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Amazon anuncia cursos gratis de tecnología en Colombia: computación en la nube sin experiencia

El curso virtual busca explicar conceptos base de servicios en la nube, seguridad y almacenamiento, con rutas como Fundamentos de Nube y AWS Cloud Practitioner Essentials

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AWS y la Alcaldía de Bogotá lanzan un curso gratuito de computación en la nube sin requisitos previos
AWS y la Alcaldía de Bogotá lanzan un curso gratuito de computación en la nube sin requisitos previos

La computación en la nube está detrás de casi todo lo que se usa a diario: plataformas de video, banca digital, aplicaciones de transporte, herramientas de trabajo remoto y sistemas de almacenamiento. Sin embargo, para la mayoría sigue siendo una “caja negra” que funciona sin que nadie sepa qué ocurre por dentro. En Bogotá, una iniciativa busca cambiar eso con formación gratuita y accesible.

De qué se trata el curso gratuito

La oferta se llama Curso de Computación en la Nube y hace parte de AWS Entrena a Bogotá, una alianza entre Amazon Web Services (AWS) y la Alcaldía Mayor de Bogotá. La iniciativa está pensada para público general y se enmarca en programas que buscan acercar formación internacional a la ciudadanía y fortalecer competencias alineadas con el mercado laboral.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El programa entrega acceso gratuito a contenidos de AWS en plataforma virtual, con posibilidad de avanzar desde casa o móvil, ideal para estudiantes, profesionales de áreas no técnicas y personas que quieren empezar en tecnología con vocabulario aplicable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria está disponible de marzo a diciembre de 2026, con fecha de cierre jueves 31 de diciembre de 2026 a las 12:00. El formato es virtual, lo que permite acceder desde casa, desde un computador público o desde un celular, siempre que exista conexión a internet.

El curso tiene una duración estimada de 20 horas y está diseñado como puerta de entrada. El objetivo no es volver a alguien arquitecto de soluciones en dos semanas, sino construir una base sólida: qué es la nube, cómo se consumen servicios digitales y por qué este modelo se volvió central en la transformación digital.

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A través de la plataforma, los participantes exploran rutas de aprendizaje como:

  • Fundamentos de Nube
  • AWS Cloud Practitioner Essentials

En términos prácticos, el contenido busca que el estudiante entienda el lenguaje de la nube y sepa identificar servicios, usos y escenarios comunes en empresas y organizaciones. Es una forma de pasar de “uso apps” a “comprendo la infraestructura que las hace posibles”.

Quienes pueden inscribirse al Curso de Computación en la Nube

Uno de los puntos más atractivos de esta oferta es su enfoque inclusivo. No se requieren conocimientos previos ni requisitos específicos. Esto la hace útil para tres perfiles típicos:

Para quién es el curso gratuito de AWS en Bogotá, entrada para empleo, reconversión y perfiles no técnicos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Para quién es el curso gratuito de AWS en Bogotá, entrada para empleo, reconversión y perfiles no técnicos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
  • Personas que quieren entrar al mundo tecnológico sin saber por dónde empezar
  • Profesionales de otras áreas que necesitan comprender nube para su trabajo (ventas, proyectos, marketing, administración)
  • Estudiantes que buscan sumar una constancia y un vocabulario técnico valorado en procesos de selección

La nube se volvió transversal. No todo el mundo va a programar, pero cada vez más roles deben entender conceptos como servicios, seguridad, almacenamiento y disponibilidad.

Entender conceptos de cloud ayuda a quienes buscan empleo, a quienes quieren cambiar de área y también a quienes trabajan en empresas que se digitalizan. Por eso toma relevancia el curso virtual de Amazon Web Services, disponible en Bogotá sin exigir experiencia previa.

Beneficios: formación gratuita, ritmo propio y constancia

El programa ofrece beneficios claros:

  • Acceso gratuito a contenidos desarrollados por Amazon Web Services
  • Aprendizaje a ritmo propio en una plataforma virtual
  • Constancia de participación al finalizar la formación
  • Desarrollo de competencias demandadas en sectores de innovación y transformación digital

En un mercado laboral donde se valora la actualización continua, una ruta corta y bien estructurada puede funcionar como primer paso para una especialización posterior.

Cómo inscribirse y empezar

Bogotá abre formación gratis en nube con Amazon Web Services, 20 horas para entender lo que sostiene lo digital - crédito captura de pantalla
Bogotá abre formación gratis en nube con Amazon Web Services, 20 horas para entender lo que sostiene lo digital - crédito captura de pantalla

El acceso se realiza desde la página oficial de la oferta en la plataforma de formación (https://tic.bogota.gov.co). El proceso típico incluye registro, ingreso al curso y avance por módulos. La recomendación práctica es reservar un calendario realista: por ejemplo, completar dos horas por semana permite terminar con calma, sin abandonar a mitad de camino.

Aprender nube no significa memorizar siglas. Significa entender cómo se construye lo digital: por qué un servicio escala, cómo se almacena información, qué implica seguridad, y por qué las empresas migran a infraestructuras remotas. Ese conocimiento abre puertas en soporte, operaciones, análisis, gestión de proyectos y rutas técnicas más avanzadas.

La tecnología suele parecer inaccesible cuando se presenta como un mundo cerrado. Iniciativas como AWS Entrena a Bogotá bajan esa barrera: ofrecen una ruta corta, gratuita y sin requisitos para entender la nube, uno de los conceptos más importantes del ecosistema digital actual. Para quien busca mejorar su perfil o abrir una puerta laboral, 20 horas bien aprovechadas pueden ser el comienzo de un cambio real.

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