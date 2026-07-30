Drones y trata de personas: lo que el FBI aprendió del Mundial, una “gran preocupación” para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos cerró con la confiscación de más de 700 drones y la detención de más de 900 sospechosos de trata de personas. (Vincent Carchietta-Imagn Images/File Photo)

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El Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos finalizó con uno de los mayores operativos de seguridad en la historia de eventos deportivos en ese país, con la confiscación de más de 700 drones y la detención de más de 900 sospechosos de trata de personas, según confirmaron autoridades federales. El despliegue, coordinado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración Federal de Aviación (FAA), afectó a jugadores, personal técnico, voluntarios y millones de visitantes en las 16 ciudades sede, y sentó bases para los próximos retos de seguridad en eventos internacionales previstos en territorio estadounidense.

De acuerdo con información publicada por NBC Los Angeles, el FBI realizó más de 300.000 investigaciones de antecedentes sobre personal acreditado para el torneo, en una operación que incluyó la participación de más de 5.000 empleados federales y estatales. Las autoridades destacaron que la política de “tolerancia cero” para drones y las acciones contra la trata de personas formaron parte de un modelo de seguridad que se utilizará en el Super Bowl 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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La magnitud del evento y el contexto global de amenazas transnacionales llevaron a las agencias estadounidenses a fortalecer la vigilancia y la cooperación interinstitucional e internacional. La experiencia previa del Mundial de 1994 en EE.UU. y el desarrollo de nuevas tecnologías de vigilancia fueron factores determinantes en la estrategia de seguridad aplicada durante el torneo de 2026.

¿Cuántos drones fueron confiscados durante el Mundial 2026 y qué implica para la seguridad aérea?

Durante la Copa Mundial, las autoridades federales incautaron más de 700 drones no autorizados en las inmediaciones de estadios y zonas de fanáticos, de acuerdo con datos oficiales de la FAA y el FBI. Las restricciones temporales de vuelo se aplicaron sobre áreas designadas como “no-fly zones” para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar incidentes con aeronaves no tripuladas.

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La política de tolerancia cero se tradujo en la confiscación inmediata de drones detectados en zonas restringidas y la imposición de multas de hasta 100.000 dólares a los operadores infractores. “Si usted está ahí fuera y vuela un dron donde no debe, vamos a confiscarlo y lo vamos a encontrar. La multa puede llegar a los 100.000 dólares”, declaró Patrick Grandy, asistente director de la oficina de Los Ángeles del FBI, en declaraciones recogidas por NBC Los Angeles.

Esta política se mantendrá en futuros eventos de gran escala, según confirmaron las autoridades. El uso de drones representa una preocupación permanente para el FBI, que identifica estos dispositivos como posibles herramientas para ataques individuales o incidentes de seguridad, una inquietud que se extiende a eventos como el Super Bowl y los Juegos Olímpicos.

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El FBI realizó más de 300.000 investigaciones de antecedentes sobre personal acreditado para el Mundial 2026 en las 16 ciudades sede. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué acciones tomó el FBI en los controles de antecedentes para el Mundial?

El FBI realizó más de 300.000 investigaciones de antecedentes a jugadores, entrenadores, personal operativo y voluntarios acreditados en el Mundial de la FIFA 2026. De acuerdo con NBC Los Angeles, este proceso fue ejecutado por más de 5.000 empleados federales, quienes trabajaron en las 16 ciudades sede de la competencia.

El objetivo de estos controles fue prevenir la entrada de personas con antecedentes penales o posibles vínculos con redes criminales. El centro de inteligencia del FBI gestionó la coordinación de 400 agencias de seguridad de diferentes países, junto con cientos de policías estatales y locales.

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Durante los 39 días del torneo, el centro de inteligencia proporcionó un promedio de 26 alertas diarias, que fueron investigadas por equipos especializados, según precisó Patrick Grandy del FBI. La experiencia adquirida en el Mundial de 2026 servirá como modelo para la preparación y ejecución de operativos de seguridad en los próximos grandes eventos internacionales en Estados Unidos.

¿Cuántas personas fueron detenidas por trata durante la Copa Mundial?

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y reportes de medios como Fox News y CiberCuba, más de 900 sospechosos de trata de personas fueron arrestados durante el Mundial, mientras que 180 víctimas, incluidos 30 menores, fueron rescatadas. El operativo, denominado “Operación Tarjeta Roja”, se ejecutó en las 11 ciudades sede y fue coordinado por la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en colaboración con el FBI y autoridades locales.

