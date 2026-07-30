Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Misión Lulú convoca a Panamá a construir el primer Mapa del Bienestar Animal con datos ciudadanos

Según los organizadores, el propósito es comprender el fenómeno del abandono animal desde una perspectiva territorial, facilitando la identificación de patrones y necesidades en distintas áreas del país

Un mapa de Panamá extendido en asfalto agrietado con tres perros y tres gatos. Uno de los gatos se encuentra dentro de un rollo de papel.
Perros y gatos callejeros se encuentran sobre un mapa de Panamá extendido en el suelo, lo que señala la problemática del abandono animal en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

¿Dónde están las organizaciones que rescatan animales? ¿Qué comunidades cuentan con servicios veterinarios? ¿En qué sectores existen jornadas de vacunación, esterilización, adopción o espacios amigables para las mascotas?

Responder estas preguntas es el objetivo del Mapatón Misión Lulú, una convocatoria ciudadana que busca construir el Mapa del Bienestar Animal de Panamá, una plataforma basada en datos comunitarios para localizar y visibilizar las iniciativas, servicios y espacios que contribuyen al cuidado y protección de los animales en el país.

Los primeros resultados del mapa se darán a conocer en agosto próximo.

El llamado Mapatón Misión Lulú surge como una plataforma digital colaborativa que recopila datos comunitarios sobre el bienestar animal, reiteraron los organizadores.

La propuesta invita a ciudadanos, rescatistas, clínicas veterinarias, fundaciones, emprendimientos y autoridades locales a registrar la ubicación de servicios y espacios dedicados al cuidado animal.

PUBLICIDAD

Impulsada por Esri Panamá y la Junta Comunal de Betania, Misión Lulú apuesta por la innovación social utilizando tecnología geoespacial. (Cortesía)
Impulsada por Esri Panamá y la Junta Comunal de Betania, Misión Lulú apuesta por la innovación social utilizando tecnología geoespacial. (Cortesía)

De esta forma, la comunidad podrá identificar dónde existen jornadas de vacunación, esterilización, adopción, atención veterinaria y sitios amigables para mascotas.

El objetivo principal es responder preguntas clave sobre la ubicación de organizaciones de rescate, disponibilidad de servicios veterinarios y presencia de iniciativas de adopción o educación.

El mapa, según los organizadores, busca transformar la pregunta “¿Dónde están los recursos para animales en Panamá?” en respuestas concretas y accesibles para cualquier persona interesada.

A través de la participación ciudadana, la plataforma permitirá visualizar zonas con mayor o menor acceso a servicios, generando información útil para campañas futuras, alianzas y políticas públicas.

PUBLICIDAD

La iniciativa recalca que no es necesario pertenecer a ninguna organización para sumar información, toda vez que cualquier persona puede registrar un espacio, servicio o actividad relacionada con el bienestar animal en su comunidad.

El propósito es comprender el fenómeno del abandono animal desde una perspectiva territorial.
El propósito es comprender el fenómeno del abandono animal desde una perspectiva territorial.

Misión Lulú, impulsada por Esri Panamá y la Junta Comunal de Betania, apuesta por la innovación social utilizando tecnología geoespacial. El propósito es comprender el fenómeno del abandono animal desde una perspectiva territorial, facilitando la identificación de patrones y necesidades en distintas áreas del país.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la población global de perros supera los 700 millones, y cerca del 75 % vive sin supervisión humana directa.

Este contexto plantea desafíos importantes para la salud pública y el bienestar animal, que el Mapatón busca abordar localizando y visibilizando las iniciativas existentes en Panamá.

Se explico que la información recopilada permitirá ubicar grupos de rescate, servicios veterinarios, programas de vacunación y esterilización, espacios de adopción, hogares temporales, emprendimientos, parques y áreas amigables para mascotas.

Al centralizar estos datos, la plataforma aspira a crear una radiografía territorial que conecte ciudadanos, organizaciones y autoridades con los servicios y redes de apoyo disponibles.

Perro de pelaje marrón claro, sentado en un suelo de cemento, con una herida roja en la oreja izquierda y otra en la pata delantera derecha.
Un perro de pelaje claro, con heridas visibles en la oreja y una pata, refleja el sufrimiento del maltrato animal mientras yace en un suelo de cemento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada inaugural, en un evento que reunirá a autoridades, organizaciones y voluntarios en el Gimnasio Yuyín Luzcando, en el corregimiento de Betania, en la ciudad capital, los asistentes encontrarán estaciones del Mapatón para registrar información y observar en tiempo real la construcción del mapa.

