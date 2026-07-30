La verdad en Instagram: qué pasa si das ‘me gusta’ y lo borras, la huella le queda a tu amigo

Adam Mosseri, CEO de Instagram, explica cómo es el funcionamiento de los 'likes' accidentales en la red social.

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Estás un día viendo el perfil de un amigo o amiga del pasado y sin querer das ‘me gusta’ a una foto suya de hace años, de inmediato intentas eliminar la interacción, pero quedas con la duda de qué fue lo que realmente pasó y si la otra persona se enterará. El CEO de Instagram tiene la respuesta.

A través de un video Adam Mosseri explicó las diferentes opciones de lo que ocurre en este caso, ya que no hay un único escenario posible y todo dependerá de distintos factores, por lo que puedes ser o no descubierto.

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Qué sucede al dar un “me gusta” accidental en Instagram

Cuando un usuario pulsa “me gusta” en una foto o video de Instagram, la plataforma activa de inmediato el envío de una notificación al propietario de esa publicación. Sin embargo, según explica Mosseri, existen dos tipos de notificaciones: la que aparece dentro de la aplicación y la que llega como alerta al teléfono móvil, conocida como notificación “push”.

En caso de borrar rápidamente el “me gusta”, Instagram puede eliminar la alerta que figura dentro de la app. Si la persona todavía no revisó su sección de Actividad, es probable que nunca llegue a enterarse del “me gusta” accidental, ya que esa notificación desaparece casi al instante.

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La notificación interna de Instagram puede desaparecer si el usuario elimina rápido el “me gusta” accidental. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La situación cambia respecto a las notificaciones que se muestran en la pantalla de bloqueo del teléfono. Aquí, la plataforma no tiene el mismo control.

Según Mosseri, aunque Instagram puede borrar la notificación interna, no siempre es posible eliminar la alerta push que ya se envió al dispositivo del destinatario.

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De este modo, si la otra persona tiene activadas las notificaciones y está mirando su teléfono en ese preciso instante, podría ver brevemente el nombre del usuario que dio el “me gusta”, aunque al tocar la alerta después ya no ocurra nada porque el “me gusta” fue eliminado.

Qué pueden ver los destinatarios de un “me gusta” borrado

En la práctica, todo depende de la configuración de las notificaciones y del momento en que el destinatario mire su dispositivo. Si no mira la pantalla de bloqueo a tiempo, es probable que ni siquiera vea el aviso. Pero si recibe la alerta push y la lee rápidamente, el nombre del usuario quedará expuesto, aunque el rastro se borre en la aplicación.

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El destinatario puede ver el nombre del usuario en la pantalla de bloqueo si tiene activadas las notificaciones y mira el celular a tiempo. (AP foto/Michael Dwyer)

Esto significa que el “me gusta” accidental puede quedar oculto o dejar un aviso efímero, dependiendo de la rapidez y la configuración de notificaciones del destinatario.

Si la persona tiene las notificaciones desactivadas o no revisa la pantalla de bloqueo, es posible que nunca se entere. Pero, en otros casos, el error puede ser visible durante unos segundos.

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Mosseri dejó claro que, por motivos técnicos, Instagram no puede eliminar las notificaciones que ya fueron enviadas al sistema operativo del teléfono. Si bien la plataforma intenta minimizar el riesgo borrando la alerta interna, el control sobre las notificaciones push no está en sus manos. “Si pudiéramos borrar esa notificación del teléfono, lo haríamos, pero no podemos”, afirmó el CEO.

Qué hacer ante un “me gusta” accidental en Instagram

Ante este escenario, Mosseri recomienda actuar con cautela al navegar por los perfiles de otras personas, especialmente si se trata de publicaciones antiguas. “Asegúrate de no darle ‘me gusta’ a nada por error”, aconseja, ya que el riesgo de que el destinatario reciba una notificación, aunque fugaz, es real y no siempre puede evitarse.

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Mosseri afirmó que Instagram no puede eliminar las notificaciones push que ya fueron enviadas al sistema operativo del teléfono.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El fenómeno de los “me gusta” accidentales es tan común que se ha convertido en una preocupación universal entre los usuarios de Instagram. El propio Mosseri reconoce que todos han pasado por esa situación y que, aun quitando el “me gusta” de inmediato, no siempre se logra borrar todo rastro del desliz.

Así que lo mejor es borrar el ‘like’ de inmediato y esperar a que la otra persona no vea la notificación en el celular o no tenga activada esta opción.

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