Grandes líderes como Jeff Bezos siempre hablan de último en una reunión: por qué

En varios discursos, Jeff Bezos ha manifestado que implementa varias reglas cuando está en reuniones laborales. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

Durante las reuniones de trabajo, el orden en que se expresa la opinión puede determinar el valor real de las ideas y la apertura al disenso. Jeff Bezos, fundador de Amazon, sostiene que los líderes más influyentes deben elegir hablar de último, una táctica diseñada para evitar que su peso jerárquico condicione el intercambio genuino de posturas dentro de un grupo.

Esta estrategia no solo busca mejorar la calidad del debate, sino que, de acuerdo con hallazgos científicos, puede alterar profundamente la dinámica de decisión y las conclusiones de un grupo.

Por qué Jeff Bezos prefiere hablar de último en una reunión

Bezos explicó su razonamiento en una conversación en el podcast de Lex Fridman. “Sé por experiencia que si hablo primero, incluso los participantes más decididos, inteligentes y con un criterio muy alto se preguntarán: ‘¿Y si Jeff piensa eso? Llegué a esta reunión pensando una cosa, pero quizá no sea la correcta”, dijo el empresario.

Jeff Bezos sugiere que los líderes empresariales hablen de último en las reuniones para evitar condicionar a sus empleados. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

Para Bezos, formular preguntas o enunciar opiniones desde el inicio puede limitar la libertad de los colaboradores para manifestar diferencias o proponer alternativas originales.

Qué dice la ciencia sobre este comportamiento de Jeff Bezos

Diversos estudios avalan la importancia de evitar que la voz de quien ostenta más autoridad imponga un sesgo en las discusiones colectivas.

La ciencia coincide al mostrar cómo una intervención temprana por parte de un referente o líder puede marcar el resultado de la deliberación, incluso si ese líder intenta no imponer su postura de manera explícita.

Según una investigación difundida en la revista Science, las primeras opiniones expresadas en un grupo suelen influir de forma desproporcionada en el resto, fenómeno denominado “rebaño acumulado”.

Estudios científicos demuestran que las opiniones expresadas primero en reuniones influyen de forma desproporcionada en las decisiones del grupo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, un artículo publicado en Journal of Risk and Uncertainty determinó que las posturas compartidas por figuras de autoridad generan una “cascada informativa”, es decir, inducen a los demás a modificar, aunque sea levemente, su punto de vista, lo que produce una homogeneización de opiniones.

Cómo los líderes deben afrontar un reunión para evitar efectos negativos adversos

Para contrarrestar efectos negativos y promover un ambiente verdaderamente abierto, se sugiere que los líderes presenten los problemas de modo neutral, evitando sugerir soluciones en sus preguntas.

En lugar de plantear “Llevamos mucho retraso. ¿Deberíamos cancelar el proyecto?”, es preferible formular: “El proyecto va retrasado. ¿Qué cree que podríamos hacer?”. Con esta metodología, todas las personas pueden aportar ideas distintas sin sentir que deben alinearse con la hipótesis implícita de la directiva.

Formular preguntas neutrales y abiertas, sin sugerir alternativas, incrementa la diversidad de propuestas en la toma de decisiones empresariales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque adicional consiste en emplear preguntas abiertas y no limitarse a ofrecer opciones binarias. En vez de indagar únicamente entre cancelar o posponer un proyecto, resulta más efectivo preguntar: “¿Qué creen que deberíamos hacer?”.

Así se habilita un espectro más amplio de propuestas, que podrían ir desde reformular objetivos hasta reasignar recursos, pasando por priorizar etapas específicas del proceso.

Qué otras reglas sigue Jeff Bezos para reuniones más eficientes

Bezos implementó la llamada “regla de las dos pizzas” para fijar el tamaño máximo de los equipos y reuniones dentro de Amazon. Según esta pauta, si dos pizzas no alcanzan para alimentar a todos los presentes, la reunión es muy grande.

Otra regla de Jeff Bezos es que las reuniones no sean con muchas personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta limitación busca evitar la dispersión, reducir la pérdida de tiempo y garantizar que solo participen quienes realmente contribuyen a la toma de decisiones. Grupos pequeños tienden a trabajar con mayor agilidad y claridad, permitiendo que las discusiones sean más productivas y enfocadas.

Otra regla es la eliminación de presentaciones en PowerPoint. Bezos exige que, en vez de diapositivas, los organizadores preparen memorandos narrativos que todos leen al comienzo de la reunión. Esto obliga a profundizar en el análisis y la claridad de ideas antes de exponerlas.

Al dedicar los primeros minutos a la lectura silenciosa, todos los asistentes parten del mismo nivel de información y pueden debatir con conocimiento.