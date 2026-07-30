A qué hora hablará Javier Milei por cadena nacional

Javier Milei por cadena nacional

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El presidente Javier Milei hablará este jueves a las 20 por cadena nacional para presentar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una de las iniciativas económicas más importantes que impulsa el Gobierno. Durante el mensaje, el mandatario explicará los principales lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso con el objetivo de modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y redefinir su rol dentro del esquema institucional.

La decisión de utilizar la cadena nacional busca darle centralidad política a una reforma que la Casa Rosada considera uno de los pilares de su programa económico. Según anticipó el Gobierno, la iniciativa apunta a fortalecer la independencia del Banco Central, establecer límites permanentes al financiamiento del Tesoro y fijar como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda.

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En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostuvo que “la estabilidad monetaria constituye un requisito indispensable para el crecimiento económico sostenido y la protección del poder adquisitivo de los ciudadanos”. También señaló que “la experiencia argentina demuestra que la utilización del Banco Central para financiar déficits fiscales generó inflación, pérdida del valor de la moneda y reiteradas crisis económicas”.

La carta orgánica del BCRA establece que el mandato del presidente y los miembros del directorio es por seis años y debe ser aprobado por el Senado. (Foto crédito: Reuters)

El texto propone modificar la normativa vigente para impedir que el Banco Central pueda asistir de manera directa o indirecta al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. De esa manera, el Gobierno busca incorporar restricciones de carácter permanente sobre una de las herramientas que, según su diagnóstico, contribuyó a los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas.

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Otro de los cambios previstos redefine los objetivos de la autoridad monetaria. La iniciativa establece que la preservación del valor de la moneda será la función prioritaria del organismo, por encima de otros fines contemplados en la legislación actual. De acuerdo con la explicación oficial, esa modificación busca consolidar un marco institucional orientado a garantizar la estabilidad monetaria.

El proyecto también incorpora cambios vinculados con el gobierno del Banco Central. Entre ellos figuran nuevas condiciones para la designación y permanencia de sus autoridades, además de criterios específicos para una eventual remoción. La intención del Ejecutivo es reforzar la autonomía de la entidad respecto del Poder Ejecutivo y establecer mecanismos que limiten la posibilidad de modificar su conducción por razones ajenas a las previstas en la ley.

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La presentación de Milei se producirá luego de varios días en los que distintos funcionarios adelantaron el contenido de la iniciativa. Desde el Gobierno remarcaron que la reforma forma parte de un conjunto de cambios destinados a consolidar el programa económico y otorgar previsibilidad al funcionamiento de la política monetaria.

En ese marco, el Presidente explicará por qué el Ejecutivo considera necesaria una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y cuáles son los principales cambios que propone incorporar. El mensaje también servirá para exponer los argumentos oficiales antes del inicio del debate parlamentario.

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Una vez presentado formalmente, el proyecto comenzará su recorrido legislativo en el Congreso, donde deberá ser analizado por las comisiones correspondientes antes de su tratamiento en los recintos de la Cámara de Diputados y del Senado.

Entre los aspectos que incluye la iniciativa aparecen las limitaciones al financiamiento del sector público, la redefinición del mandato de la autoridad monetaria y las modificaciones relacionadas con el funcionamiento interno del organismo. El Gobierno sostiene que esos cambios permitirán consolidar un esquema institucional que preserve la independencia del Banco Central y reduzca la posibilidad de utilizar la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.

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