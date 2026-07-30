Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 30 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público cedió es negociado a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.518,59 para la venta y $1.467,28 para la compra.
El presidente Javier Milei se dirigirá al país este jueves a las 20, en su segunda aparición por cadena nacional en lo que va del año. En esta ocasión, el mensaje estará centrado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, bajo la mirada presidencial, busca poner fin a “91 años de estafa”.
Fue un miércoles negro para los inversores del mundo. A pesar de que el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios, tres de los doce miembros votaron por una suba de un cuarto de punto.
El monto operado en el segmento de contado cedió a USD 417,4 millones este miércoles, uno de los más bajos en lo que va de julio, a la vez que el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a 1.496 pesos.
El BCRA compró USD 36 millones en el mercado
En cuanto a la intervención del BCRA, el miércoles la entidad nuevamente pudo comprar USD 36 millones, el 8,6% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 269 millones, a USD 49.200 millones, el monto más alto desde el 7 de julio, con la contribución del rebote de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.116,30 la onza.
El dólar blue, a 1.570 pesos
El dólar blue sigue invariable en los $1.570 para la venta, luego de haber tocado el miércoles por la mañana los $1.575, un máximo intradiario. El dólar informal acumula un incremento de 55 pesos o 3,6% en lo que va de julio.