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“Mientras los estadounidenses y visitantes internacionales disfrutaban de la Copa del Mundo, los agentes del ICE trabajaron para desmantelar redes de trata de personas en todo el país”, afirmó la subsecretaria Lauren Bis en un comunicado difundido por Fox News. Entre las víctimas rescatadas, 150 eran adultos y 30 menores. En uno de los operativos realizados en San Francisco, se logró rescatar a dos menores, uno de los cuales había sido reportado como desaparecido meses antes.

La FAA aplicó zonas de exclusión aérea en estadios y áreas de fanáticos para impedir vuelos de drones no autorizados durante la Copa Mundial. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Cómo se coordinó la inteligencia durante el megaevento deportivo?

El centro de inteligencia, coordinado por el FBI, funcionó como punto de convergencia para más de 400 agencias de seguridad nacionales e internacionales. Según informó NBC Los Angeles, el intercambio de información entre organismos permitió identificar y neutralizar amenazas potenciales antes de que se materializaran incidentes graves.

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El FBI explicó que el centro de inteligencia facilitó la colaboración entre agencias federales, estatales y locales, además de representantes de los países participantes. Esta estructura permitió gestionar un flujo constante de información y distribuir tareas de investigación y respuesta. La experiencia de coordinación interinstitucional será replicada en futuros eventos deportivos de gran escala que se celebrarán en el país.

¿Qué impacto tendrá este operativo en la seguridad de próximos grandes eventos en Estados Unidos?

Las estrategias y tácticas implementadas durante el Mundial 2026 han sido presentadas por el FBI y el DHS como un modelo para los próximos eventos internacionales que se celebrarán en Estados Unidos, como el Super Bowl 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Según declaraciones recogidas por NBC Los Angeles, se reforzará la cooperación entre agencias federales, estatales, locales e internacionales, y se mantendrán las políticas de restricción de vuelos de drones y los controles de antecedentes.

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“Estamos preparados para mostrar esta ciudad y la región metropolitana de Los Ángeles, en colaboración con nuestros aliados estatales, federales e internacionales”, dijo Patrick Grandy del FBI en declaraciones recogidas por NBC Los Angeles. El funcionario señaló que la experiencia obtenida en el Mundial ha fortalecido la capacidad de respuesta ante amenazas y la coordinación entre organismos de seguridad.

El operativo de seguridad del Mundial 2026 servirá como modelo para el Super Bowl 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en Estados Unidos. (REUTERS/Lee Smith)

¿Qué otras medidas destacó el DHS durante el Mundial?

Además de la confiscación de drones y los operativos contra la trata de personas, el Departamento de Seguridad Nacional informó sobre otras acciones relevantes durante el torneo. Según CiberCuba, las agencias estadounidenses inspeccionaron más de 19.000 vehículos en los accesos a estadios y zonas de fanáticos, y confiscaron más de 473.000 artículos falsificados relacionados con la Copa Mundial, con un valor estimado superior a 33 millones de dólares.

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La presencia de agentes del ICE y el HSI en las sedes del torneo tuvo como objetivo la prevención de delitos graves, aunque las autoridades aclararon que no se realizaron redadas migratorias masivas durante el evento. El enfoque estuvo centrado en la protección de los asistentes y la integridad de los participantes.

¿Cómo afecta esto a los asistentes y organizadores de eventos en el futuro?

Las medidas implementadas durante el Mundial 2026 establecen un nuevo estándar de coordinación, vigilancia y respuesta ante amenazas en eventos de alta concurrencia en Estados Unidos. La confiscación de drones, el control de antecedentes y la lucha contra la trata de personas marcan el inicio de una etapa caracterizada por la cooperación internacional, la integración tecnológica y la prevención proactiva de incidentes.

A partir de este operativo, los asistentes y organizadores de futuros eventos en Estados Unidos pueden esperar controles más estrictos en accesos, restricciones aéreas reforzadas y una mayor presencia de fuerzas federales en coordinación con agencias internacionales. Las autoridades federales han indicado que este enfoque permitirá responder de forma más efectiva ante posibles amenazas y proteger la integridad de millones de personas que participarán en los próximos grandes certámenes deportivos y culturales del país.