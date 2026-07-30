Rusia incluyó a Pavel Durov, fundador de Telegram, en la lista de terroristas y extremistas

ARCHIVO – El cofundador de Telegram, Pavel Durov, en un evento, el 1 de agosto de 2017 en Yakarta, Indonesia. (AP Foto/Tatan Syuflana, Archivo)

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Las autoridades rusas incluyeron este jueves a Pável Dúrov, el fundador del servicio de mensajería Telegram, en el registro de extremistas y terroristas tras ser declarado la víspera en busca y captura.

Dúrov, de 41 años y nacido en San Petersburgo, apareció hoy en la lista que gestiona Rosfinmonitoring, el supervisor financiero ruso. La inclusión supone para el afectado la congelación automática de sus activos en territorio ruso, además de impedirle presentarse a elecciones, entre otras restricciones.

Posible cadena perpetua por “cooperación con el terrorismo”

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) declaró el miércoles en busca y captura a Dúrov, que reside en el extranjero, por “cooperación con el terrorismo”.

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“No eliminó numerosos canales, chats y bots de la aplicación utilizados activamente por las agencias de inteligencia ucranianas, organizaciones extremistas y terroristas para organizar y coordinar sabotajes y atentados terroristas, asesinatos en masa y fraude cibernético en Rusia”, denunció el organismo de seguridad.

El FSB acusó además a los servicios de inteligencia ucranianos de usar un popular chatbot de citas dentro de Telegram, conocido como Daivinchik o Leo-Dating, con 13,6 millones de usuarios mensuales, para atraer y reclutar rusos con fines de sabotaje y terrorismo, y aseguró que 46 usuarios de esa aplicación, de entre 12 y 22 años, fueron detenidos en distintos puntos del país durante el último año por agredir a agentes de la ley, incendios intencionales y otros delitos. De ser condenado, Dúrov podría enfrentar hasta cadena perpetua.

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El antecedente en Francia

El logo de la aplicación de mensajería Telegram se ve en un sitio web en Singapur (archivo, 19 de noviembre de 2015, REUTERS/Thomas White)

Las acusaciones tuvieron lugar justo después de que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, criticara a Telegram por el escaso interés mostrado en su diálogo con las autoridades rusas. Los juristas consultados por los medios oficiales creen que Moscú podría solicitar la extradición del empresario, quien ya fue detenido en Francia en agosto de 2024 durante cuatro días, acusado de que su plataforma era utilizada para actividades ilícitas como el narcotráfico y la distribución de material de abuso sexual infantil, y liberado bajo una fianza de 5 millones de euros.

En su momento, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de “selectiva” la actuación francesa, al argumentar que numerosos países, incluida Rusia, habían expresado preocupaciones similares sobre el uso de Telegram, y que “todas las plataformas de este tipo son culpables de ello”.

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Dúrov llamó a la resistencia digital cuando las autoridades rusas comenzaron a bloquear hace unos meses las redes sociales por no eliminar contenidos prohibidos —también WhatsApp— y ralentizar internet en todo el país con la excusa de las amenazas de drones ucranianos. Respondió a las acusaciones del FSB publicando una imagen de sí mismo haciendo un gesto obsceno con el dedo medio en la cuenta oficial de Telegram en X.

Control de internet de cara a las elecciones

El presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov. El Kremlin endurece su control sobre internet de cara a las elecciones parlamentarias de septiembre. (30 de julio de 2026, Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

El endurecimiento de las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad para el control sobre internet es uno de los motivos del desplome en los sondeos de la popularidad del presidente ruso, en momentos en que el Kremlin se prepara para las elecciones parlamentarias de septiembre, en medio de un creciente cansancio social por la guerra en Ucrania, que ya lleva cuatro años, y sus consecuencias económicas.

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Telegram, plataforma fundada en 2013 por Dúrov y su hermano Nikolái, cuenta con más de mil millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo y ha sido bloqueada en países como Irán y multada por gobiernos occidentales.

Nacido en Leningrado —hoy San Petersburgo— y con ciudadanía también en Francia, los Emiratos Árabes Unidos y San Cristóbal y Nieves, Dúrov fundó en 2006, junto a su hermano, VKontakte, la mayor red social de Rusia, de la que terminó siendo desplazado tras las protestas antigubernamentales de 2011 y 2012. Según Forbes, su patrimonio asciende a 6.600 millones de dólares.

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