios de prioridad para determinados grupos. En primer lugar, tendrán preferencia las personas mayores de 45 años, uno de los segmentos con mayores dificultades para reinsertarse en el mercado laboral.

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También se priorizará a quienes residan en los 12 departamentos alcanzados por el Plan de Igualdad Territorial (PIT) —Río Seco, Tulumba, Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, San Javier, Totoral, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca—, con el objetivo de impulsar el empleo en las regiones con mayores desafíos socioeconómicos.

El programa ofrece un total de 10.000 vacantes con dos opciones: 5.000 puestos formales en empresas privadas y 5.000 cupos para prácticas laborales pagas, que incluyen capacitación.

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Empleo formal: Las compañías que sumen personal recibirán del gobierno durante doce meses un aporte económico igual a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por cada nueva incorporación. El beneficio se incrementa hasta 1,5 salarios mínimos si la persona contratada supera los 45 años o reside en las zonas contempladas por el Plan de Igualdad Territorial. En este caso, la remuneración del trabajador será de acuerdo al convenio colectivo de trabajo del rubro en el que se desempeñará.

Prácticas laborales pagas: Esta opción está dirigida a otras 5.000 personas que accederán a prácticas de 20 horas semanales, durante seis meses, con capacitación en el lugar de trabajo. Recibirán una asignación equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil y podrán utilizar el Boleto Obrero Social.

Cabe mencionar que se reserva el 5% del cupo total destinado a la población con discapacidad y trasplantados y otro 5% a personas en situación de vulnerabilidad.

El programa establece una serie de incompatibilidades. No podrán postularse quienes no acrediten residencia en la provincia de Córdoba ni quienes tengan un empleo registrado en relación de dependencia. Tampoco podrán acceder quienes perciban jubilaciones, pensiones contributivas o retiros por invalidez laboral.

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A su vez, quedan excluidos los inscriptos en el Monotributo desde la categoría C en adelante y quienes ya sean beneficiarios de otros programas de empleo de alcance municipal, provincial o nacional.

Los beneficiarios de la modalidad práctica laboral llevarán a cabo la misma durante 6 meses teniendo una carga horaria de 20 horas semanales. REUTERS/Luisa González

La normativa también impide que accedan al beneficio el cónyuge o conviviente del empleador, así como sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, establece que una misma persona no podrá ser simultáneamente empleador y beneficiario del programa.

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Cómo anotarse

El período de inscripción para las capacitaciones permanecerá abierto hasta el 28 de agosto, mientras que la modalidad de empleo formal mantendrá su inscripción habilitada durante todo el año. Para postularse, los interesados deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web desarrolloyempleo.cba.gov.ar, buscar Empleo +26 y, en la opción Quiero inscribirme, seleccionar Soy postulante. Hacer clic en Completá el formulario e iniciar sesión en CiDi para acceder al Formulario Único de Postulantes (FUP). En el FUP, buscar Empleo +26, presionar Postulación y confirmar la solicitud. Confirmar o editar los datos personales y validar la información del grupo conviviente. Completar todos los campos requeridos: datos de contacto, educación, salud y test de habilidades. Cargar el CUIT de la empresa donde se realizará el entrenamiento laboral, finalizar la postulación y confirmar. Revisar los datos personales y de contacto, seleccionar los puestos de interés en el Perfil Laboral y guardar las preferencias. Presionar Aceptar para guardar definitivamente los datos del formulario.

Es importante mencionar que los candidatos deberán previamente buscar la empresa, comercio o empleadores monotributistas para realizar su entrenamiento laboral. La provincia, a través de las oficinas de empleo, articula el programa y facilita el contacto con las diferentes empresas.

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