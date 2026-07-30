Crimen y Justicia
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Cayó una banda de colombianos que desvalijaba edificios en Belgrano: el alarmante prontuario de uno de los asaltantes

Los integrantes de la organización, dos hombres y una mujer, fueron detenidos este domingo, cuando ya se encontraban en el interior de una torre. El llamado clave de un vecino que permitió capturarlos

Cayó una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano
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Una banda de delincuentes colombianos que se dedicaba al robo de edificios en el barrio porteño de Belgrano fue desbaratada el último domingo, cuando agentes de la Policía de la Ciudad los detuvieron mientras intentaban irrumpir en una serie de departamentos. La captura de los sospechosos, uno de los cuales posee un frondoso prontuario en su país, fue posible gracias a una llamada a tiempo de un vecino.

Fuentes policiales consultadas por Infobae señalaron que el procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Vecinal 13C, luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en el interior de una torre ubicada sobre Roosevelt al 2600.

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Cayó una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano

Al arribar al lugar, los policías encontraron a una pareja que aguardaba en la puerta del edificio y la redujeron de inmediato. Luego, al ingresar al edificio, los agentes advirtieron que otro sospechoso subía las escaleras a toda velocidad, lo cual desencadenó una feroz persecución hasta la terraza, en el octavo piso.

Una vez allí, el delincuente intentó continuar con su fuga y se lanzó a la planta de abajo. Sufrió lesiones y traumatismos en distintas partes del cuerpo, pero sobrevivió al golpe y fue trasladado al Hospital Pirovano en calidad de detenido. En el centro de salud e hallaron una herida cortante en la cabeza y un fuerte traumatismo de cráneo.

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Cayó una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano
El delincuente herido recibió el alta médica y permanece detenido.

Posteriormente, los uniformados corroboraron que el llamado al número de emergencias había sido realizado por un vecino que no se encontraba en su vivienda. Sin embargo, logró detectar la presencia de los sospechosos por una cámara de seguridad que posee en el frente de la puerta de ingreso a su departamento.

Tras registrar el lugar, los efectivos comprobaron que habían sido violentados dos unidades del tercer piso, mientras que la puerta de acceso al edificio no presentaba daños.

En el operativo se recuperaron dinero y joyas, mientras que a los asaltantes detenidos les secuestraron una barreta, destornilladores, pinzas y una prensa hidráulica, todas herramientas que la banda solía utilizar para llevar a cabo los escruches.

Cayó una banda de extranjeros que robaba edificios de Belgrano

El caso quedó en manos de Elizabeth Alejandra Paisan, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 12, Secretaria N° 137, a cargo de Julio Andrés Herrera.

Antecedentes

Uno de los imputados, identificado inicialmente como Andrés Felipe Cardona Garcia, de 38 años, registraba un antecedente por robo en poblado y en banda (2016) y fue identificado por la División Enlace Interpol de la Policía de la Ciudad mediante un cotejo de huellas dactilares, que permitió establecer que utilizaba otra identidad y que sobre él, Michael Andrés Lozano Villaneva, pesaba un pedido de captura internacional por diversos delitos.

Además, Interpol Colombia informó que el imputado registraba antecedentes por integrar grupos de delincuencia, alteración de dispositivos electrónicos con software malicioso (hacker) y hurto de equipos móviles.

Otro de los detenidos, de 59 años, tenía diez antecedentes por robos simples y robos agravados y afrontaba una pena unificada de cuatro años y nueve meses de prisión.

La tercera detenida es una mujer de 29 años, que registraba tres causas judiciales por encubrimiento (2025), hurto (2025) y robo (2026).

Por la causa de hurto en grado de tentativa recibió una probation por un año en mayo de 2026. Además, Migraciones había declarado irregular su permanencia en el país y ordenado su expulsión de la Argentina, aunque la medida no está firme.

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