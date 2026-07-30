Economía
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Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 30 de julio

El billete al público es ofrecido a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El dólar blue se paga a $1.570. El BCRA compró ayer USD 36 millones

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13:18 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público cedió es negociado a $1.515 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.518,59 para la venta y $1.467,28 para la compra.

13:17 hsHoy

Milei presenta hoy la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en cadena nacional: los puntos clave del proyecto

A las 20 horas, el presidente explicará los detalles de la iniciativa que luego enviará al Congreso. Cuáles son los cambios que ya adelantó

El presidente, Javier Milei, hablará esta noche para explicar la reforma de la carta orgánica del BCRA. (Foto crédito: Reuters)
El presidente, Javier Milei, hablará esta noche para explicar la reforma de la carta orgánica del BCRA. (Foto crédito: Reuters)

El presidente Javier Milei se dirigirá al país este jueves a las 20, en su segunda aparición por cadena nacional en lo que va del año. En esta ocasión, el mensaje estará centrado en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que, bajo la mirada presidencial, busca poner fin a “91 años de estafa”.

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13:17 hsHoy

El Gobierno aprobó otro test financiero y sumó más dólares a sus arcas: cómo le fue al nuevo bono estrella del mercado

El Tesoro logró un rollover de 144% de los vencimientos de deuda en pesos y consiguió otros USD 309 millones a través del AO29. Además, estrenó otro título que fue muy demandado por los inversores

El Gobierno logró renovar todos los vencimientos de deuda en pesos que vencían el martes. (REUTERS/Irina Dambrauskas)
El Gobierno logró renovar todos los vencimientos de deuda en pesos que vencían el martes. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Fue un miércoles negro para los inversores del mundo. A pesar de que el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) mantuvo las tasas de interés sin cambios, tres de los doce miembros votaron por una suba de un cuarto de punto.

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13:17 hsHoy

El dólar cerró con una leve baja y se alejó del récord que había marcado esta semana

El tipo de cambio mayorista cedió a $1.496, mientras que al público restó cinco pesos, a $1.515 para la venta en el Banco Nación

En lo que va de julio el dólar sube 14 pesos o 0,9%.
En lo que va de julio el dólar sube 14 pesos o 0,9%.

El monto operado en el segmento de contado cedió a USD 417,4 millones este miércoles, uno de los más bajos en lo que va de julio, a la vez que el dólar mayorista descontó dos pesos o 0,1%, a 1.496 pesos.

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13:17 hsHoy

El BCRA compró USD 36 millones en el mercado

En cuanto a la intervención del BCRA, el miércoles la entidad nuevamente pudo comprar USD 36 millones, el 8,6% de la oferta, mientras que las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 269 millones, a USD 49.200 millones, el monto más alto desde el 7 de julio, con la contribución del rebote de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.116,30 la onza.

13:17 hsHoy

El dólar blue, a 1.570 pesos

El dólar blue sigue invariable en los $1.570 para la venta, luego de haber tocado el miércoles por la mañana los $1.575, un máximo intradiario. El dólar informal acumula un incremento de 55 pesos o 3,6% en lo que va de julio.

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