Misión Lulú convoca a Panamá a construir el primer Mapa del Bienestar Animal con datos ciudadanos

Perros y gatos callejeros se encuentran sobre un mapa de Panamá extendido en el suelo, lo que señala la problemática del abandono animal en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Dónde están las organizaciones que rescatan animales? ¿Qué comunidades cuentan con servicios veterinarios? ¿En qué sectores existen jornadas de vacunación, esterilización, adopción o espacios amigables para las mascotas?

Responder estas preguntas es el objetivo del Mapatón Misión Lulú, una convocatoria ciudadana que busca construir el Mapa del Bienestar Animal de Panamá, una plataforma basada en datos comunitarios para localizar y visibilizar las iniciativas, servicios y espacios que contribuyen al cuidado y protección de los animales en el país.

Los primeros resultados del mapa se darán a conocer en agosto próximo.

El llamado Mapatón Misión Lulú surge como una plataforma digital colaborativa que recopila datos comunitarios sobre el bienestar animal, reiteraron los organizadores.

La propuesta invita a ciudadanos, rescatistas, clínicas veterinarias, fundaciones, emprendimientos y autoridades locales a registrar la ubicación de servicios y espacios dedicados al cuidado animal.

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Impulsada por Esri Panamá y la Junta Comunal de Betania, Misión Lulú apuesta por la innovación social utilizando tecnología geoespacial. (Cortesía)

De esta forma, la comunidad podrá identificar dónde existen jornadas de vacunación, esterilización, adopción, atención veterinaria y sitios amigables para mascotas.

El objetivo principal es responder preguntas clave sobre la ubicación de organizaciones de rescate, disponibilidad de servicios veterinarios y presencia de iniciativas de adopción o educación.

El mapa, según los organizadores, busca transformar la pregunta “¿Dónde están los recursos para animales en Panamá?” en respuestas concretas y accesibles para cualquier persona interesada.

A través de la participación ciudadana, la plataforma permitirá visualizar zonas con mayor o menor acceso a servicios, generando información útil para campañas futuras, alianzas y políticas públicas.

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La iniciativa recalca que no es necesario pertenecer a ninguna organización para sumar información, toda vez que cualquier persona puede registrar un espacio, servicio o actividad relacionada con el bienestar animal en su comunidad.

El propósito es comprender el fenómeno del abandono animal desde una perspectiva territorial.

Misión Lulú, impulsada por Esri Panamá y la Junta Comunal de Betania, apuesta por la innovación social utilizando tecnología geoespacial. El propósito es comprender el fenómeno del abandono animal desde una perspectiva territorial, facilitando la identificación de patrones y necesidades en distintas áreas del país.

Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, la población global de perros supera los 700 millones, y cerca del 75 % vive sin supervisión humana directa.

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Este contexto plantea desafíos importantes para la salud pública y el bienestar animal, que el Mapatón busca abordar localizando y visibilizando las iniciativas existentes en Panamá.

Se explico que la información recopilada permitirá ubicar grupos de rescate, servicios veterinarios, programas de vacunación y esterilización, espacios de adopción, hogares temporales, emprendimientos, parques y áreas amigables para mascotas.

Al centralizar estos datos, la plataforma aspira a crear una radiografía territorial que conecte ciudadanos, organizaciones y autoridades con los servicios y redes de apoyo disponibles.

Un perro de pelaje claro, con heridas visibles en la oreja y una pata, refleja el sufrimiento del maltrato animal mientras yace en un suelo de cemento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la jornada inaugural, en un evento que reunirá a autoridades, organizaciones y voluntarios en el Gimnasio Yuyín Luzcando, en el corregimiento de Betania, en la ciudad capital, los asistentes encontrarán estaciones del Mapatón para registrar información y observar en tiempo real la construcción del mapa.

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El evento incluirá vacunaciones, esterilizaciones, adopciones, charlas sobre salud y tenencia responsable, demostraciones de entrenamiento canino, un bazar de emprendimientos, yoga con mascotas y actividades recreativas.

La convocatoria está abierta a todo el país, ya que cualquier persona puede aportar información relevante sobre el bienestar animal en su entorno. Cada registro, según se dijo, contribuye a fortalecer redes de apoyo, orientar a quienes necesitan atención para sus animales y visibilizar la labor diaria de rescatistas y cuidadores.

Al construir colectivamente el Mapa del Bienestar Animal, Panamá busca garantizar que la atención, protección y oportunidades para los animales estén al alcance de todos, dondequiera que se encuentren.

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