El evento incluirá vacunaciones, esterilizaciones, adopciones, charlas sobre salud y tenencia responsable, demostraciones de entrenamiento canino, un bazar de emprendimientos, yoga con mascotas y actividades recreativas.

La convocatoria está abierta a todo el país, ya que cualquier persona puede aportar información relevante sobre el bienestar animal en su entorno. Cada registro, según se dijo, contribuye a fortalecer redes de apoyo, orientar a quienes necesitan atención para sus animales y visibilizar la labor diaria de rescatistas y cuidadores.

Al construir colectivamente el Mapa del Bienestar Animal, Panamá busca garantizar que la atención, protección y oportunidades para los animales estén al alcance de todos, dondequiera que se encuentren.

Temas Relacionados

MapaBienestarAnimalPanamáCiudadadosPatronesAbandonoTerritorialIdentificaciónMisión LulúPerros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenan a más de mil años de cárcel a líderes de agrupación traficante que atemorizaron en el occidente de El Salvador

El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado dictó sentencias por más de 81 casos de tráfico de drogas y 12 de conspiración

Condenan a más de mil años de cárcel a líderes de agrupación traficante que atemorizaron en el occidente de El Salvador

Costa Rica busca ampliar la extradición de nacionales por sicariato, lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado

El Gobierno presentó una reforma constitucional para que los costarricenses puedan ser entregados a otros países por más delitos, además del narcotráfico y el terrorismo.

Costa Rica busca ampliar la extradición de nacionales por sicariato, lavado de dinero y otros delitos del crimen organizado

Policía de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos en una bodega

La inspección se realizó tras una denuncia de vecinos en el condominio Las Maravillas, en el kilómetro 25, donde la DIDAE resguardó siete cajas metálicas rotuladas UN0432 bajo protocolos internacionales

Policía de Guatemala localiza 70 artefactos explosivos en una bodega

Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala en la madrugada de este jueves

El movimiento se registró a las 00:58 con epicentro en Escuintla, cercano a Mazatenango, y fue sentido en casi todo el país, sin informes inmediatos de lesionados ni afectaciones materiales

Un sismo de 5.9 sacudió Guatemala en la madrugada de este jueves

Trata de personas en Centroamérica: niñas explotadas, reclutamiento laboral hacia Congo y Rusia, y operativos de Interpol que exponen un patrón regional

La ONU alerta por más de 200,000 víctimas entre 2020 y 2023 y una brecha enorme de denuncias. Reportes de 2026 conectan hogar, fronteras y falsas promesas. Qué muestran los casos recientes y las cifras

Trata de personas en Centroamérica: niñas explotadas, reclutamiento laboral hacia Congo y Rusia, y operativos de Interpol que exponen un patrón regional

TECNO

¿Se acabó la fiebre del fútbol en Twitch? La Kings League afronta despidos, cierres y un nuevo formato

¿Se acabó la fiebre del fútbol en Twitch? La Kings League afronta despidos, cierres y un nuevo formato

Jeff Bezos y el Liverpool FC: el fundador de Amazon podría unirse a un consorcio para invertir en el club

El peligro de descargar apps para Windows 11 desde Google: una campaña de malware engaña a miles de usuarios

La verdad en Instagram: qué pasa si das ‘me gusta’ y lo borras, la huella le queda a tu amigo

WhatsApp estrena widget para mensajes de voz: así puedes grabar y enviar notas sin abrir chats

ENTRETENIMIENTO

“No hay alma detrás de sus ojos”: un excolega de Jared Leto revela cómo era trabajar con él

“No hay alma detrás de sus ojos”: un excolega de Jared Leto revela cómo era trabajar con él

George Clooney y su esposa Amal evacúan su casa en Francia por los incendios forestales que avanzan sobre Brignoles

Grammy respondió a BTS y defendió la inclusión de la nueva categoría de Pop Asiático

Kevin Feige defendió la estrategia de Marvel con el Doctor Doom y adelantó los planes con Ryan Gosling

Zendaya vive su año más ambicioso en Hollywood: “Me gustan los papeles complejos e intensos que me ponen a prueba”

MUNDO

Rusia incluyó a Pavel Durov, fundador de Telegram, en la lista de terroristas y extremistas

Rusia incluyó a Pavel Durov, fundador de Telegram, en la lista de terroristas y extremistas

Líderes europeos condenaron la violación del espacio aéreo de Polonia en los últimos ataques rusos contra Ucrania

Irán aseguró haber destruido tres cazas F-35 de EEUU en un ataque contra una base en Jordania

Pakistán afirmó estar haciendo “todo lo posible” por reencauzar la paz entre Estados Unidos e Irán

La Unión Europea desembolsó 3.470 millones de euros más a Ucrania para drones, misiles y cazas